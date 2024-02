Cioccolata e Desbarassu a Savona, gran finale di CarnevaLöa, spettacoli ed eventi culturali: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Cioccolato e shopping protagonisti del weekend a Savona dove, in centro, ci saranno l’evento Art & Ciocc, ma anche il Desbarassu. Nel fine settimana ci sarà spazio anche per l’ultimo appuntamento di Carnevaloa, oltre a tantissimi appuntamenti teatrali, musicali e dedicati all’arte oppure ai più piccoli per trascorrere ore all’insegna del divertimento e il relax. Ma ora entriamo quindi nel dettaglio degli eventi di sabato e domenica.

A SAVONA IL TOUR DEI CIOCCOLATIERI

Dal 23 al 25 febbraio torna a Savona per l’undicesima edizione “ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri”. Questo meraviglioso viaggio attraverso le città italiane con la “carovana” di dolcezza che è partita a ottobre 2023 da Abano Terme per proseguire con Villach, unica tappa all’estero, poi Montevarchi, Bassano del Grappa, Aosta, Ravenna, Padova a fine novembre per poi riprendere il tour con la prima tappa del 2024 ad Asiago, poi Ferrara, Piacenza ed ora Savona, in corso Italia. I maestri cioccolatieri legati al tour provengono da varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia, un vero e proprio viaggio attraversando tutte le declinazioni del cioccolato con prodotti legati alle varie specialità e tradizioni regionali.

DESBARASSU A SAVONA

Due giornate di shopping per vestire a festa la città e offrire agli abitanti un’ultima occasione per fare acquisti a prezzi scontati prima di tuffarsi nella nuova stagione. A Savona ritorna a grande richiesta “Desbarassu”: un’iniziativa di Ascom Confcommercio delegazione di Savona con la collaborazione del Comune, che coinvolge ogni anno tantissime attività che aderiscono con entusiasmo a queste giornate di promozioni e sconti per la clientela. Le date dell’edizione invernale saranno venerdì 23 e sabato 24 febbraio 2024, durante le quali alcune attività offriranno anche un orario continuato. Come ogni anno auspichiamo che questo possa essere un importante momento commerciale sia per i nostri associati che, finiti i saldi, possono ancora offrire interessanti sconti sia per i clienti, che possono trovare un prodotto tanto desiderato a un prezzo speciale.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “SMITH & WESSON”

Sabato 24 febbraio, alle 21, all’Antico Teatro Sacco di Savona andrà in scena lo spettacolo con musica dal vivo “Smith & Wesson” di Alessandro Baricco, interpretato da Giovanni Bortolotti, Luca D’Angelo, Valentina Ferraro, Fausta Odella, Marco e Maurizio Salvador alla chitarra. Regia di Silvio Eiraldi. Una produzione teatrale della Compagnia Uno Sguardo dal Palcoscenico.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

VISITA ALLA NECROPOLI DI ALBENGA

I volontari del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio organizzano sabato 24 febbraio a partire dalle ore 16 un percorso guidato che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle testimonianze storiche di viale Pontelungo dall’epoca romana al Medioevo. La visita partirà dalla Necropoli romana, sito archeologico dove è stato trovato il Piatto Blu, dove i partecipanti verranno catapultati nei secoli passati, alla scoperta dei riti funerari degli antichi romani. La seconda tappa raggiungerà i resti della basilica di San Vittore – edificio di epoca paleocristiana – per poi raggiungere infine il ponte medievale che dà il nome al viale che lo ospita.

Un vero e proprio viaggio nel tempo, nel quale i visitatori avranno l’occasione di scoprire la storia della città di Albenga e approfondire curiosità sui monumenti storici che la rappresentano. La visita sarà un’opportunità unica per riscoprire l’importanza degli edifici storici che testimoniano l’evoluzione della città di Albenga tra le varie epoche e che si celano sotto le sue strade o ai margini.

Sono previsti due turni di visita con partenze alle ore 16:00 e alle 16.30, rispettivamente, per cui è prevista la prenotazione. Si prega di arrivare qualche minuto prima per l’organizzazione del gruppo. L’appuntamento è presso la Necropoli Romana di Viale Pontelungo sita in Viale Pontelungo 59A. Il punto di ritrovo sarà segnalato anche dalle bandiere del FAI e dal banchetto di accoglienza con i volontari.

La visita avrà una durata di circa 1 ora. Il contributo minimo per partecipare all’evento è a partire da 5€ a persona.

Per prenotare ed avere maggiori informazioni, è possibile scrivere alla mail albenga@faigiovani.fondoambiente.it oppure telefonare al numero + 39 338 740 5560 (Alice).

A VARAZZE MERCATINO ALTRO CHE HOBBY

Sabato 24 febbraio alle ore 16.30 a Varazze, presso la Biblioteca Comunale “E. Montale”, per la rassegna “Parliamone in Biblioteca”, organizzata dall’assessore alla Cultura, Mariangela Calcagno, unico appuntamento in programma questo mese, si terrà la presentazione del romanzo di Rita Filippi: “Tutto il vuoto di una vita piena”. Questo secondo romanzo della Filippi, il primo, “Accadde tutto all’improvviso”, è stato presentato sabato 3 giugno dello scorso anno, nella stessa location, non è solo un libro, ma un’analisi sulla dura realtà, non difficile da incontrare ai giorni nostri. Infatti, tocca una piaga, la droga, che giorno dopo giorno stravolge l’esistenza di coloro che ne sono coinvolti e le loro famiglie.

