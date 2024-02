Carnevale ad Albenga, il giornalista Lorenzo Tosa in Sala Rossa, ma anche musica e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Il giornalista Lorenzo Tosa in Sala Rossa a Savona, il Carnevale di Albenga, ma anche tanti altri appuntamenti culturali, musicali, teatrali ed in maschera dedicati ai più piccoli. Anche in questo fine settimana non mancheranno occasioni per trascorrere ore all’insegna del divertimento e il relax per tutti i gusti e le età. Ora entriamo quindi nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

IN SALA ROSSA ARRIVA LORENZO TOSA

Nell’ambito degli eventi annuali della Libreria Ubik di Corso Italia a Savona, sabato 17 febbraio, alle ore 18, nella Sala Rossa del Comune, arriva il giornalista in cima alla classifica dei più seguiti sui social in Italia, con il suo libro più personale: Lorenzo Tosa che presenterà il suo libro “Vorrei chiederti di quel giorno” (Rizzoli). Introduce Renata Barberis, con le letture di Giorgio Scaramuzzino. Il libro di Lorenzo Tosa è una sorta di inchiesta privata e corale su suo padre Bruno, morto suicida nel 1986. E non può che partire dall’ultimo giorno e dalle ultime ore trascorse insieme. Lorenzo aveva solo due anni e mezzo, non può ricordarle ma può ricostruirle e in parte immaginarle, e da lì avviarsi nel lungo e tortuoso viaggio per ricomporre i pezzi di una storia finora taciuta. Lo farà parlando con chi Bruno lo ha conosciuto e amato, gli amici, i compagni, le donne della sua vita; ricorrendo alla memoria e ricucendo i frammenti di Bruno arrivati fino a lui, senza sconti per nessuno e per se stesso. C’è quindi Genova in queste pagine, c’è l’Italia degli anni ’60 e ’70 e la generazione della politica e della contestazione, il turbinare nell’aria e nei cuori di nuovi modi di stare insieme, e lo scontro tra i padri e i figli.

CARNEVALBENGA ANIMA LA CITTA’ DELLE TORRI

Tutto pronto per “CarnevAlbenga” che si svolgerà sabato 17 febbraio a partire dalle ore 14.30. La Città delle Torri vanta una tradizione storica anche nella festa più allegra dell’anno: iI Carnevale, infatti, già dai primi del 1900 diverse compagnie di giovani Albenganesi realizzavano dei variopinti carri allegorici per sfilare nelle vie del centro, rallegrando tutti i partecipanti. Come ogni anno a caratterizzare CarnevAlbenga saranno i quattro personaggi folkloristici che interpretano in chiave bucolica i quattro prodotti orticoli più famosi del nostro territorio:

– Re Carciofo,

– Principessa Zucchina Trombetta,

– Baronetto Asparago Violetto

– Sir Cuore di Bue.

I pregi, i sapori e i valori di questi stupendi prodotti, hanno preso le sembianze di quattro simpatici e appetitosi personaggi che richiamano la grande tradizione agricola della nostra città.

AL GASSMAN SI RIDE CON DENEI E LASAGNA

Continua la Rassegna Teatrale invernale del Teatro Gassman di Borgio Verezzi, con uno spettacolo tutto da ridere che mescola la commedia dialettale genovese al cabaret. Sabato 17 febbraio ore 21 serata all’insegna dell’umorismo ligure con “PE RÎE SE PEU MOÎ (Di cabaret si può morire)” di e con Carlo Denei e Stefano Lasagna, nei panni di Carletto e Steva, due squattrinati comici genovesi separati dalle mogli. I due, da bravi liguri, vivono nello stesso appartamento per contenere le spese.

