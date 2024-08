Serie D, l’Imperia si prepara al derby contro l’Albenga. Scuffi: “Da ingauno sarà emozionante”

Cairo Montenotte. “Siamo contenti, il lavoro fatto nel precampionato è stato svolto alla perfezione dai ragazzi in campo. Questo non può che renderci orgogliosi di quanto fatto fino adesso. Certo che sappiamo che questa è solo la prima, la strada è lunga e in salita. Il campionato è pieno di insidie ed importante, speriamo di continuare su questa linea d’onda”.

Il direttore generale Matthew Scuffi ha commentato il match del suo Imperia contro la Cairese. Un tris ai gialloblù ricco di spunti positivi.

Domenica ad attendere la squadra di Buttu sarà l’Albenga all’Annibale Riva . “Ci sarà un po’ di emozione sicuramente quando entreremo allo stadio – dichiara Scuffi -. sia per me sia per Buttu che entrambi siamo ingauni. Speriamo di ripetere la prestazione fatta qui”.

Mercato ancora aperto per i nerazzurri: “Stiamo valutando un centroavanti e un difensore centrale per completare e dare a Buttu quello che ancora ad oggi manca. Con una partita così sembrerebbe che non manchi niente perché tutti quelli che hanno giocato, chi è subentrato dalla panchina, hanno dato tutto e hanno fatto tutti bene. Però noi sappiamo che serve ancora qualche ritocco a questa rosa”.

“Si è vista la migliore espressione iniziale di questa squadra”. Il direttore si dice davvero soddisfatto per la prima uscita ufficiale: “Il lavoro del mister è fondamentale e parla il campo. Io mi sono trovato subito molto bene con i tre soci dell’Imperia, quindi viaggiamo sulla stessa linea d’onda. Ho fatto il mercato insieme a Buttu e siamo riusciti ad andare a prendere i tasselli che lui cercava per questa stagione.

“L’obiettivo dell’Imperia è la salvezza ma sicuramente con uno spirito del genere, con giocatori comunque anche così affiatati tra di loro, durante le stagioni sportive può succedere anche di tutto. L’obiettivo è la salvezza ed è imperativo, possibilmente non passando per i play-out. Non montiamoci la testa per una buona prestazione in coppa, sarebbe deleterio anche per noi stessi”, chiosa Scuffi.