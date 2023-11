Teatro, balletto, concerti, fiere e mercatini di Natale: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Ultimo weekend di novembre all’insegna del teatro, della musica dal vivo, ma anche di fiere e mercatini a tema natalizio e non. Non mancheranno inoltre eventi culturali, presentazioni letterarie e mostre, oltre che eventi all’aria aperta e dedicati ai più piccoli. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa fare nel fine settimana.

RASSEGNA AMBRA ROSA, ARRIVA MONICA ROGLEDI

Sabato 25 novembre, alle ore 21, al Teatro Ambra di Albenga, è il momento di Monica Rogledi e la sua “Schiava di Picasso” di Osvaldo Guerrieri, regia di Blas Roca Rey, per il terzo appuntamento de L’Ambra Rosa. Sul Palco con la Rogledi la splendida voce di Barbara Cestoni e Gabriele Santori alla chitarra, per l’occasione sarà presente in sala il giornalista e scrittore Osvaldo Guerrieri, autore del libro da cui è tratto lo spettacolo.

Qui il programma completo della serata

AL CHIABRERA IL BALLETTO CON LO SCHIACCIANOCI”

Un gradito ritorno al Chiabrera di Savona, sabato 25 novembre, alle ore 21, con il Balletto di Milano con “Lo schiaccianoci” in due atti su musiche di P. I. Čajkovskij, liberamente ispirato al racconto di E. T. Hoffmann su coreografie di Federico Veratti e scenografia di Marco Pesta. “Ritorna il balletto al Teatro Chiabrera – dichiara il Direttore del Teatro Chiabrera, Rajeev Badhan – con una coreografia giovane e brillante, un balletto realizzato con gli occhi e il gusto di oggi”.

Qui i dettagli sull’evento

A FINALE LA MUSICA DELLE DONNE RACCONTA LE DONNE

Secondo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 25 Novembre, nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle Donne, assisteremo a un evento dalla forte valenza sociale e di impegno civile, che coinvolgerà più realtà e più enti: alle ore 16:30 presso l’Auditorium di Finalborgo avremo protagonista il duo a 4 mani formato da Elena Buttiero e Anita Frumento con un programma dedicato interamente a compositrici, dal titolo “La musica delle Donne racconta le Donne”.

Il concerto verrà introdotto da un breve intervento a cura di Fidapa BPW sezione di Finale Ligure, volto a sensibilizzare sulle forme di tutela e di sostegno alle vittime di violenza. A seguire è prevista un’esibizione introduttiva a cura di alcune giovani pianiste (il volto musicale femminile del futuro) dell’Associazione Culturale Musicale Scuola Pianistica Ateneum APS, scuola convenzionata con il Comune di Finale Ligure.

Qui i dettagli sullo spettacolo

ALLA UBIK LO SCRITTORE BRUNO MORCHIO

Sabato 25 novembre ore 18, nella libreria di Corso Italia a Savona, incontro con lo scrittore Bruno Morchio e presentazione del romanzo “Le ombre della sera. Bacci Pagano e un’indagine senza capo né coda” (Garzanti). Introduce lo scrittore ANDREA NOVELLI.

Bacci Pagano reincontra Katia Airoldi; sono otto anni che i due non si vedono, precisamente dal giorno del funerale dell’amico di sempre, Cesare Almansi, morto in un incidente d’auto nel luglio 2015. Katia chiede a Bacci di tornare a indagare sulla morte del marito, con il quale aveva un rapporto burrascoso. Gli inquirenti, all’epoca, avevano escluso l’omicidio e la pista dell’attentato. Tragica fatalità? Suicidio? Non senza una certa riluttanza, Bacci è costretto a riaprire il libro del passato…

Leggi quello che c’è da sapere

EMANUELE DABBONO IN CONCERTO A VALLEGGIA

Il Teatro Nuovo di Valleggia di via San Pietro 14 propone come di consueto la rassegna teatrale della stagione autunnale/invernale 2023. Gli ingressi ridotti sono riservati ai soci Coop e ai soci del Teatro Nuovo Valleggia.

La rassegna continua sabato 25 novembre, alle 21, con Emanuele Dabbono in concerto per il suo Buona Strada Tour con Giuseppe Gagliani alle chitarre e Fabio Viale alla chitarra e mandolino. Biglietti 15 euro intero e 12 euro ridotto.

Qui i dettagli dell’iniziativa

FIERA PATRONALE DI SANT’ANDREA A CAIRO

Domenica 26 novembre a Cairo Montenotte si terrà la tradizionale Fiera Patronale di Sant’Andrea.

Dal mattino fino a sera in corso Mazzini, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre negozi aperti e in piazza della Vittoria il mercatino dedicato all’artigianato e ai prodotti della terra.

L’evento è organizzato dal Consorzio La Piazza.

Qui tutte le informazioni sulla fiera

MERCATINI DI NATALE A TOVO SAN GIACOMO

Sabato 25 e domenica 26 novembre, dalle 10 alle 19, a Tovo San Giacomo ci saranno i Mercatini di Natale, organizzati dalla Pro Loco di Tovo con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Polisportiva del Finale.

Oltre alla bancarelle ci saranno i focaccini, degustazione di prodotti tipici locali e la castagnata in collaborazione con la Banda Moretti.

L’appuntamento con l’evento è nella palestra comunale di via G.B. Accame 27.

Qui tutti i dettagli sull’evento.

AL TEATRO SACCO MIMMO LOCASCIULLI

Domenica 26 Novembre, alle ore 18, all’Antico Teatro Sacco di Savona in scena ci sarà Mimmo Locasciulli con “Alla ricerca del sentimento perduto”, concerto per voce e pianoforte. Mimmo Locasciulli fa il suo esordio al Folkstudio di Roma, nel 1975. Viene considerato uno dei più autorevoli esponenti della canzone d’autore italiana. Ha scritto e ha cantato con De Gregori, Ruggeri, Ligabue, Alex Britti, Frankie Hi Nrg, Paola Turci, Patent Ochsner, Roberto Kunstler, Gigliola Cinquetti e altri prestigiosi artisti. Ha partecipato, in qualità di big, al festival di Sanremo nel 1985.

Leggi qui tutte i dettagli sul concerto.