Purtroppo per loro, la concorrenza nel mondo dello spettacolo è sempre più spietata: i colleghi comici sono tanti e le serate sempre meno. Prigionieri di una malata rivalità casalinga ed artistica, i due si lanciano frecciatine, si fanno sgarbi e ripicche dando vita a momenti esilaranti scanditi da dialoghi, monologhi e canzoni, tutto rigorosamente in lingua ligure. Ma le cose stanno per cambiare… all’improvviso cominciano ad accadere fatti inquietanti, fatti che però in fin dei conti potrebbero aumentare le loro chance artistiche… Il finale ha dell’incredibile!

Uno spettacolo tutto da ridere, scandito dal ritmo cantilenante e dall’ironia tipica del dialetto genovese “doc”, brillantemente interpretato dalla affiatata coppia comica Denei-Lasagna. Il costo del biglietto è di € 20 (intero) ed € 15 (ridotto under18 e over65).

Le prenotazioni sono effettuabili tramite whatsapp al numero 327.8332118, oppure telefonicamente allo stesso numero dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Biglietti disponibili anche presso il Teatro Gassman il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 17 sino alle 21.

A FINALE APERTO UN DOCUMENTARIO SU “LE DONNE IRANIANE”

Sabato 17 febbraio, alle 18, presso la Libreria Cento Fiori di Finale Ligure Marina, si terrà un nuovo incontro del ciclo “Finale Aperto. Dibattiti sul presente”, con la presentazione e proiezione del documentario “Noi donne iraniane” alla presenza delle autrici Sabina Fedeli e Anna Migotto che saranno affiancate nella discussione da Mimmo Lombezzi. Un racconto corale che ripercorre la storia della repressione delle libertà in Iran, ma anche la storia di un coraggio contagioso che sta riuscendo a unire intorno al grido di “Donna, vita, libertà” milioni di giovani. Alle testimonianze delle esuli, attrici, giornaliste, sociologhe che hanno deciso di lasciare il Paese dopo l’instaurazione del regime Khomeinista, si intrecciano le voci delle donne che stanno lottando in Iran. Voci arrivate nonostante i rischi e la repressione.

Il documentario raccoglie molte testimonianze esclusive dall’Iran, arrivate clandestinamente aggirando il blocco dei social network e la censura: video auto-prodotti da donne che mettono in gioco la loro stessa vita. Storie raccontate in prima persona attraverso i cellulari o filmandosi reciprocamente in luoghi segreti, con grande attenzione a proteggere le loro identità. Le donne hanno scelto di parlare superando ogni paura, perché le loro parole possano essere ascoltate da un Occidente troppo lontano dalle loro battaglie.

A LOANO UN INCONTRO DEDICATO A MADAMA BUTTERFLY

E’ in programma sabato 17 febbraio alle 21 la seconda delle tre conferenze promosse dall’Associazione delle Arti Legami di Loano per conoscere meglio la vita e le opere di Giacomo Puccini nel centenario della sua morte.La conferenza/concerto, che si terrà nell’atrio di Palazzo Doria, sarà dedicata alla genesi di “Madama Butterfly”. Attraverso curiosi aneddoti si ripercorrerà la storia di una delle opere più conosciute e rappresentate al mondo, dal racconto di John Luther Long al dramma di David Belasco.

La conferenza è tenuta dal maestro Massimo Carpegna, già docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, professore e vice direttore del Conservatorio di Stato “Vecchi Tonelli“ di Modena e attualmente Visiting Professor all’Accademia di Londra (LPMAM). Concluderà la conferenza una breve esibizione del soprano Kateryna Makhnyk, accompagnata al pianoforte da Paola Arecco.

AL TEATRO DELLE UDIENZE SPETTACOLO PER BAMBINI

Al Teatro delle Udienze di Finalborgo, domenica 18 Febbraio, alle 16, andrà in scena lo spettacolo “Benvenuti a Radicofani”, di e con Ginevra Mangano, Marinella Melegari. Basso Medioevo. L’Italia settentrionale è divisa tra Sacro Romano Impero e Stato Pontificio. Nascono due fazioni politiche contrapposte: guelfi e ghibellini, i primi sostenitori del Papa, i secondi a sostegno dell’Imperatore. Durante la Battaglia di Colle Val D’Elsa (1269), Siena da ghibellina diventa guelfa, e così la Chiesa Senese inizia a riscuotere tasse esose a favore dello Stato Pontificio. Le famiglie ghibelline nobili e borghesi vengono ripudiate dal governo, e per pagare le tasse sono costrette a darsi al brigantaggio.

