Bomba d’acqua sul savonese, allagamenti diffusi ad Albenga e Alassio

Albenga-Alassio. Una vera e propria bomba d’acqua sul savonese nella tarda mattinata odierna (16 maggio). A pagarne le conseguenze, sono state in particolare Albenga e Alassio, con diversi allagamenti diffusi.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: per quanto riguarda Alassio, in particolare, presso il sottopasso situato nei pressi di via Neghelli, sommerso dall’acqua.

Nell’albenganese, invece, le situazioni più critiche si sono registrate nella zona di viale Che Guevara (in particolare nelle vie interne) e nell’area della foce del Centa.

Stando a quanto riferito, per fortuna, con il cessare dell’acquazzone, la situazione sta tornando pian piano alla normalità.