Dolcissima Pietra, Mercato Riviera delle Palme e Magic Castle al Priamar: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Settembre arriva al giro di boa con un fine settimana ricco di spunti per trascorrere momenti di divertimento e relax. Ancora una volta non mancheranno gli appuntamenti golosi, tra tutti spicca l’edizione 2023 di Dolcissima Pietra, ma ci sarà anche l’occasione di fare shopping con Il mercato Riviera delle Palme che fa tappa a Ceriale e poi concerti, mostre ed eventi dedicati ai più piccoli come la due giorni sul Priamar dedicata alla magia. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa ci aspetta il weekend sia nelle località costiere che dell’entroterra.

TORNA DOLCISSIMA PIETRA

Sabato 16 e Domenica 17 settembre 2023 ritorna torna, con la sua diciottesima edizione, Dolcissima Pietra, l’evento dolciario per eccellenza che si svolge nelle Piazze e nelle Vie del Centro Storico di Pietra Ligure.

Dal 2019, all’interno di Dolcissima, potete trovare la sua Bellissima, il contenitore culturale dell’evento che racchiude, al suo interno concerti, spettacoli teatrali, presentazioni di libri, conferenze. La Cultura riprende il ruolo di motore all’interno di un evento enogastronomico. E ritorna anche il Contest “Dolcissimo” dove professionisti ed amatori si sfideranno nella presentazione del Dolce a Tema: Le Feste di compleanno.

Il Tema dell’evento e delle Vetrine a tema sarà: La Memoria anche per ricordarci che Pietra Ligure, dal 2022, è diventata una DFC, una delle 39 Dementia Friendly Community itliane con a capo la Federazione Alzheimer Italia per rendere la cittadina pietrese un luogo sempre più inclusivo.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A CERIALE

Domenica 17 settembre il Mercato Riviera delle Palme, con i migliori ambulanti della Liguria, arriveranno a Ceriale.

Il lungomare Diaz sarà così popolato dai tanti banchetti che offriranno l’occasione per trascorrere una giornata di shopping all’aria aperta con abbigliamento e accessori per tutti i gusti.

Dalle 8 alle 19,30 un vasto assortimento con le novità delle collezioni e prodotti di qualità. Ad accogliere i clienti, come sempre, personale gentile e competente in grado di indirizzare chiunque verso la scelta giusta.

I banchi saranno ricchi di occasioni estive dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

VIVALDI NELLA CAPPELLA SISTINA

Dopo il successo al Santuario di Savona, il festival barocco dell’Orchestra Sinfonica di Savona fa tappa nella Cappella Sistina di Savona. La musica del Voxonus Festival replica infatti sabato 16 settembre alle 21.15 quando il Voxonus Ensemble presenterà il concerto Antonio Vivaldi, Le Quattro Stagioni dedicato alle musiche dei celebri e intramontabili componimenti di Vivaldi. La serata si articolerà in un doppio turno: quello delle 18, organizzato dal Rotary Club Savona e su invito, e quello delle 21.15 aperto al pubblico con ingresso gratuito. Il prestigioso ensemble barocco Voxonus è composto da Maurizio Cadossi, violino concertante, Claudia Monti e Marco Lorenzo Nocera, violini, Claudo Gilio, viola, Eugenio Solinas, violoncello, Maurizio Less, violone e Luca Pollastri, cembalo. Dopo la data di sabato, il festival si sposterà in Piemonte venerdì 22 settembre, a Saluzzo, per poi toccare Mondovì il giorno 30 settembre.

A LOANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ALICE BASSO

Sabato 16 settembre agosto alle 18 nel ridotto del Giardino del Principe di Loano si terrà la presentazione “Le aquile della notte” di Alice Basso (Garzanti).

L’appuntamento rientra nell’ambito dei “Martedì della Cultura”, gli incontri con gli autori promossi all’interno della rassegna “Libri Estate”, che ha la finalità di attivare il piacere della lettura attraverso l’ascolto delle parole, che da scritte si animano tramite l’incontro con chi le ha pensate e tradotte in libro. Accompagnati dalla conduzione puntuale e garbata di Graziella Frasca Gallo, sotto il grande tiglio nel ridotto del Giardino del Principe, nelle fresche sere d’estate i partecipanti riprenderanno il filo del piacere del leggere

SAGRA CAMPESTRE A VERZI

Da giovedì 14 a sabato 16 settembre nella frazione di Verzi a Loano si tiene la tradizionale festa di Santa Libera. In concomitanza con questa importante ricorrenza, nel prato antistante il santuario di Santa Libera, si svolgerà la tradizionale sagra campestre di Santa Libera organizzata dall’associazione Verzi Group con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La festa campestre offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di trascorrere una giornata all’aria aperta e gustare piatti tipici liguri e alcune specialità della cucina “verzina”. Gli stand gastronomici apriranno tutti i giorni alle 19.30 (solo per il giorno 15 settembre dalle 12).

SCUOLA DI MAGIA AL PRIAMAR

Il 16 e 17 Settembre a Savona arriva Magic Castle, due giorni di Magia, Scuola, Sport e Spettacoli all’interno del monumentale complesso del Priamar di Savona dove si potrà vivere ed imparare la magia con Harry Potter e Mercoledì Addams.

CACCIA AL TESORO A VADO

Sabato 16 settembre, dalle 16,30 in piazza Cavour a Vado Ligure appuntamento con “Street Orienteering”, una caccia al tesoro nel centro storico e sul lungomare. Si tratta di un evento originale e curioso per scoprire le bellezze paesaggistiche e storico-artistiche del borgo, imparando ad orientarsi e divertendosi all’aria aperta. I partecipanti, muniti di mappe, dovranno cercare i punti indicati, saper rispondere ad alcune domande, riportare testimonianze e mettersi alla prova prima di tornare al punto di partenza.

La scelta del percorso, cronometrato, è completamente libera ed ognuno sceglie quello che ritiene il più veloce e praticabile.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA A SAVONA

Il clarinetto sarà lo strumento di riferimento del concerto di domenica 17 settembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di S. Andrea di Savona: uno strumento estremamente duttile, poliedrico e fortemente espressivo. I giovani esecutori, Giacomo Arfacchia e Daniele Simoniello, accompagnati al pianoforte da Gabriele Duranti, nella prima parte, proporranno due titoli che sono un grande classico della letteratura per due clarinetti e pianoforte: i due pezzi da concerto di Mendelssohn. Dopo la celebre Tarantella di Liszt per pianoforte solo, il programma continuerà con due titoli tratti da un repertorio più ‘nostrano’: il Gran duetto concertato di Luigi Bassi, su temi della Sonnambula di Vincenzo Bellini e Il Convegno di Amilcare Ponchielli.

WORLD WELLNESS WEEKEND AD ALASSIO

Alassio sarà tappa del World Wellness Weekend nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2023 con esperienze emozionali yoga benessere trekking e concerti, tutte attività gratuite nella natura per incentivare speciali vacanze. Da anni la città di Alassio propone con molta attenzione appuntamenti ed eventi, infatti attività yoga wellness wellbeing gratuite contribuiscono al benessere dei partecipanti e allo sviluppo di un importante turismo quindi proposte e richieste sono in continua crescita.

FIERA DI SETTEMBRE A LOANO

Si terrà domenica 17 settembre in Campo Cadorna, corso Roma e piazza Mazzini a Loano la tradizionale Fiera di Settembre, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Loano.

Per tutta la giornata decine di banchi proporranno i migliori capi di abbigliamento per uomo e donna, intimo, calzature, pelletteria, biancheria per la casa, oggettistica, giocattoli, prodotti enogastronomici e molto altro.

