Befane in piazza, concerti, mostre e sport: ecco gli appuntamenti del primo fine settimana del 2024

Savonese. Il primo weekend del 2024 inizia all’insegna degli eventi dedicati ai più piccoli in occasione dell’Epifania. Saranno diverse le iniziative che vedranno protagonista la Befana che intratterrà i bambini nelle piazze del savonese portando caramelle e divertimento. Come di consueto non mancheranno però concerti, appuntamenti culturali, mostre, spettacoli e, per gli amanti dello sport, da non perdere sarà l’evento di Footgolf organizzato nella città del Muretto con protagonisti ex campioni del calcio e le stelle dello sport.

A VADO LIGURE ARRIVA LA BEFANA IN PIAZZA

A Vado Ligure tutto è pronto per festeggiare la Befana! E allora Befane e Befani, grandi e piccini, preparatevi perché Sabato 6 Gennaio l’appuntamento, mascherati e non, è in Piazza Cavour a Vado Ligure per un altro indimenticabile pomeriggio di divertimento conviviale! Dalle ore 15 con giochi e divertimento. Distribuzione di cioccolata calda e vin brulé a cura della SMS “Diritto e Doveri” di Sant’Ermete e l’Associazione Alpini di Vado – Quiliano.

SFIDA TRA CAMPIONI SULLA SPIAGGIA DI ALASSIO

Campioni di calcio indimenticabili e stelle dello sport nazionale si sfideranno il 6 gennaio 2024 sul litorale di Alassio per la storica sfida del “Footgolf sulla spiaggia”. Un evento di caratura nazionale che ogni anno richiama vecchie glorie del pallone, ma anche del ciclismo. Ricco anche per l’edizione del 2024 l’elenco dei partecipanti al quale si stanno aggiungendo, col passare dei giorni, altri nomi eccellenti. Lungo il campo gara, più di 300 metri, saranno allestite le postazioni Airc con prodotti forniti dalle aziende. Da ricordare che “Footgolf in spiaggia,12 buche per 12 befane” è un evento benefico in favore dell’Airc. Il Footgolf è uno sport nato in Olanda nel 2009 e unisce l’eleganza che contraddistingue il mondo del golf alla popolarità del calcio. Un mix vincente adatto a tutti: per giocare è sufficiente, infatti, saper calciare un pallone e lasciarsi travolgere dalla bellezza del paesaggio e dalla natura caratteristici dei campi da golf.

JAZZ NELL’EX CHIESA ANGLICANA

Appuntamento in musica sabato 6 gennaio alle ore 21 nell’ex Chiesa Anglicana di Alassio per la Serata Jazz organizzata dal Comune di Alassio in collaborazione con Lions Club Alassio-Baia del Sole e FIDAPA – Sezione di Alassio e Sezione di Albenga. Protagonisti della serata saranno Ines Aliprandi (voce e pianoforte), Mauro Demoro (contrabbasso), Marco Moro (Flauto e Sax) e Marco Neri (chitarra), i quali si esibiranno in un imperdibile concerto jazz.

L’ingresso è gratuito e in questa occasione si raccoglieranno libere donazioni che saranno destinate alla ricerca sui tumori infantili.

TRIS DI EVENTI AD ANDORA PER L’EPIFANIA

L’Epifania in tutte le sue rappresentazioni, laiche e cristiane, caratterizza il 6 Gennaio di Andora. Al mattino, alle ore 11.00, la vecchina è protagonista nel Porto turistico di Andora con “La Befana vien dal mare” evento organizzato dal Circolo Nautico di Andora con il patrocinio del Comune di Andora che vedrà la Befana preferire la barca alla classica scopa ed approdare con un sacco di caramelle e dolcetti direttamente sulla banchina. Per tutti cioccolata calda, panettone e vin brulè offerto dalla Conad di Andora.

A mezzogiorno del 6 gennaio, sulla spiaggia del Tortuga beach, si svolgerà il Cimento benefico dei nuotatori e surfisti, evento benefico a cura dell’asd Cinghiale Marino Surf Club in collaborazione con il Lions Club Andora Val Merula che raccoglierà fondi in favore dell’acquisto di una cane guida per non vedenti. Una vera e propria festa sulla spiaggia che vedrà nuovamente i cimentisti affrontare un bagno fuori stagione, accompagnato da musica. Nel corso della manifestazione si svolgerà anche una vendita di magliette e felpe a scopo benefico.

Nel pomeriggio, torna, dalle 14.30, il “Presepe vivente” di località Duomo, ad Andora, organizzato dall’Associazione Andora più, dalla Pro Loco e dalle parrocchie di San Pietro e San Giovanni. Il Borgo di Duomo, arroccato fra gli uliveti, sarà animato da decine di figuranti in costume in una nuova disposizione, con la consueta ricostruzione dei mestieri di un tempo.

A LOANO SI CONCLUDONO I CHRISTMAS MOMENTS

Si concludono gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Venerdì 5 gennaio alle 18 nell’oratorio di Nostra Signora del Santissimo Rosario in piazza Italia si terrà un concerto con protagonisti la soprano Kateryna Makhnyk, il tenore Mattia Pelosi e la pianista Paola Arecco. Ingresso libero. L’iniziativa è stata organizzata dalla confraternita delle Cappe Turchine.

Sabato 6 gennaio alle 21 nella chiesa di Monte Carmelo concerto del Coro Polifonico Città di Loano e della Corale San Nicola di Diano Castello.

Il 6 gennaio arriveranno i Re Magi. La manifestazione organizzata da Vecchia Loano prenderà il via alle 15 in piazza Italia, dove sarà allestita la capanna della Sacra Famiglia. Mentre i figuranti faranno rivivere gli antichi mestieri (come già avvenuto in occasione del presepe vivente della vigilia di Natale) i Re Magi attraverseranno a cavallo il centro storico, fino a raggiungere (intorno alle 15.30) il “Villaggio Magie di Natale” e poi piazza Italia: qui si presenteranno a Maria e Giuseppe e al piccolo Gesù Bambino.

IL CORO SINE NOMINE A PIETRA LIGURE

Il Coro polifonico Sine Nomine il 7 gennaio, alle 15.30, si esibirà a Pietra Ligure, nella Chiesa Vecchia, in Piazza del Mercato.

FESTA IN PIAZZA PER SALUTARE IL 2024 A PIETRA

Domenica 7 Gennaio presso il Teatro Osvaldo Chebello si festeggerà il 68° Compleanno della Città di Cairo Montenotte. In Occasione del 68° anniversario del conferimento del titolo onorifico di Città, la Banda Giovanile Regionale Anbima Liguria Junior Band presenta alla cittadinanza il Concerto “Terra e Mare”, che avrà luogo appunto Domenica 7 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte.

Musiche di Prokofiev, Piazzolla, Gerschwin, Puccini e Morricone con la partecipazione del tenore Eder Sandoval. Ingresso libero

EPIFANOLLA A PIETRA LIGURE

Asinolla presenta un weekend natalizio tutto da vivere al #parconatura di Pietra Ligure. L’Asd prosegue, infatti, la sua programmazione di eventi e iniziative per queste festività.

6/01 EpifanOlla: alle ore 10.00 mini slow #trekking con gli #asini, con un percorso all’interno della struttura; alle ore 11 e 30 il format BATTESIMO DELLA SELLA in versione “Befana”; nel pomeriggio, alle ore 14 e 30, l’arrivo della BEFANA A CAVALLO e PENTOLACCIA; alle ore 15 e 30 CACCIA AL TESORO CON I CAVALLI.

Ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

