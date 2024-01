Spiderman a Loano, uno spettacolo dedicato a De Andrè e gli Animaux Formidables da X Factor: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Archiviate le festività natalizie, l’inverno del 2024 si prepara ad affrontare un nuovo fine settimana ricco di iniziative pronte a soddisfare tutte le esigenze. Come di consueto non mancheranno eventi culturali, musicali (tra cui gli Animaux Formidables direttamente da X Factor al Raindogshouse) o dedicati ai più piccoli. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

A LOANO ARRIVA LO SPIDERMAN DI QUARTIERE MATTIA VILLARDITA

Sabato 13 gennaio alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà la presentazione di “Io e Spider-Man. Storia vera di un supereroe normale” di Mattia Villardita (Salani Le Stanze). L’evento è stato organizzato da Strobe con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A FINALE CONCERTO DEL TRIO FELIX

Sesto appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

Sabato 13 Gennaio, alle ore ore 16.30, presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo avremo ospite il Trio Felix proveniente dalla Puglia: Marilena Gaudio, soprano – Giacomo Piepoli, clarinetto – Flavio Peconio, pianoforte.

Il concerto s’intitola “Dall’opera alla musica napoletana”: un fantastico percorso che parte dalla tradizione della musica vocale da camera attraversando l’affascinante mondo dell’opera con arie da Madama Butterfly, Boheme e Tosca, concludendo con l’intramontabile musica napoletana.

INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI ALLE OFFICINE SOLIMANO

Al Cinema Nuovofilmstudio di Savona ci sarà in prima visione “PERFECT DAY” di Wim Wenders dal 12 al 15 gennaio; il 12 gennaio alle 18 primo appuntamnto di -3 film per fare squadra- con “IL CAMPIONE” di Leonardo D’Agostini; in seconda visione “LA CHIMERA” di Alice Rohrwacher e il 18 gennaio torna la serie di appuntamenti con Find The Cure con “PRAYING FOR ARMAGEDDON”.

Cattivi Maestri – Il nuovo anno si apre domenica 14 gennaio alle 17 con una storia per tutti, “BELLA E BESTIA”, regia di Antonio Tancredi con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta in scena: può una ragazza bella, brava e gentile innamorarsi di un orso? Un canto di amore e comunione con la natura, uno spettacolo che apre il cuore a grandi e piccini.

Raindogs House – Giovedì 11 FRED FRITH, un musicista importante faro di per un’intera generazione di musicisti “progressivi”; venerdì 12 WINO – Solo Hardacoustic live + proiezione “WINO: The Documentary”, leggenda del doom metal statunitense; sabato 13 ANIMAUX FORMIDABLES + DALIDA Dj Set il duo garage fuzz noise composto da Mr Formidable e Mrs Formidable torna live con il “Glitter Tour ’23-24” che toccherà Italia ed Europa

SPETTACOLO DEDICATO A DE ANDRE’ AL TEATRO SACCO

Per la ricorrenza dei 25 anni dalla scomparsa di Faber verrà rappresentato e replicato lo spettacolo “La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè” domenica 14 Gennaio, alle ore 18, nell’Antico Teatro Sacco di Savona. “La Collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè” di Lazzaro Calcagno con Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati e Matteo Troilo (chitarra e voce) – Enrico Bovone (percussioni), regia di Lazzaro Calcagno.

A LOANO IL MERCATINO DI ANTICHITA’ E COLLEZIONISMO

Torna, a Loano, il Mercatino di Antichità e Collezionismo organizzato dall’Associazione Culturale e Ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati al commercio e al turismo del Comune di Loano. Domenica 14 gennaio la manifestazione dedicata all’antiquariato e agli oggetti da collezione prenderà il via alle 8 e proseguirà fino alle 18 sotto i portici di corso Europa e nei vicini giardini “Bestoso”.

Come ogni seconda domenica del mese, decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri, tappeti e oggetti dal sapore antico e ricchi di fascino. Nel mercatino troveranno posto curiosità e “cose della nonna”, ma anche oggetti da collezione e di modernariato.

Da anni “Antichità e Collezionismo” attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte.

MOSTRA DI GIOELE SASHA STALTARI AL CIRCOLO DEGLI ARTISTI

Come prima mostra della stagione espositiva 2024 il Circolo degli Artisti di Albissola presenta “Comuni (Im)Mortali”, dipinti e ceramiche del giovane artista di Albisola Superiore Gioele Sasha Staltari. Allievo della Scuola di Pittura del Prof. Carlo Pizzichini all’Accademia di Brera di Milano si distingue per un lavoro personale e profondo fatto di immagini rubate ad una realtà intima e silenziosa, restituita con il mezzo della pittura. Staltari ha partecipato ad alcune mostre collettive nel milanese e ritorna nella sua terra d’origine con una prima mostra personale come verifica di un lavoro di recente realizzazione, come ci tiene a precisare il presidente del Circolo degli Artisti Antonio Licheri.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

L’Asd #Asinolla di Pietra Ligure prosegue il nuovo anno all’insegna di altre iniziative e attività con gli amici animali…

Questo fine settimana spazio all’OPEN DAY per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, SABATO 13 GENNAIO, dalle 10 alle 12.

Alle ore 14.00, invece, torna l’appuntamento con il format del parco natura di pietra ligure, VITA IN MANEGGIO, per conoscere il mondo della campagna e della natura, a contatto con gli amici animali.

