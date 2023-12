Eventi a tema natalizio, mercatini, spettacoli e mostre: ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Savonese. Mercatini ed eventi a tema natalizio, ma anche musica, concerti, teatro, spettacoli, appuntamenti golosi e mostre. Dopo il ponte dell’Immacolata, in attesa di Natale, il weekend sarà davvero ricchissimo di tante iniziative dedicate a grandi e piccoli. Ma ora entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa fare nel fine settimana.

NATALE A CALIZZANO

Fino al 24 dicembre c’è “Natale a Calizzano”, una serie di eventi a tema che regaleranno momenti di divertimento e relax nelle festività. Il 17 dicembre, dalle 15 alle 18, appuntamento con il Mercatino degli oggetti in piazza San Rocco dove ci saranno anche altre iniziative: cioccolata calda e tisana natalizia, caramelle e palloncini, mini fiaccolata alla ricerca di Babbo Natale, consegna letterine e gadget.

A CAIRO IN SCENA ENCANTO

Per la gioia di grandi e piccini, al teatro “Chebello” di Cairo Montenotte sabato 16 dicembre, alle ore 21, va in scena Incanto, un musical ispirato al film Disney Encanto. Nelle montagne Colombiane esiste un luogo incantato. Qui vive la straordinaria famiglia Madrigal che, grazie ad una candela prodigiosa, acquisisce poteri magici per proteggere se stessa e gli abitanti del villaggio. L’unica a non avere poteri è la giovane Mirabel, che riuscirà a stupire tutti con il potere più grande che esista: l’amore che unisce una famiglia.

A CARCARE I MERCATINI DI NATALE E NON SOLO

Sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle 19, i mercatini di Natale arrivano per le vie di Carcare (Via Castellani, Piazza Sapeto, Piazza Germano, Via Garibaldi e nei giardini di Piazza Genta) dove quest’anno ci saranno tantissimi banchetti!

Sarà aperta anche la casetta di Babbo Natale per ricevere le letterine dei bambini e consegnare dei piccoli doni. Vb eventi allieterà l’vento con bellissime animazione per i bambini, la proloco e l’oratorio Teatro Santa Rosa Carcare invece vi aspettano con la degustazione della panissa, crêpes e vin brûlé!!!

Inoltre, ci sarà anche un’importante Iniziativa a cura dell’ANPI in collaborazione con il Comune di Carcare: la 1.ma edizione di “Un regalo in comune”. Sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle ore 16, piazza Caravadossi Scegli un libro, scrivi una dedica, confezionalo. Lo lascerai in una cesta (per adulti o bambini) e dalla stessa cesta ne prenderai uno.

FESTIVAL DELLE LUCI, DEBUTTA IL TEATRO DEI SAPORI

Sabato 16 dicembre e domenica 17 all’interno della manifestazione “Festival delle Luci”, all’Arena delle Luci, in piazzale Buraggi, sul lungomare Migliorini di Finale Ligure (Savona) dalle 11 alle 18, debutterà “Il Teatro dei Sapori”, un format di spettacolo e talk show dal vivo ideato dall’autore e giornalista Fabrizio Lopresti, dedicato ai prodotti tipici del territorio e alla loro valorizzazione. Un evento itinerante che porterà di piazza in piazza, come fosse un carrozzone della Commedia dell’ Arte, la sua rappresentazione dedicata ai prodotti regionali con talk show sull’alimentazione, spettacoli dal vivo e showcooking rivolti al pubblico.

CONFUOCO E PIETRESE DELL’ANNO

Domenica 17 dicembre a Pietra Ligure tornano la tradizionale e suggestiva cerimonia del Confuoco (U Cunfögu) e l’assegnazione del premio “Pietrese dell’anno”, accompagnati dal consueto programma di appuntamenti, che, da decenni, segnano la domenica prenatalizia pietrese.

Come da antica usanza, alle ore 17.00, il Sindaco accenderà il ceppo d’alloro (oibâ) nella cornice di piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), nel centro storico di Pietra Ligure, rinnovando quell’antico rito che dal 1385, anno in cui Pietra Ligure entrò a far parte della Repubblica di Genova, è occasione per i pietresi di ringraziamento e di omaggio alle autorità, oltreché di scambio degli auguri. Cerimonia dal profondo contenuto civile e sociale, rispecchia l’esigenza di un rapporto sempre vivo e rinnovato fra la cittadinanza e i propri amministratori, rinsalda il senso di identità e appartenenza alla comunità e porta con sé la tradizione che se le fiamme si alzano dritte verso il cielo si preannuncia un anno positivo e fortunato.

AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA DI SAVONA IL TRIO ARALIA

Domenica 17 dicembre, alle ore 21, presso la Chiesa di S. Andrea a Savona, nell’ambito dell’XI Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona, promossa dall’associazione Ensemble Nuove Musiche di Savona, si terrà il prossimo importante concerto con il Trio Aralia, composto da Iris Scialom al violino, Magali Mouterde al violoncello e Théodore Lambert al pianoforte, che ci proporranno l’interpretazione del Trio di Smetana e di quello di Ravel, oltre all’esecuzione del brano per trio ‘IncantoXVI’ di Simone Movio, vincitore del concorso di Composizione Torre della Quarda di Savona.

AL TEATRO DELLE UDIENZE LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI

Al Teatro delle Udienze di Finalborgo, Domenica 17 Dicembre alle 16 andrà in scena lo spettacolo “Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi”, drammaturgia di Chiara Tessiore, regia di Sara Zanobbio e con Marinella Melegari.

A LOANO CONTINUANO I CHRISTMAS MOMENTS

Continuano gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Sabato 16 dicembre alle 16.30 presso il mercatino di Natale prenderà il via la promozione del “Fugassa Tour – A caccia di focaccia” organizzato dall’associazione “Due Zaini e un Camallo”. Si tratta del “primo trekking al mondo all’insegna del fatness” ed è che un vero e proprio tour delle panetterie della città che unisce il trekking urbano alla gastronomia. Un’esperienza sportivo-turistico-gastronomica che consente di scoprire e conoscere tutte le varianti locali della ricetta originaria della focaccia ligure: da quella classica a quella rotonda, da quella al formaggio a quella farcita, da quella croccante a quella secca, fino ad arrivare a quella ai cereali a quella gluten-free. Insomma, quasi venti diverse varianti. Dalle quali resta esclusa la famigerata “pizza bianca”…

Domenica 17 dicembre dalle 10 alle 12 in piazza Italia c’è “Presepando in Fiat 500”, raduno di Cinquini con presepi, mentre dalle 11 alle 17 nel ridotto del Giardino del Principe si terrà uno spettacolo di falconeria.

