Spettacoli teatrali, eventi culturali e musicali: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Spettacoli teatrali, mostre, ma anche eventi culturali e musicali, oltre a feste a tema carnevale per i più piccoli. Anche il primo fine settimana di febbraio 2024 sarà ricchissimo di eventi per tutti i gusti e le età. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

AL TEATRO SACCO IN SCENA

all’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 3 febbraio alle ore 21, andrà in scena “Nel bel mezzo di un gelido inverno” scritto e diretto da Lidia Giannuzzi, con gli attori della Compagnia Teatrale LA POZZANGHERA. Un gruppo di attori si ritrova per un triste avvenimento, che diventa l’occasione per ricordare il loro primo incontro, avvenuto 14 anni prima ad opera di Joe Arper, attore, all’epoca, disoccupato, che per superare un momento di crisi artistica decise di mettere in scena l’Amleto di Shakespeare, alla vigilia di Natale. Insieme ricordano i burrascosi provini, la formazione della compagnia, l’inizio

delle prove, le quali portarono più guai del previsto, perché il capolavoro di Shakespeare era ed è più reale di quello che si pensi, ed i drammi personali dei vari attori furono messi a nudo dal testo che dovettero recitare.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

A FINALE DIBATTITO SUL CONFLITTO A GAZA

Sabato 3 febbraio, alle 18, alla libreria Cento Fiori di via Ghiglieri 1 a Finale Ligure nuovo appuntamento con “Finale Aperto-Dibattiti sul presente”, rassegna curata da Mimmo Lombezzi in collaborazione con Associazione Cento Fiori Eventi, che ospiterà Francesco Battistini sul tema “Press – Il Muro di Gaza”. Francesco Battistini è un inviato speciale del Corriere della Sera. Ha lavorato al Giornale di Indro Montanelli, che poi ha seguito nell’avventura della Voce. Scrive di esteri, ma s’è occupato anche di politica, di cronaca e di costume. Ha seguito a lungo una quindicina di conflitti, oltre che eventi e crisi internazionali dai Balcani all’Afghanistan, dall’Iraq all’Ucraina, dalla Libia al Medio Oriente, da Cuba all’Estremo Oriente.

ALL’AMBRA ARRIVA “MURATORI”

Sabato 3 febbraio, alle ore 21, sul palco del Teatro Ambra di Albenga arriva “Muratori” di Edoardo Erba, regia di Silvio Eiraldi, in scena Luca D’Angelo, Giovanni Bortoli e Gaia De Marzo, quarto appuntamento e secondo spettacolo in abbonamento della nuova Stagione del Teatro Ambra di Albenga, la rassegna della Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura. “Muratori è uno spettacolo a cui tengo molto” dichiara Mario Mesiano “un po’ perché torna da noi Silvio Eiraldi, regista dell’opera, insieme a tre bravi attori, e anche per il tema trattato, non dimentichiamo che una delle numerose battaglie combattute per il nostro Teatro fu proprio quella contro la trasformazione in un supermercato, che è appunto il tema della narrazione” conclude Mesiano.

“MURATORI” di Edoardo Erba, regia di Silvio Eiraldi.

POMERIGGI MUSICALI A FINALBORGO

Nono appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Sabato 3 Febbraio ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo ospite un pianista di fama internazionale: Giuseppe Lo Cicero. Il programma si intitolerà “Romanticismo e Impressionismo”: un recital pianistico di forte liricità, turbinoso, struggente. Un programma che abbraccia magnifiche pagine del Romanticismo, dell’Impressionismo, del Simbolismo per arrivare al jazz di Gershwin. Un concerto che coinvolgerà l’ascoltatore per portarlo in un mondo di colori accesi, intensità ritmica, piacevolezza ed eleganza.

Musiche di: Chopin, Debussy, Ravel e Gershwin.

Ingresso a offerta libera, si accettano prenotazioni via Whatsapp al 3534639960.

