Albenga, sabato 18 e domenica 19 maggio torna la “Festa di Sant’Isidoro”

Albenga. Anche quest’anno torna ad Albenga la Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori.

Sabato 18 e domenica 19 Maggio esposizione dei mezzi agricoli nel centro storico, processione del carro di Sant’Isidoro patrono degli agricoltori, esposizione delle cartoline storiche, annullo filatelico, concerto della Corale Ingaunia e coro degli Alpini.

Il programma:

Sabato 18 maggio

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Piazza San Michele

Presentazione annullo filatelico con utilizzo di due nuove cartoline di Albenga. Esposizione di cartoline storiche nel gazebo di fronte al Comune.

Domenica 19 maggio

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Piazza San Michele

Continua la promozione dell’annullo filatelico in concomitanza con la Festa di Sant’Isidoro

dalle ore 10.00 alle ore 18,00 nel Centro Storico

Esposizione dei mezzi agricoli

Ore 18,00

Stanta Messa – Chiesa di Santa Maria in Fontibus – via Bernardo Ricci. A seguire processione con il carro di Sant’Isidoro trainato dai buoi verso Vadino.

Incontro con la processione di San Bernardino, dopo il ponte Viveri, percorrendo l’ultimo tratto insieme verso le opere parrocchiali di Vadino per la benedizione conclusiva.

Ore 21,00

Chiesa di Santa Maria in Fontibus Concerto dell’accademia Musico-vocale Ingaunia “E. Marcelli e Coro Alpino Monte Saccarello Canti popolari