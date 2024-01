Patrick Zaki in Sala Rossa, lancio dello stoccafisso a Varazze, spettacoli e feste di carnevale: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Ultimo weekend di gennaio con un programma di eventi ricchissimo tra spettacoli, concerti ed eventi culturali, molti dei quali dedicati alla Giorno della Memoria, ma anche i primi eventi a tema carnevale. Uno degli appuntamenti da non perdere è certamente l’incontro con Patrick Zaki che sarà in Sala Rossa a Savona per raccontare la sua storia e presentare il suo libro. Per gli amanti delle tradizioni locali a Varazze torna la festa e il lancio dello stoccafisso. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del weekend.

PATRICK ZAKI IN SALA ROSSA

Sabato 27 gennaio, alle ore 18, nella Sala Rossa di Savona appuntamento organizzato dalla libreria Ubik con la storia di Patrick Zaki, l’arresto e la detenzione, la protesta dell’Italia intera, raccontati dalla sua stessa voce. Zaki presenterà il suo libro “Sogni e illusioni di libertà. La mia storia” (La nave di Teseo). Introduce Renata Barberis. Cosa significa ritrovarsi in prigione senza aver commesso alcun reato? Il 7 febbraio 2020 Patrick Zaki torna al Cairo, a casa sua, da Bologna, dove studia. Si vuole fermare pochi giorni. Ma le cose non vanno come previsto: Zaki viene arrestato e resta in prigione per 20 mesi. Bologna, la sua università, l’Italia intera reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare. Patrick Zaki in questo libro racconta la sua storia: cosa è successo davvero in quel giorno e nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo disumano, quello delle carceri. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, dell’amata Reny, dell’Italia tutta.

AL TEATRO GASSMAN QUESTIONI DI CUORE

Sabato 27 gennaio, alle 21, presso il Teatro Gassman di Borgio Verezzi, la Compagnia Lewis&Clark presenta la nuova commedia “Questioni di Cuore”, scritta e diretta dal rinomato maestro della commedia americana Ivan Fabio Perna. Dopo il successo di “Questioni di Donne”, con oltre 350 repliche all’attivo e una pubblicazione che ha raggiunto la quinta ristampa, e “Questioni di Famiglia”, il regista Ivan Fabio Perna chiude il cerchio trattando il tema degli affetti, delle questioni LGBTQIA+ e della parità di genere.

“Questioni di Cuore” porta sul palcoscenico la storia esilarante e sorprendente di Donato, Loris e Gaia, interpretati rispettivamente da Ivan Fabio Perna, Eugenio Gradabosco e Melania Allasia.

Regista assistente: Valentina Gabriele.

L’opera affronta con sensibilità e umorismo la tematica dell’inclusione e dei cambiamenti con una storia che promette di regalare al pubblico una serata di risate e inaspettate emozioni.

AL PALAZZO DEL TRIBUNALE INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

Da diversi anni Baba Jaga Arte e Spettacolo si impegna per proporre eventi, convegni, mostre e spettacoli teatrali che affrontino celebrazioni sentite e importanti come quella del 27 gennaio, giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto, evitando il rischio di incappare nella retorica. Il mese di Gennaio 2024 è dedicato alle scuole Superiori di Primo e Secondo Grado del territorio, che prenderanno parte alla ormai consolidata formula dell’“Itinerario Memoria” al Teatro delle Udienze di Finale: un percorso multidisciplinare per conoscere, condividere e approfondire aspetti del secondo conflitto mondiale, che – quest’anno – è parte del progetto EUvoter, iniziativa realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo. Sabato 27 Gennaio, dalle 15 alle 20.30, l’Itinerario Memoria sarà aperto al pubblico, a ingresso libero; la stessa sera alle ore 21,00 andrà in scena lo spettacolo La Rosa Bianca scritto da Maria Grazia Pavanello con la regia di Sara Zanobbio, in scena Alessandro Grima e Giulia Angeloni.

POMERIGGI MUSICALI A FINALBORGO

Ottavo appuntamento dei Pomeriggi Musicali, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari. Sabato 27 Gennaio ore 16:30 presso il Salone di Palazzo Ricci di Finalborgo avremo una conferenza con audizioni dal titolo “La musica a Terezin”: si affronterà il tema della presenza della musica nei campi di concentramento e sterminio nazisti con particolare riferimento al ghetto di Theresienstadt, concepito come campo modello da presentare agli alleati, mistificando la realtà. Si trattava in realtà di un campo di transito, dove però era concessa la possibilità di far musica e cultura per motivi propagandistici, ma da dove si finiva comunque ad Auschwitz. Qui vissero tra il 1942 e il 1944 tanti artisti importanti che, fino a pochi giorni prima di essere uccisi, continuarono ad esprimersi attraverso la musica, “aggrappandosi” ad essa come all’ultimo elemento di umanità loro concesso.

