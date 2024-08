Serie D, Imperia batte Cairese. Brilla subito il loanese Totaro: “Buttu spinge ad andare oltre”

Cairo Montenotte. Non poteva essere migliore l’esordio ufficiale con la maglia dell’Imperia per Edoardo Totaro. Dopo aver seguito le ultime istruzioni da Pietro Buttu, il classe 2004 è entrato verso metà ripresa.

Pochi istanti per prendere confidenza con il campo ed ecco il loanese in azione. Tanta qualità nelle sue giocate con il “soffio” del tecnico ingauno a correre su ogni pallone per aiutare in pressione. Poi l’occasione capitalizzata: pallone controllato in area, girata e rete all’angolino opposto.

L’abbraccio dei compagni di squadra e lo sguardo soddisfatto di Buttu sono l’inizio migliore che poteva volere con i colori nerazzurri.