Serie D, Cairese. Boschetto: “Surclassati dall’Imperia, ma calcio d’agosto non ti conosco”

Cairese sconfitta 3 a 0 contro l’Imperia nell’ambito di una prestazione negativa. Giudizio confermato da mister Riccardo Boschetto, che sottolinea come la squadra abbia sempre perso il duelli e non sia mai stata sul pezzo dal punto di vista fisico.

Non è una questione di moduli ma di forma fisica secondo l’allenatore, la cui preoccupazione principale è per l’infortunio di Francesco Berretta, uscito dal campo in barella per un trauma al ginocchio la cui entità è ancora da definire.

C’era tanta attesa per vedere Luca Castiglia all’opera, l’ex Arezzo è stato schierato come trequartista nel modulo 4-2-3-1. Anche lui però non ha brillato nell’ambito di una squadra che non ha manovrato e con i giocatori troppo fermi nelle loro posizioni. Ci si aspettava un ingresso di Silvestri in quel ruolo con Castiglia spostato nel fulcro del centrocampo. Eventualità al momento non nei piani, almeno per quanto concerne il ruolo di Silvestri: “Già provato trequartista ma con insuccessi clamorosi, ha bisogno di spazi per strappare, ma al momento è un giocatore che arriva sempre secondo sulla palla“.

L’allenatore preferisce non parlare di moduli, reputando la squadra adatta sia con la difesa a tre sia con la difesa a quattro. In assenza di Boveri, squalificato, è stato adattato Lazzaretti al centro della difesa, con l’ex Vado che verrà impiegato nei due ruoli a seconda delle esigenze.