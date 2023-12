Presepi viventi, musica, spettacoli ed eventi a tema: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend di Natale

Savonese. Il weekend che precede il Natale sarà ricchissimo di eventi per tutti i gusti. Non mancheranno, come da tradizione, i presepi viventi (a Feglino, Roccavignale, Varazze), ma ci sarà tantissimo spazio anche per la musica, gli spettacoli teatrali, le mostre e, sopratutto, numerose iniziative dedicate ai più piccoli per incotrare Babbo Natale e tuffarsi nella magica atmosfera di uno dei giorni più attesi dell’anno. Entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa fare quindi nel fine settimana.

PRESEPE VIVENTE A FEGLINO

Sabato 23 e domenica 24 torna l’appuntamento con il presepe vivente narrato di Orco Feglino, arrivato alla 150esima edizione e organizzato dall’Associazione Volontari Feglinese con il patrocinio del Comune di Orco Feglino. Sabato 23 la partenza è prevista per le 20.30 in piazza del Municipio dove ci saranno frittelle, vinbrulè e caldarroste. Domenica 24 la partenza è invece per le 21, sempre nella piazza del Municipio. Seguirà la Santa Messa di mezzanotte nella chiesa di San Lorenzo.

A ROCCAVIGNALE IL TRADIZIONALE PRESEPE VIVENTE

Falconieri e fachiri, e poi ballerine e trottolai, passando per la danza del ventre. Il Presepe Vivente di Roccavignale si prepara anche quest’anno a intrattenere il pubblico presente non solo con la Sacra Rappresentazione, il cui inizio è previsto per le 21,30, ma anche con una serie di spettacoli che animeranno il borgo di frazione Strada fin dalle 19,30. Tra i gruppi di intrattenimento ci saranno: gli zampognari (solo nelle serate del 22 e 23 dicembre), gli sputafuoco e il fachiro “Damnio Fulgor”, la danzatrice del ventre “Anbar”, gli allievi della Scuola di Ballo “Atmosfera Danza” di Gabriella Bracco (solo nelle serate del 22 e 23 dicembre), i figuranti storici dell’Ordine del Gheppio, il gruppo dei Trottolai di Roccavignale e il gruppo storico di falconeria “Il Mondo nelle Ali”. L’appuntamento, come sempre, è per le serate del 22, 23 e 24 dicembre nel borgo della frazione Strada. Per raggiungere il borgo senza utilizzare la propria auto, anche quest’anno la Pro Loco mette a disposizione gratuitamente il servizio di navetta circolare tra la frazione Strada e Millesimo (Piazza della Libertà), con fermata in corrispondenza della Demont, attivo in tutte le serate del Presepe dalle 19,30 alle 23,30.

NOTTE DEGLI ELFI AL TEATRO DELLE UDIENZE

Proseguono le iniziative legate al Natale presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo, il 23 dicembre alle ore 19 si potrà partecipare alla fantasiosa Notte degli Elfi: visita guidata teatralizzata al lume di lanterna, per vivere tutti insieme la magia del Natale. Cosa accade quando svegliamo i folletti del Natale? Due simpatici elfi si sono addormentati subito prima della partenza di Babbo Natale, ed il povero elfo Mister Pepper si accorge che la sua amata sciarpa è stata caricata, per errore, tra i regali che sono in consegna per il mondo. Per ritrovarla vi aspetta un lungo e divertente viaggio durante una delle notti più lunghe dell’anno.

A LOANO IL MERCATINO MESTIERI IN PIAZZA

Torna in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Sabato 23 dicembre dalle 9 alle 17 artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

A VARAZZE UN WEEKEND DI APPUNTAMENTI

Nel pomeriggio della giornata di sabato 23 dicembre, terzo evento in programma della rassegna di Gospeling, “Natale in Gospel” organizzato dai TieniViva Gospel Voices di Varazze. Ascolteremo i “Saint John Gospel Choir” alle ore 16,00 in piazza Sant’Ambrogio.

Al termine della messa delle ore 17,30 all’Oratorio di San Bartolomeo, inaugurazione del Presepe Artistico con statuine di famosi Ceramisti. Quest’anno il presepe sarà caratterizzato dal paesaggio agreste ambientato nel nostro entroterra ligure in un percorso tutto da ammirare e da scoprire.

Sabato 23 dicembre e domenica 24 saranno due splendide serate per grandi e piccini con il Presepe Vivente di Casanova, frazione dell’entroterra di Varazze.

Dalle ore 20 a mezzanotte si terrà la tradizionale manifestazione tra fasce e ulivi per ricordare gli antichi odori, sapori e colori di una veglia natalizia di fine ‘800. L’ambientazione riproduce le vie di un antico borgo animate dai mestieri di una volta (mestae de ‘na votta) ed è allestita nei minimi dettagli nei terreni sotto la piazza della chiesa.

A VARIGOTTI PROSEGUONO GLI EVENTI NATALIZI

Varigotti Insieme odv in occasione delle festività natalizie ha organizzato una serie di iniziative che inizieranno il 22 dicembre e andranno avanti fino al 5 gennaio. Sabato 23 ore 21 la magia dei concerti candlelight nella suggestiva chiesa di San Lorenzo, il trio talentuoso di archi Sister arch ci regalerà una serata d’incanto.

ALBENGA S’ILLUMINA D’IMMENSO

Natale nella Città delle Torri è “Albenga s’illumina d’immenso”, un programma ricco di iniziative che animeranno le festività natalizie. Proprio quando molti pensavano che non si sarebbe potuto far di più… “la magia” torna a incantare cittadini, visitatori e turisti con un’edizione di “Albenga s’illumina d’immenso” piena di sorprese.

Una delle torri si animerà ogni giorno circa dalle 17.00 alle 21.00 e racconterà Albenga a grandi e piccini, mentre le proiezioni architetturali abbelliranno le facciate di edifici e monumenti del nostro splendido Centro Storico.

A LOANO CONTINUANO I CHRISTMAS MOMENTS

Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

