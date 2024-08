Coppa Italia Serie D, Cairese opaca sconfitta 3 a 0 dall’Imperia: è subito Totaro-goal

CAIRESE 0 – IMPERIA 3 (32′ Gandolfo, 71′ Totaro, 80′ Santonocito)

Prova negativa della Cairese alla prima uscita stagionale ufficiale. La formazione di mister Riccardo Boschetto esce sconfitta 3 a 0 contro l’Imperia, che la prossima settimana sfiderà l’Albenga. Un risultato che rispetta una prestazione sottotono, con il portiere avversario Sylla mai impegnato seriamente. Merita la copertina l’attaccante loanese Edoardo Totaro. Il classe 2004 entra nella ripresa ma tanto gli basta per segnare il suo primo goal in una competizione della Serie D e di siglare anche un assist. Tornando alla partita, la Cairese si schiera con il 4-2-3-1. Difesa con Gargiulo e Lazzaretti centrali, a sinistra Garbarino e a destra il nuovo acquisto De Mori. I due mediani sono Ngamba e Berretta. Castiglia trequartista, sulle ali Anselmo a sinistra e Sassari a destra. Unica punta Gueye. Modulo 4-4-2 per l’Imperia, tandem offensivo formato da Szerdi e Cassata. Thomas Graziani esterno alto. I gialloblù faticano però a manovrare, con i centrocampisti che fanno fatica a dialogare tra loro e con Castiglia. Una difficoltà e staticità che porta la squadra a provare lanci lunghi per Anselmo e poco altro. L’Imperia è più fresco, con un Giglio spina nel fianco costante sulla sinistra. I nerazzurri chiudono la prima frazione avanti di un goal grazie a una zuccata di Gandolfo. Nella ripresa, Totaro show: subito goal e assist per l’altro subentrato, il classe 2005 Santonocito. Bella prova anche del terzino Osagie, del centrale Scarrone e dell’ex Thomas Graziani.

La partita minuto per minuto

97′ Sgroppata di Onkony sulla fascia, buono il suo ingresso, con tanto di cross per Gueye. Ma non è giornata per l’attaccante, che spara altissimo. Poco dopo, triplice fischio.

95′ Forcing offensivo della Cairese che porta Chiarlone a calciare dentro l’area. Conclusione murata.

90′ L’arbitro decide di assegnare sette minuti di recupero. Logico per il tempo perso per l’infortunio di Berretta, un po’ meno visto il parziale.

88′ Cairese in avanti con orgoglio, Castiglia serve Garcia che si gira per crossare. Palla in angolo. Lo batte Silvestri ma Scarrone è in formato the wall e respinge.

83′ Monaco per Giglio, applausi per il capitano imperiese.

80′ Tris dell’Imperia! Santonocito fa il movimento a taglio giusto in area e con un diagonale di prima intenzione porta a tre le marcature nerazzurre. Assist di Totaro.

77′ Fallo a centrocampo di Silvestri sanzionato con il cartellino giallo. Nella Cairese entrano Onkony e Vignaroli al posto di Anselmo e Sassari.

76′ Buttu inserisce Pisapia al posto Szerdi.

73′ Corner battuto lungo dalla Cairese, Sassari riesce a colpire ma Sylla blocca senza problemi.

71′ Subito Totaro-goal! Szerdi fa danni sulla linea di fondo superando secco Garbarino e servendo al centro l’attaccante subentrato. Totaro calcia una prima volta ma viene stoppato da Silvestri in ripiegamento. Rifà suo il pallone e con un rasoterra diagonale batte Rizzo.

70′ Punizione di Silvestri calciata bene verso il secondo palo. Il pallone però sfila senza essere colpito da nessun giocatore in inserimento.

67′ Totaro scatta sulla linea di fuorigioco, approfittando del mancato aggancio di Lazzaretti, ma calcia addosso a Rizzo in uscita.

64′ Cross di Sassari d’esterno ma palla troppo sul portiere, blocca Sylla. Con l’uscita di Berretta, la Cairese passa al 4-4-2. Sassari e Gueye in attacco, Silvestri-Castiglia coppia mediana, esterni Chiarlone a destra e Garcia a sinistra.

60′ Berretta rimane a terra. Soccorsi in campo, esce zoppicante. Al suo posto esce il nuovo acquisto argentino Garcia.

59′ Doppio cambio nell’Imperia. Esordio ufficiale in categoria, anche se in coppa, per Edoardo Totaro. L’ex San Francesco Loano classe 2004 entra al posto di Cassata. Esce anche Osagie, al suo posto Comiotto.

57′ Ora la Cairese prova ad attaccare maggiormente. Cross al centro di Sassari, Sylla svetta ma non blocca il pallone. Fischiato fallo sul portiere.

56′ Tentativo di contropiede dell’Imperia orchestrato da Giglio, che allarga per Szerdi ma con troppa forza. Palla sul fondo.

55′ Duello Gueye-Gandolfo su un pallone calciato verso la porta dell’Imperia. Per l’arbitro è fallo in attacco.

52′ Boschetto non sembra soddisfatto e esorta i suoi a giocare con maggiore velocità.

48′ Cambio anche nell’Imperia. Fatnassi esce per fare spazio a Santonocito.

46′ Si riparte. Boschetto opera due cambi: Silvestri per Ngamba, Chiarlone per De Mori. Non cambia però lo schieramento tattico: rimane Castiglia sulla trequarti, con Silvestri mediano vicino a Berretta. Anselmo terzino.