La famiglia di Ghino di Tacco è una di queste. Figlio di Tacco di Ugolino, nipote di Ghino di Ugolino e fratello di Turino, Rino di Tacco è detto il “Robin Hood toscano”: un imbattibile guerriero, un vero brigante gentiluomo, dai metodi poco ortodossi ma baciato dalle virtù della cavalleria, della carità e dell’altruismo.

Grazie al linguaggio improntato alla clownerie, le attrici Ginevra Mangano e Marinella Melegari racconteranno la vicenda di Ghino di Tacco in stile ironico, spensierato ed eclettico, giocando sempre tra il piano dell’attore e quello del personaggio. Non mancheranno musica e canti dal vivo, profumi , sapori, poesia, vicende romantiche…. il tutto condito da un pizzico di follia.

Lo spettacolo, per bambini dai 7/8 anni in su, utilizza il linguaggio del Clown, teatro fisico e teatro comico.

FESTA DI CARNEVALE A QUILIANO

Nel pomeriggio di domenica 18 febbraio 2024 ritorna il Carnevale di Quiliano. L’iniziativa vede coinvolte le realtà associative del territorio, con il supporto organizzativo della Città di Quiliano. L’appuntamento è previsto alle ore 14 presso il parcheggio pubblico in Località Massapé, vicino all’area canina, dove si ritroveranno tutti i gruppi in maschera.

Alle ore 14.30 inizierà quindi la sfilata tra le vie cittadine, che sarà arricchita dalla partecipazione degli attori e figuranti della Compagnia Teatro Scalzo di Genova con trampoli e i personaggi della tradizione carnevalesca. Verrà garantito il servizio di viabilità a cura del Comando di Polizia Locale, con il supporto collaborativo del Gruppo Alpini di Vado Ligure e Quiliano.

Al termine del percorso, il corteo raggiungerà la sede della Società Cattolica Don Bazzano (Via Don Peluffo n. 1): in questa occasione gli attori e i figuranti collaboreranno con bambini e ragazzi di tutte le età per i giochi e le animazioni, mentre sarà possibile gustare le focaccette quilianesi di patate, recentemente riconosciute da Regione Liguria come prodotto De.Co., e inserite nel relativo registro regionale.

A VARAZZE MERCATINO ALTRO CHE HOBBY

Domenica 18 febbraio 2024 a Varazze, nel centrale Controviale Nazioni Unite, difronte al Palazzo Comunale, dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, con inizio alle ore 9:00 torna il mercatino “Altro che hobby”, a cura dell’Associazione Tre Borghi Varazze.

Gli organizzatori vi attendono numerosi per mostrarvi i prodotti realizzati da ingegnosi artigiani dalla fervida immaginazione e innata manualità.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 17 FEBBRAIO spazio all’OPEN DAY per il #summercamp2024, dalle 10.00 alle 12.00.

Al pomeriggio, dalle ore 14.00, torna il PONY AGILITY, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorsi, salti e giochi in campo.

DOMENICA 18 FEBBRAIO dalle ore 10.00 il format esperienziale HORSE SUNDAY, una mattinata dedicata al #relax immersi nella #natura in compagnia degli amici animali, nella quale ci dedicheremo alla loro cura e a una passeggiata lungi i sentieri del parco di #pietraligure (al termine Sunday Lunch presso il bar-ristoro).

E dalle ore 14.00 la FESTA DI CARNEVALE: pentolaccia, trucca bimbi e attacca la coda all’asino…

Possibili lezioni e passeggiate per adulti e bambini. E ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

