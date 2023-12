Gli ambulanti di Forte dei Marmi ad Albissola, Fiera del Vino ad Andora, concerti, cultura e teatro: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Musica, shopping, mostre, teatro, appuntamenti golosi e tantissimi eventi avvolti dall’atmosfera natalizia. Il weekend del ponte dell’Immacolata sarà davvero ricchissimo di tante iniziative dedicate a grandi e piccoli. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa fare nel fine settimana.

GLI AMBULANTI DI FORTE DEI MARMI AD ALBISSOLA MARINA

Arriva il Natale, tempo di festa, regali e di shopping, e “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano a grandissima richiesta nel Savonese con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio si potranno scoprire sabato 9 dicembre ad Albissola Marina (in Piazza Wifredo Lam).

SERATA DI DANZA AL TEATRO GASSMAN

Continua la stagione invernale del Teatro Gassman di Borgio Verezzi, organizzata da I.So Theatre in collaborazione con produzioni e compagnie teatrali e di danza, e con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi. Sabato 9 dicembre alle ore 21 sarà la volta di “ME AND THE OTHERS”, serata di danza in tre atti prodotta dal coreografo Marcello Algeri, con i ballerini della Compagnia Ariston Pro Ballet, ideata per sensibilizzare soprattutto i giovani e le famiglie sul tema del bullismo, a favore dell’integrazione e la parità di genere.

“Tradito”, il nuovo libro del giornalista Daniele La Corte, riporta il lettore negli anni difficili e tragici della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista è don Giacomo Bonavia, parroco di Villanova d’Albenga, piccolo centro agricolo della Piana ingauna, a una manciata di chilometri dalla costa. Pagine con colpi di scena a tinte forti danno vita a una storia vera dove la posta in gioco è in continuo crescendo.

SERATA DI MUSICA E TEATRO A CISANO

Sabato 9 dicembre, alle ore 21, si riaccendono i riflettori in sala Gollo, a Cisano. L’Amministrazione Comunale Niero, quest’anno, ha voluto organizzare, in occasione della “Giornata Internazionale dei Diritti Umani” che, si celebra il 10 dicembre, una serata di musica e teatro “Il Suon di Lei”. Uno spettacolo che coinvolge più dimensioni artistiche, testo, musica, narrativa, teatro, video d’autore e scenografia, per cantare 8 donne che, in vita, si sono spinte oltre confine, grazie a uno slancio interiore straordinario. Il confine è rappresentato via via da guerra, pregiudizio, perbenismo, dittatura, rinnegamento, appropriazione, violenza. Lo slancio è sempre d’amore: per la conoscenza, per la musica, per la libertà, per un uomo, per un figlio, per l’arte, per il mare. Le donne sono Margherita Hack, Mia Martini, Jeanne Hebuterne, Simonetta Vespucci, Marlene Dietrich, Azucena Villaflor, Artemisia Gentileschi, Maria Callas.

MERCATINO DI NATALE A CASANOVA

Sabato 9 Dicembre, presso il “Vecchio Frantoio” a Casanova Lerrone, Frazione Marmoreo si terrà, dalle ore 10, la nuova edizione del “Mercatino di Natale nell’Antico Frantoio”, a cura ETRA – Marmoreo Comunità Creativa, associazione no profit dedita all’arte e allo sviluppo del territorio e da molti anni attiva con manifestazioni socio-culturali ormai molto note, come la rassegna di arte contemporanea #arteincampagna e i vari mercatini, tra cui appunto quello di Natale.

A LOANO MERCATINO MESTIERI IN PIAZZA

Torna in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Fino al 10 dicembre, sempre dalle 9 alle 17, artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

VALERIA SOLARINO LEGGE ORIANA FALLACI A PALAZZO DORIA

Torna in versione natalizia “LOA Legge in Ogni Angolo”, la manifestazione interamente dedicata alla lettura e alla letteratura promossa dall’aps #cosavuochetilegga con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano che quest’anno ha ottenuto un contributo di 20 mila euro da parte del “Centro per il Libro e la Lettura” (Cepell) del Ministero della Cultura. Si comincia il 10 dicembre: alle 17.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria Valeria Solarino legge “Il sesso inutile” di Oriana Fallaci.

INIZIA NATALE A CALIZZANO

Natale a Calizzano”, una serie di eventi a tema che regaleranno momenti di divertimento e relax nelle festività. Si parte il 10 dicembre, dalle 15 alle 18, con il Mercatino degli oggetti in piazza San Rocco dove ci saranno anche altre iniziative: cioccolata calda e tisana natalizia, la possibilità di fare un pupazzo (se c’è neve), caramelle e palloncini, giochi di intrattenimento.

AD ANDORA LA FIERA DEL VINO

Un itinerario di sapori tipici con i produttori della Val Merula, della Liguria, del Piemonte e della Lombardia. E’ la formula consolidata della Fiera del Vino di Molino Nuovo ad Andora, in programma domenica 10 dicembre dalle 9 alle 18. La mostra mercato, organizzata dal Comune di Andora e dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese, propone un percorso di degustazione e vendita animato da ben 15 cantine provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, una ricca selezione di olio extravergine d’oliva locale, prodotti sott’olio e salumi liguri, miele, fiori, stelle di Natale, piante ornamentali e aromatiche. Come sempre ampio spazio ai prodotti orticoli a km zero della Val Merula. Visto il successo ottenuto nelle passate edizioni sarà nuovamente presente il laboratorio di degustazione gratuita della Bagna Caoda con verdure fresche, proposta dalla Condotta Slow Food di Fossano. In collaborazione con la FISAR, sarà assegnato il premio Degustandora, riservato alle cantine partecipanti alla fiera. Immancabile la postazione degli Alpini che propongono la classica e golosa accoppiata delle castagne e del vin brulé.