“È così importante, che se ne parli, – interviene l’assessore Mariangela Calcagno – affinché i giovani capiscano l’importanza di non cadere nella sua trappola. Occorre siano informati, perché attraverso la conoscenza e il confronto si possono affrontare anche le problematiche più gravi”.

ULTIMO APPUNTAMENTO CON CARNEVALOA 2024

Ultimo appuntamento con l’edizione 2024 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Domenica 25 febbraio sul lungomare si terrà la seconda sfilata dei carri allegorici. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per tornare al punto di partenza. Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso. In particolare, sfileranno: “Il Re Leone” del Gruppo Gazzi Superiori No Stop! (e vincitore del Palio dei Borghi disputato domenica 18 febbraio), “Discoteca Puffosa” dei Matetti Burdeluzi del Rione Mazzocchi, classificatosi secondo; “In fondo al mare” del Rione Meceti, arrivato al terzo posto; “Barbie” del Gruppo Roba da Matti di via Dante, a cui è andato il Premio Originalità; “Come rimanere in mutande” del Gruppo Borgo di Dentro, che ha ottenuto il Premio Fantasia; “Ferrari” di Toirano che ha ottenuto il secondo Trofeo Giubellini “Carro dell’allegria”; il carro “SanreLoa” di Prigliani che aveva il Miglior Gruppo; “Grease” di Borghetto Santo Spirito; “Il cane e la bestia” di Tovo San Giacomo e “Lo chiamavano Trinità” di Bardineto. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Parteciperà la Banda Folkloristica Internazionale “Canta e Sciuscia” e le majorette di Occimiano.

GUIDA ALL’ASCOLTO CON LA CARMEN DI BIZET

Domenica 25 febbraio alle ore 16 a Varigotti presso il Centro Fontana in via Aurelia 233, si potrà assistere al nuovo appuntamento per la rassegna musicale “Guida all’ Ascolto” che l’ Accademia Musicale del Finale offre agli appassionati di Opera Lirica e a chi vuole avvicinarsi per conoscerla meglio. Questo nuovo appuntamento vede il Maestro Nicholas Tagliatini intrattenerci con registrazioni e fotografie per raccontare il capolavoro del francese Georges Bizet “La Carmen”. I prossimi appuntamenti si svolgeranno: domenica 17 marzo con “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini, domenica 21 aprile con “La gazza ladra” di Gioacchino Rossini e domenica 19 con “La Norma” di Vincenzo Bellini.

Gli incontri sono ad entrata libera e gratuita.

PENTOLACCIA ALLE OFFICINE

Coriandoli e stelle filanti, maschere e allegria, dolci sorprese: è tutto pronto per il Carnevale 2024 al Centro Polifunzionale Le Officine di Savona. Ti aspettiamo domenica 25 Febbraio 2024 con tanto divertimento e tante sorprese: dalle ore 15.30 presso la nostra terrazza inizierà la Grande sfilata di maschere, a cui tutti i bimbi potranno partecipare con ricchissimi premi, grazie alla collaborazione dei punti vendita presenti all’interno del Centro Polifunzionale Le Officine. La festa continuerà con BaBy Dance, balli di gruppo e musiche a cura dello staff di ASD Semplicemente Danza e il Truccabimbi a tema in collaborazione con le ragazze di Mc Donald’s! Gran finale con la tradizionale SuperPentolaccia ricca di sorprese e dolci per tutti i bimbi e la distribuzione gratuita della bugie (fino ad esaurimento scorte).

Vi aspettiamo Domenica 25 Febbraio 2024 a partire dalle ore 15.30 in Piazza Marco Biagi per un pomeriggio in maschera!!

In caso di maltempo l’evento sarà organizzato nei locali della scuola di danza ASD Semplicemente Danza in Galleria Fernanda Pivano (seguirà eventuale comunicato sui nostri profili social).

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 17 FEBBRAIO spazio all’OPEN DAY per il #summercamp2024, dalle 10.00 alle 12.00.

Al pomeriggio, dalle ore 14.00, torna il PONY AGILITY, in cui sarà il mini pony Santiago, guidato dai bambini, a cimentarsi in percorsi, salti e giochi in campo.

DOMENICA 18 FEBBRAIO dalle ore 10.00 il format esperienziale HORSE SUNDAY, una mattinata dedicata al #relax immersi nella #natura in compagnia degli amici animali, nella quale ci dedicheremo alla loro cura e a una passeggiata lungi i sentieri del parco di #pietraligure (al termine Sunday Lunch presso il bar-ristoro).

E dalle ore 14.00 la FESTA DI CARNEVALE: pentolaccia, trucca bimbi e attacca la coda all’asino…

Possibili lezioni e passeggiate per adulti e bambini. E ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.