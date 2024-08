Serie D, Albenga. Poker di innesti presentati in vista del derby contro l’Imperia

Albenga. Domani l’esordio ufficiale nel derby contro l’Imperia e l’Albenga continua a far scoprire i profili che faranno parte della rosa guidata da Mariotti.

Ecco presentati: Alessandro Daniello (2003), punta ex Ligorna, Sestri Levante e Spezia; Roberto Scarafoni (2005), centrocampista in arrivo dal C.O.S. Sarrabus Ogliastra; Luca Asproni (2006), centrocampista cresciuto nel Cagliari e autore di nove reti in U18; Nicolas La Vigna (1997), centrocampista ex di Cynthialbalonga, Lentigione, Torres, Pontedera, Piacenza e Atalanta.