Secondo tempo

45’+1 Si chiude il primo tempo con l’Imperia in vantaggio meritatamente. I nerazzurri si sono fatti preferire per la fluidità della manovra e hanno trovato il goal a seguito di un calcio da fermo. La Cairese è apparsa troppo compassata con i giocatori troppo ligi alle posizioni di partenza in un 4-2-3-1 risultato troppo rigido.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Gioco fermo per una pallonata che ha colpito Berretta, il giocatore poi rientra in campo.

41′ Anselmo scodella per Gueye che fa sponda per Sassari. Conclusione però sbilenca che finisce abbondantemente alta. Anselmo era stato liberato da un buon fraseggio stretto tra i centrocampisti, che finalmente “si sono trovati”.

38′ Ripartenza veloce della Cairese che porta Castiglia al tiro dal limite. Conclusione però debole che finisce fuori senza impensierire Sylla.

32′ Ed è dagli sviluppi del corner che l’Imperia passa in vantaggio! Punizione calciata al centro dove Gandolfo colpisce d’anticipo di testa all’altezza del primo palo indirizzando verso il centro della porta con una traiettoria che sorprende e scavalca Rizzo.

31′ Giglio si invola sulla sinistra, De Mori lo sbilancia. Punizione da posizione laterale per l’Imperia.

28′ Ngamba stende Giglio e rimedia il cartellino giallo.

25′ Fino a questo momento il triangolo centrale della Cairese formato da Berretta e Ngamba dietro a Castiglia fatica a trovarsi. I gialloblù faticano a “rompere” le posizioni fisse, con Boschetto che chiede a Garbarino maggiore spinta per evitare i raddoppi su Anselmo. Più fluido il palleggio dell’Imperia, che porta spesso Giglio a ricevere palla sulla fascia sinistra.

23′ Goal annullato all’Imperia. Azione super della squadra di Buttu sulla destra. Osagie porta palla e va rasoterra per Thomas Graziani filtrante, il quale col piatto crossa orizzontalmente per Cassata che nell’area piccola colpisce due volte, la prima viene respinta da Rizzo, la seconda entra in porta. Ma l’arbitro annulla perché ravvisa un tocco di mano dell’attaccante, che viene anche ammonito.

19′ Occasione per l’Imperia! Cassata sfrutta un’incertezza della Cairese in fase di impostazione, vede Rizzo fuori dai palli e fa partire un pallonetto che si infrange sulla traversa.

15′ Grande apertura di prima intenzione di Castiglia per Anselmo, Osagie è attento e intercetta la traiettoria.

15′ Primo quarto d’ora di gioca senza particolari occasioni. La Cairese attacca leggermente di più sul lato sinistro, quello di Anselmo. L’Imperia ha provato un paio di palle sopra centrale per i tagli delle punte.

8′ Szerdi scodella bene al centro dell’area per Cassata, che si inserisce alle spalle della difesa senza però riuscire ad agganciare la sfera.

7′ Fraseggia male l’Imperia. Gueye conquista palla e prova il tiro da fuori. Conclusione debole e centrale che Sylla blocca comodamente.

2′ Subito Cairese in avanti. Corner dalla destra di Castiglia, colpo di testa di Garbarino sul primo palo che finisce fuori.

Nota tattica: Boschetto sceglie di schierare la Cairese con il 4-2-3-1. Difesa con Gargiulo e Lazzaretti centrali, a sinistra Garbarino e a destra il nuovo acquisto De Mori. I due mediani sono Ngamba e Berretta. Castiglia trequartista, sulle ali Anselmo a sinistra e Sassari a destra. Unica punta Gueye. Modulo 4-4-2 per l’Imperia, tandem offensivo formato da Szerdi e Cassata.

1′ Si parte, Cairese con divisa a strisce verticali gialloblù incaricata del calcio di inizio. Maglia bianca con banda centrale verticale nerazzurra

Entrano in campo le squadre. Cairese priva degli squalificati Turone e Boveri. Castagna e Costantini out nell’Imperia.

Primo tempo

Cairese: 1 Rizzo, 2 Garbarino, 3 De Mori, 4 Lazzaretti, 5 Gargiulo, 6 Ngamba, 7 Sassari, 8 Berretta, 9 Gueye, 10 Castiglia, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Canonica, 13 Bellotti, 14 Federico, 15 Onkony, 16 Vignaroli, 17 Chiarlone, 18 Garcia, 19 Leone, 20 Silvestri. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Imperia: 1 Sylla, 2 Osagie, 3 De Simone, 4 Graziani G, 5 Scarrone, 6 Gandolfo, 7 Graziani T, 8 Giglio, 9 Cassata, 10 Szerdi, 11 Fatnassi. A disposizione: 12 Ventura, 13 Comiotto, 14 Santonocito, 15 Biffi, 16 Sdestito, 17 Pisapia, 18 Monaco, 19 Nigro, 20 Totaro. Allenatore: Pietro Buttu.

Cairo Montenotte. Turno preliminare della Coppa Italia di Serie D al Cesare Brin. Sfida tra due neopromosse che lo scorso anno hanno rivaleggiato in Eccellenza. Confermati gli allenatori Riccardo Boschetto e Pietro Buttu. Arbitro della sfida Lorenzo Spinelli di Cuneo. Gli assistenti sono Kevin Turra di Milano e Diego Alexander Valdivia di Milano.