A NOLI SI FESTEGGIA CARNEVALE

Domenica 4 febbraio a Noli ci sarà il Carnevale del Golfo che vedrà le Pro Loco di Noli, Spotorno, Vezzi e Bergeggi festeggiare per due fine settimana. Ci sarà un corteo di carri, musica, festa e merenda per tutti. Orari e ritrovo: partenza da Piazza Aldo Moro alle 14.30 per terminare in piazza Chiappella alle 16. Alle 14.30 il corteo dei carri di carnevale, quest’anno saranno parecchi, partirà da Piazza Aldo Moro per poi attraversare tutto il Borgo di Noli, alle 15:30 il Sindaco consegnerà, nella piazza del Comune, le chiavi della città a Marinin storica maschera Nolese, il corteo andrà fino in fondo a Corso Italia e poi tornerà in Piazza Chiappella per festeggiare.

La merenda per Bimbi e Adulti sarà preparata da Pro Loco Noli è P. A. Croce Bianca Noli …insomma non potete mancare!!!

ALLA UBIK LO SCRITTORE CENTAZZO

Nell’ambito degli eventi annuali della Libreria Ubik di Corso Italia a Savona, sabato 3 febbraio, alle ore 18, incontro con lo scrittore

Roberto Centazzo che presenterà il romanzo “Taccuino d’appunti sulla teoria delle ombre” (Altrevoci). Introduce Felice Rossello.

IL TANGO DELL’ABUELA IN SCENA A VALLEGGIA E FINALE

Doppio appuntamento per lo spettacolo Il tango dell’abuela che sarà sabato 3 febbraio, alle ore 21, nel Teatro Nuovo di Valleggia e domenica 4 febbraio, alle ore 16, all’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo. Si tratta di una commedia teatrale con la regia di Simonetta Guarino.

Oggi, come cento anni fa, un uomo e una donna si avvinghiano stretti per camminare insieme lungo una vita concentrata in tre minuti. Nessuna danza popolare raggiunge lo stesso livello di comunicazione tra i corpi: emozione, energia, respirazione, abbraccio, palpitazione.

E’ quindi una rappresentazione teatrale spassosa e irriverente di una metafora ironica, grottesca e buffa. La storia di una famiglia, una come tante, che si consuma per soddisfare l’appetito insaziabile di una nonna-archetipo maligno, senza trovare la forza di attuare strategie che consentano alla vittima di sottrarsi al sacrificio. E sottrarsi all’abuso di potere dell’autorità, rappresentata in questo tango malato da una figura familiare, pare essere un atto di autonomia spaventoso proibito e illegittimo. Una metafora del potere che pretende il sacrificio di “tutti” per poter continuare ad esistere in nome di vecchie lealtà e valori strumentali allo status quo.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 3 FEBBRAIO dalle ore 10.00 nuovo appuntamento con lo slow #trekking e le passeggiate nei sentieri del Monte Trabocchetto con gli amici asinelli: benessere, relax e momenti di condivisione tra natura e territorio… (al termine possibilità di slow lunch presso il servizio bar-ristoro su prenotazione).

Alle ore 14.00 spazio a GIOCHI IN SELLA, attività ludica e interattiva con gli amici #asini e #cavalli.

DOMENICA 4 FEBBRAIO alle ore 10.00 L’ASINO E IL PASTORE, dove i bambini si caleranno nei panni di un piccolo pastore: accompagneranno gli asini a pascolare nel parco e li riaccompagneranno nelle loro stalle al termine del giro, non prima di aver fatto loro qualche dolce coccola. Nel pomeriggio, alle ore 14.00, PONY AGILITY, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorsi, salti e giochi in campo. Alle ore 15.00 torna anche il BATTESIMO DELLA SELLA, occasione dove i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo equestre e all’#equitazione.

Possibili lezioni e passeggiate su prenotazione per adulti e bambini. Ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

