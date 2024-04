Il Mercato Riviera delle Palme a Finale, ma anche teatro, cultura e mostre: ecco gli appuntamenti del weekend

Savonese. Il Mercato Riviera delle Palme che torna a Finale Ligure, ma anche spettacoli teatrali, appuntamenti letterari e culturali, mostre, concerti e appuntamenti all’aria aperta. Anche questo sarà un weekend ricco di appuntamenti in tutto il savonese adatti a tutte le età e gusti. Ora entriamo nel dettaglio di cosa fare tra sabato e domenica.

AL TEATRO SACCO LO SPETTACOLO “E POI C’E’ LA LIBERTA'”

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 20 aprile, alle 21, in scena lo spettacolo teatrale con musica dal vivo “E poi c’è la libertà”, ideazione di Dario B. Caruso. Una produzione Social Music Project. In scena voci recitanti e cantanti Elisa Becce, Alice Beltrame, Martina Biale, Agnese Bosetti, Marta Cipresso, Adelia Garbarino, Elena Scasso, Michela Vassallo, Maya Zunino, Paolo Brisa, Valerio Giardini, Andrea Marenco, Mauro Rabellino, Carlo Rapetto, Davide Santinelli, alla chitarra Diego Beltrame, Marco Pizzorno, Dario B. Caruso, alle percussioni Leo Saracino. Scene e costumi Liliana Prato, Ivana Rossi, Santina Scasso, Donatella Violetta. Si tratta di uno spettacolo realizzato in collaborazione con la CompagniaTeatrale Miagoli; è un lavoro che unisce musiche e parole ispirate ai principi universali di pace, legalità e democrazia.

Novanta minuti di emozioni che prendono il via dalla Costituzione Italiana e ripercorrono le più significative voci di libertà della storia fino a giungere ad un commosso omaggio alla Resistenza Partigiana Italiana

TORNEO BENEFICO DI PADEL A LOANO”

Si svolgerà Sabato 20 Aprile, presso l’Arena Padel a Loano in Viale Libia 3, il “Padeleo”: torneo amatoriale di padel con inizio alle ore 9. Il Leo Club Loano Doria in collaborazione con gli altri LEO Club del Distretto 108 IA3 (Leo Club Savona Torretta, Valbormida, Alassio Baia del Sole, Albenga Valli Ingaune, Alba Docilia) organizzera’ un Service di divertimento e beneficenza allo stesso tempo. Le iscrizioni al torneo si chiuderanno il 19 aprile 2024 alle ore 18.00 con un costo di €25,00 comprensivo di consumazione.

Con il ricavato della giornata si donerà materiale per il reparto di ostetricia e le sue pazienti oncologiche dell’ospedale San Paolo di Savona.

CONFERENZA SU DAMASCHI E TESSUTI A PALZZO DORIA

Proseguono le conferenze tematiche con esperti e professori di rilievo promosse da Unitre Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Sabato 20 aprile alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà una conferenza su “Damaschi, velluti, broccati e tele d’oro da principi nei quadri e nelle chiese dei Doria nel territorio di Loano” a cura di Magda Tassinari, storico dell’arte, specialista di oreficeria liturgica e tessuti.

L’ingresso è libero.

Per iscriversi ai corsi di Unitre Loano è necessario recarsi presso la sede, in via dei Gazzi 5, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30, con ingresso dal piazzale, lungo la strada per Boissano, dove è disponibile anche un’area di sosta. La quota di iscrizione, di 40 euro, consente di frequentare tutti i corsi.

RACCOLTA DI RIFIUTI DI PLASTICA A CERIALE

Iscrivetevi per partecipare alla nuova raccolta di rifiuti Plastic Free a Ceriale! Portate dei guanti, se li avete.

Ci vediamo sabato 20/04 alle 15 davanti al museo paleontologico Silvio Lai di Ceriale per iniziare una raccolta per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’abbandono dei rifiuti.

MAURIZIO MAGGIONI PRESENT IL SUO ULTIMO LIBRO A SAVONA

Domenica 21 aprile, alle ore 17, nella Sala Rossa del Comune di Savona incontro con lo scrittore Maurizio Maggiani e presentazione del libro “La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica” (Feltrinelli). Introduce GIOVANNI DURANTE dell’ARCI. Incontro a cura della Libreria Ubik in collaborazione con ARCI, ANPI, Fondazione ISREC, ANED e con il Patrocinio del Comune di Savona. Alla sera alle ore 19,30 cena e presentazione del libro alla SMS Cantagalletto

Dall’autore premio Strega e premio Campiello, dieci storie che costruiscono un calendario della nostra memoria collettiva. La celebrazione del 25 aprile – come molte altre – invece che unire è diventata sempre più divisiva sotto i colpi di una politica revisionista e retriva. Ma la memoria non può essere solo ricordare un’occorrenza simbolica, deve essere anche giuramento, passione, responsabilità, testimonianza.

CONTINUA FIOR D’ALBENGA

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ arriva ad Albenga insieme alla locomotiva e al vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia. Fior d’Albenga porta quindi nella città delle Torri il treno di Harry Potter portando la magia della stazione ferroviaria londinese di King’s Cross in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi fino al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A FINALE

Domenica 21 aprile per la terza tappa del tour 2024 il Mercato Riviera delle Palme arriva a Finale Ligure. Dalle 8 alle 19.30 il lungomare Migliorini sarà “invaso” dai banchetti dei migliori ambulanti della Liguria, che offriranno gli “ingredienti” per una giornata di shopping all’aria aperta.

Negli stand un vasto assortimento con le novità delle collezioni, prodotti di qualità e un rapporto umano affiatato e basato su gentilezza, competenze e grande disponibilità. I banchi saranno ricchi di occasioni dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, con tante proposte anche gastronomiche.

PER LA PRIMA VOLTA A LAIGUEGLIA UNA PERSONALE DI KRUMM

Un artista che ha spaziato nella ricerca, partendo da solide basi classiche per arrivare ad una sperimentazione più moderna, senza perdere l’identità di rappresentare lo spazio, la persona e il rapporto tra essi. È Edoardo Krumm. Per la prima volta nel cuore del centro storico di Laigueglia saranno esposte le sue opere dal 20 aprile al 5 maggio nei locali dell’ex Sanità Marittima, in piazza Cavour, nella Personale dal titolo “I colori dell’acqua – Art Exhibition” promossa dal Comune di Laigueglia.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

Porte aperte con uno speciale OPEN DAY questo SABATO 20 APRILE. Il primo turno sarà dalle 10 alle 11, il secondo dalle 14 alle 15: presentazione degli animali e delle attività, la filosofia del parco nei confronti della natura, il format “Vita in fattoria” e un giro a cavallo gratuito per i partecipanti.

Nel corso della mattina, dalle 11, il laboratorio “Giochiamo a… l’asino e il pastore”. Nel pomeriggio, dalle 15, torna il Battesimo della sella.

DOMENICA 21 APRILE, dalle ore 10 “Giretto nel parco con pony e cavalli”, alle ore 14 appuntamento con “Vita in maneggio”, mentre alle ore 15 spazio a “Pony Agility”: il mini pony Santiago, guidato dai bambini, si cimenterà in percorsi, salti e giochi in campo.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

