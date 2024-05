Europee 2024, l’albenganese Antonella Tosi candidata nelle liste di Fratelli d’Italia

Liguria. “Antonella Tosi sarà la seconda candidata ligure nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee”, annuncia il Coordinatore regionale, l’On. Matteo Rosso. a poche ore dalla chiusura delle liste.

A Stefano Balleari, si è aggiunta Antonella Tosi, 63 anni, ingauna, insegnante di Diritto ed Economia all’Istituto Tecnico Falcone di Loano, ex Consigliere comunale di minoranza a Toirano, dove è stata candidata sindaco. Una figura con una carriera di lungo corso; già candidata alle elezioni europee e Regionali nelle file di AN, vanta varie esperienze amministrative, prima nel Comune di Albenga e poi nel CDA dell’Istituto Trincheri. Nel 2005 le è stato conferito dall’ex Ministro delle Politiche Agricole Alemanno il ruolo di Consigliere per le Politiche Strutturali e dello Sviluppo nella Regione Liguria. Attiva nel sociale, è stata presidente del Comitato Femminile della Croce Rossa di Toirano e ha ricoperto tutti i ruoli nell’Associazione FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) del distretto Nord Ovest. Attualmente è coordinatrice dei revisori dei conti nazionale FIDAPA.

Soddisfazione da parte del Coordinatore regionale di FDI: “La presenza di due candidati liguri per le europee nella lista del primo partito d’Italia è motivo di orgoglio. Un riconoscimento che certifica e ripaga la crescita del lavoro che abbiamo svolto sul territorio in questi anni”. Le elezioni europee adottano un sistema proporzionale puro, ragion per cui il partito più in alto nei consensi ha maggiori possibilità di eleggere i propri candidati. “Con Balleari e Tosi – conclude l’On. Rosso, la Liguria ha la grande possibilità di portare la propria voce in Europa e dare maggior peso e prestigio all’intero territorio.”