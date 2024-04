Spettacoli teatrali, concerti, mostre e festa della birra: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Savonese. Sole e temperature decisamente estive accompagneranno un weekend ricco di appuntamenti in tutto il savonese dove ci si potrà divertire con spettacoli teatrali, concerti, mostre, mercatini, enogastronomia, eventi dedicati ai più piccoli, ma anche conferenze e visite culturali. Ora entriamo nel dettaglio di cosa fare tra sabato e domenica.

AL TEATRO GASSMAN “MISERIA E NOBILTA'”

La Stagione Teatrale invernale del Teatro Gassman di Borgio Verezzi chiude in bellezza Sabato 13 aprile alle ore 21 con lo spettacolo “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta, portato in scena dall’affiatata e numerosa compagnia teatrale Masaniello di Torino. “Miseria e Nobiltà” (1887) è una commedia divertente, piena di verve e d’intrighi, che evoca appieno la tradizione dei canovacci della commedia dell’arte, con i tipici scambi di persona e travestimenti, conditi dall’arte di arrangiarsi tipicamente napoletana. Ci si trova a ridere, ma di quel riso un po’ amaro che fa da sfondo al tema della povertà e che giustifica ogni espediente: ci troveremo di fronte ad una “miseria vera e ad una falsa nobiltà”, come recita appunto una battuta della commedia. Il costo del biglietto è di € 20 (intero) ed € 15 (ridotto under18 e over 65).

Le prenotazioni sono effettuabili tramite whatsapp al numero 327.8332118, oppure telefonicamente allo stesso numero dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.

La Biglietteria del Teatro Gassman sarà aperta il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 17 sino alle ore 21.00

A SAVONA IL FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE”

La festa della birra artigianale arriva a Savona! Il Festival della Birra Artigianale a Savona si terrà in Piazza del Popolo il 12-13-14 Aprile.

“Unisciti a noi per un weekend di divertimento per tutta la famiglia! Scopri una vasta selezione di birre artigianali provenienti da Savona e dalle regioni circostanti, e deliziati con le prelibatezze offerte dagli stand di cibo di strada che popoleranno la piazza, tutto accompagnato dalle note di diversi artisti che si esibiranno nelle varie serate” spiegano gli organizzatori.

12 Aprile: Tributo Vasco Rossi 13 Aprile: Lou Pitakass: Musica occitana per deliziare la serata!

Piazza del Popolo, Savona Date: 12-13-14 Aprile Orario: 18-24 (12 Aprile) 10-24 (13-14 Aprile) Per maggiori informazioni: 351.9719096 INGRESSO GRATUITO

IL PIANISTA ALBANESE AL CHIABRERA”

Al Teatro Chiabrera di Savona, sabato 13 aprile, alle ore 21, il recital di Giuseppe Albanese, pianista tra i più richiesti della sua generazione. Giuseppe Albanese debutta nel 2014 su etichetta Deutsche Grammophon con un concept album dal titolo “Fantasia”, con musiche di Beethoven, Schubert e Schumann. Segue nel 2015 il suo secondo album DG “Après une lecture de Liszt”, interamente dedicato al compositore ungherese. Nel marzo 2016 Decca Classics inserisce nel box con l’opera omnia di Bartók in 32 cd la sua registrazione (in prima mondiale) del brano “Valtozatok” (Variazioni). Di recente pubblicazione i Concerti nn.1 e 2 e “Malédiction” di Liszt per Universal Music. A gennaio 2020 esce il suo terzo CD per Deutsche Grammophon: “Invitation to the dance”, dedicato al balletto e contenente musiche di Weber, Delibes, Tchaikovsky, Stravinsky, Debussy e Ravel.

UN POMERIGGIO CON LE API A QUILIANO

Un intero pomeriggio dedicato alle Api a Quiliano, sabato 13 aprile dalle 15.00 lo staff dell’Associazione Ligure Produttori Apistici, A.L.P.A. Miele, sarà ospite del Comune nella sala Consigliare in Piazza Costituzione.

Sono previste attività di divulgazione per adulti, bambini e ragazzi. Verranno fornite informazioni e aggiornamenti sull’espansione e il contrasto di Vespa velutina, pericolosa e aggressiva vespa asiatica cacciatrice di api ormai abitante stabile di tutta la Liguria. Saranno distribuiti fino a esaurimento i tappi per le bottiglie trappola con cui monitorare e tentare di diminuire la popolazione di Vespa velutina. Sarà proposto un laboratorio per bambini e ragazzi per conoscere la vita e le abitudini delle api nell’alveare. Dulcis in fundo, un assaggio guidato di alcuni campioni del Concorso Mieli di Liguria condotto da un’esperta in analisi sensoriale del miele.

Ingresso libero.

A SPOTORNO LA PROIEZIONE DI FOOD FOR PROFIT

Food for Profit è un docufilm che pone sotto i riflettori le connessioni nascoste tra l’industria della carne, le lobby agroalimentari e le istituzioni politiche. Food for Profit verrà proiettato sabato 13 aprile 2024 a Spotorno, nella sala congressi Palace, in via Aurelia 121. La proiezione avrà inizio alle ore 20,30.

Diretto da Giulia Innocenzi, con il contributo creativo di Pablo D’Ambrosi, il documentario esplora le dinamiche dietro gli allevamenti intensivi in Europa, denunciando come miliardi di euro di fondi pubblici sostengano pratiche insostenibili. Attraverso un’inchiesta accurata, Food for Profit mette in discussione il costo etico e ambientale dell’attuale sistema produttivo, incentivando lo spettatore a riflettere sulla propria scelta alimentare come un gesto politico.

CONTINUA FIOR D’ALBENGA

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ arriva ad Albenga insieme alla locomotiva e al vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia. Fior d’Albenga porta quindi nella città delle Torri il treno di Harry Potter portando la magia della stazione ferroviaria londinese di King’s Cross in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi fino al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

A LOANO IL MERCATINO DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano.Domenica 14 aprile la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

A LOANO IL MERCATINO DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ARTISTI

Domenica 14 aprile dalle 9 alle 19 in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese.

Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 13 APRILE torna il gradito appuntamento con lo slow #trekking con gli amici asinelli, una passeggiata di due ore immersi nel verde lungo i sentieri del nostro magnifico #entroterra, dalle 10.00 alle 12.00

Al pomeriggio nuovo appuntamento con il format esperienziale BATTESIMO DELLA SELLA (ore 14.00), mentre dalle ore 15.00 spazio al laboratorio ludico ASINO CURIOSO, nel quale si potrà apprendere le particolarità di un animale davvero speciale…

DOMENICA 14 APRILE dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il DOKKEY SUNDAY, un percorso di “benessere naturale” assieme agli asini del parco di #pietraligure, per condividere momenti di “lentezza” e “riflessione”.

Alle ore 14.00 A SPASSIO CON SANTIAGO, il pony del #parconatura che regalerà sorprese ed emozioni…

Infine, alle ore 15.00, ancora il BATTESIMO DELLA SELLA, dove i più piccoli potranno avvicinarsi all’#EQUITAZIONE, con momenti di tenerezza fatti di coccole e carezze.

Possibilità di prenotazione tavoli con postazioni BBQ e area picnic.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