Musica dunque non solo come arte ma come estrema forma di resistenza.

A CANTALUPO STOCAFISSO PROTAGONISTA

A Varazze l’ultimo weekend di gennaio è sempre stato dedicato alla festa di Cantalupo con:

– gara del lancio dello stoccafisso domenica 28;

– pranzo e cena sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024, con la possibilità di gustare la buridda di stoccafisso (ricetta DE.CO.) e altre specialità culinarie da leccarsi … i baffi! Verrà servito il vino della Cantina Sociale (Cena dalle ore 19:00 e pranzo dalle ore 12:00). Pertanto, turisti e varazzini sono invitati a partecipare:

– al divertente gioco del lancio dello stoccafisso in programma domenica 28 gennaio 2024, con premi offerti dallo Studio Dentistico Dott. Delio Aonzo e D.ssa Eleonora Aonzo. Si partecipa a coppie, senza limiti di età, secondo “categorie” diversamente assortite (adulti, bambini, maschi, femmine, etc.). Per giocare occorrono un cerchio ed un merluzzo essiccato, ossia uno stoccafisso. I componenti della coppia, alternandosi, devono lanciare lo stoccafisso il più lontano possibile, seguendo un tragitto allestito nei saliscendi dei vicoli del borgo, come se fossero autentici atleti lanciatori, completando l’itinerario con il minore numero di lanci. Ritrovo e iscrizioni nella sede della Società operaia cattolica (telefono 019/97202), dalle 10.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.30. È predisposto un servizio di bus navetta con orario continuato dalle 11:000 alle 14:30, con fermate davanti al Comune e alla Farmacia San Nazario.

CARNEVALE SUL COLLE DI SAN DONATO

Domenica 28 gennaio 2024 a partire dalle ore 15.30 a Varazze, “Carnevale sul colle di San Donato”. L’Associazione Culturale e la Confraternita di San Donato, aspettano varazzini e gentili ospiti per trascorrete tutti insieme un pomeriggio in allegria, «sul Colle più bello che ci sia», con: pentolacce, giochi, merende, lotteria a premi. Partecipate numerosi!

SPETTACOLO DEDICATO A PUCCINI AL TEATRO SACCO

All’Antico Teatro Sacco, sabato 27 alle ore 21 e domenica 28 gennaio alle ore 18, appuntamento con “Vissi D’Arte, Vissi D’Amore” di Franco Bonfanti e Achille Brugnini con Franco Bonfanti, Alessio Dalmazzone, Marina Lavagna, Manuela Salviati, Monica Schiavini, Elena Tura con la partecipazione del soprano Maria Catharina Smits e al pianoforte Federica Scarlino. Regia di Achille Brugnini

Assistente alla regia Maria Perez – Scene e costumi di Angelo Mirasolo. Arredi di scena: “Arredamento d’interni”- Luci ed audio Ialo Cardente

Una produzione della Libera Compagnia Teatro Sacco

Nel centenario della morte di Giacomo PUCCINI (29 novembre 1924), lo spettacolo vuole delineare la figura del musicista, mettendone in luce alcuni momenti, generalmente sottovalutati, delle vicende umane e artistiche, i tratti caratteriali, il rapporto con la moglie e l’ardente inclinazione verso le donne.

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata .

INFO E PRENOTAZIONI

TEL: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

SABATO 27 GENNAIO alle ore 11.00 GIOCO E COCCOLE CON GLI ASINI, una delle attività ludiche preferite dai bambini per stringere la relazione con i nostri amici orecchie lunghe, le spazzolate, la conduzione, gli slalom e altri giochi in loro compagnia.

Alle ore 14.00 torna il format VITA IN MANEGGIO, un laboratorio dedicato al mondo equestre a misura di bambino: pulizia della stalla, realizzare una treccia di fieno, pulizia del manto e degli zoccoli…

DOMENICA 28 GENNAIO spazio a uno degli eventi più attesi nella programmazione del #parconatura di #pietraligure: CAVALLI IN SPIAGGIA, dalle ore 9.00 alle 13.00. Appuntamento presso la spiaggia delle Barche per “battesimi della sella”, oltre a passeggiate per adulti e bambini.

Al pomeriggio attività con #asini e #cavalli su prenotazione.

Ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, area pic-nic, sdraio, amache e teli per vivere una giornata “green”.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

