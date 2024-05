Calcio, San Filippo Yepp. Tempo di bilanci per la formazione juniores, Gianetti: “Stagione positiva. Conferme? De Grande ancora con noi”

Albenga. Come nei campionati dilettantistici, anche la stagione juniores è ormai terminata. Per alcune squadre è tempo delle fasi finali, per altre è il momento di sedersi a tavola per stilare eventuali punti per l’inizio della nuova stagione. Non ci si ferma realmente mai in molti club, soprattutto nella sede della San Filippo Nei Yepp, società che ha, da sempre, voluto puntare fortemente sui giovani.

Lo dimostra in primis Pietro Gianetti, dirigente della San Filippo e anch’esso giovanissimo, sempre presente in casa e in trasferta al fianco della squadra juniores giallorossa. La compagine giovanile si è classificata all’ottavo posto in un girone molto ostico, dove si possono incontrare Pontelungo, Taggia, Golfo Dianese e Ospedaletti, riuscendo anche a ritagliarsi un terzo posto nei primi mesi di campionato.

Tra obiettivi raggiunti e passi importanti compiuti, Gianetti racconta la stagione giovanile del club: “Per il secondo anno siamo riusciti a formare una squadra juniores. E’ una realtà che sta funzionando, siamo riusciti a competere con tutte le società del campionato. E’ da poco che sono in questo settore e, com tutti i più giovani, cerco di crescere apprendendo dall’esperienza dei più grandi”.

“Posso definire positiva questa stagione – continua Gianetti -. Contiamo 25 ragazzi che hanno disputato tutta la stagione in continua crescita. Ci siamo tolti anche qualche soddisfazione, riuscendo anche battere alcune realtà difficili da affrontare. L’obiettivo più importante, però, era rivalorizzare un settore che per anni ha avuto alcune difficoltà, cercando di dargli un’organizzazione migliore”.

Un campionato che per molti potrebbe essere sottovalutato quello juniores Interprovinciale, non per il dirigente giallorosso: “Si stanno mettendo in mostra molti giovani, sono convinto che usciranno diversi nomi importanti. Ci tengo inoltre a ringraziare tutta la società per l’appoggio nei nostri confronti, soprattutto ad Antonio Capezio che si impegna in primo luogo per la buon riuscita di questo settore e non solo”.

Alcuni giocatori hanno anche avuto la possibilità di provare già il salto in prima squadra calcando alcuni campi di Prima Categoria: “C’è da fare un plauso al lavoro svolto dai mister Torregrossa e Rotiroti per la stagione svolta. Mister De Grande, insieme agli altri dirigenti, hanno voluto fortemente portare alcuni ragazzi in prima squadra per imparare e difendere assieme i colori della società. Hanno potuto constatare che il gruppo giovanile lavora molto bene, potendo osservare sul campo tanti ragazzi validi”.

“Salvo colpi di scena, mister De Grande sarà confermato allenatore della juniores – conclude Pietro -. Siccome vogliamo dare continuità a questo progetto, anche la maggior parte della rosa vestirà ancora questi colori. Teniamo molto a questo punto, questi ragazzi incarnano i veri valori dello sport. Non vogliamo fermarci, vogliamo rendere ogni giorno, sempre di più, questo club importante“.