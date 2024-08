È il 74enne Giorgio Petriglieri la vittima dell’investimento mortale sull’Aurelia a Ceriale

Ceriale. È Giorgio Petriglieri, fiorista 74enne residente sulla via Aurelia a Ceriale, la vittima dell’incidente avvenuto alle prime luci dell’alba di questa mattina (30 agosto).

Mentre attraversava la strada, una manciata di minuti dopo le 5, è stato improvvisamente raggiunto ed investito da un furgone in corsa, il cui autista si è allontanato a bordo del mezzo senza prestare soccorso.

Il 74enne ha compiuto un volo di diversi metri, riportando gravi traumi che, con il passare delle ore, sono risultati fatali.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti l’automedica del 118 e i militi della croce bianca di Albenga. Nonostante il trasporto d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, e i tentativi del personale medico di salvargli la vita, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Immediata è partita la caccia al furgone pirata, che si è conclusa a Loano, con un’operazione congiunta della polizia locale di Ceriale e della polstrada che sono riuscite ad individuare e fermare l’investitore.