Concessioni demaniali, l’amministrazione alassina aderisce alla manifestazione del SIB a Roma

Alassio. In vista della manifestazione dei balneari che si terrà il prossimo 11 aprile a Roma, indetta dal Sindacato Italiano Balneari, l’Amministrazione Comunale di Alassio, su invito di SIB Provincia di Savona – SIB Regione Liguria, aderirà all’iniziativa con la partecipazione dell’Assessore al Demanio Rocco Invernizzi, che dichiara quanto segue:

“In qualità di Assessore al Demanio di una città in cui il turismo balneare rappresenta un vanto e un’eccellenza grazie alla qualità delle strutture presenti sul territorio, e che nella provincia di Savona è uno dei comuni – se non il comune – con il maggior numero di concessioni demaniali, mi sento di esprimere vicinanza alla categoria dei concessionari balneari e dei titolari di chioschi e attività turistiche su suolo demaniale. Ecco perché l’Amministrazione Comunale, ed io in primis, abbiamo accolto l’invito delle varie categorie di settore a partecipare alla manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 11 aprile, indetta con l’obiettivo di chiedere una riforma strutturale del demonio marittimo che dia certezze alle tantissime micro imprese a conduzione familiare del territorio”.

“Una manifestazione che, va sottolineato, non si configura come una presa di posizione contro il Governo, ma con un intento propositivo a favore dei balneari italiani. In questo momento di incertezza, in presenza di una legge dello Stato che autorizzava il prolungamento delle concessioni demaniali al 2024/25 in attesa dei decreti attuativi della legge Draghi, il Comune di Alassio è pienamente in regola. Personalmente, con l’ausilio del Sindaco Marco Melgrati, chiederò al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti di riaprire il tavolo Stato-Regione su questo tema determinante per l’economia ligure. E chiederò al Sindaco, in qualità di membro dell’ANCI Liguria, di portare un ordine del giorno su questo tema determinante per l’economia dei comuni costieri della Liguria”, conclude.