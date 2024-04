Juniores. Partire con sei punti di penalità e salvarsi, missione compiuta per la Cairese: l’orgoglio di Gandolfo e Bagnasco

Cairo Montenotte. Non era affatto semplice approcciare il campionato con una penalizzazione di sei punti in classifica. La Cairese, infatti, è stata ultima in classifica per diverso tempo nel campionato di Juniores di Eccellenza.

Tuttavia, ad un certo punto della stagione, è arrivato l’exploit dei gialloblù che ha portato a scalare sempre più posizioni e raggiungere l’undicesimo posto e la salvezza diretta all’ultima giornata disponibile.

Una soddisfazione collettiva per l’ambiente gialloblù, che ha voluto condividere pubblicamente attraverso le parole di due dei principali protagonisti di questa annata sportiva.

STEFANO GANDOLFO, ALLENATORE

Quest’anno per me è stato pieno di novità. Ho potuto mettermi in gioco ad allenare una squadra di Juniores, visto i miei precedenti nelle categorie più piccole da circa 12 anni.

Ho avuto la possibilità tramite la Cairese, che ancora adesso ringrazio di poter allenare una squadra di grandi, grazie anche a mister Lepore che mi ha portato qui. Sapevo che non sarebbe stato facile ma c’e sempre una prima volta, quindi ho accettato. Ho trovato un gruppo di giocatori affiatati e sempre disponibili e lo dimostra anche il fatto che non sono mai mancati agli allenamenti e con lo spirito di divertirsi e portare a casa qualche piccola soddisfazione. Ho costruito uno staff che mi ha permesso, grazie a loro, di fare una stagione senza problemi e grazie soprattutto a dirigenti come Fabio, Marcello e non per ultimo il mio collaboratore Emil Bagnasco. Abbiamo fatto qualcosa di importante e credetemi non era scontato.

Abbiamo sempre avuto il supporto della società: presidenza, direttore sportivo, direttore generale, direttore tecnico, uno staff medico sempre al top, dalla segreteria e da tutte quelle persone che lavorano per noi al campo per farci sempre lavorare al meglio.

Il girone di andata è stato altalenante vista anche le mia inesperienza in categoria, ma ho sempre creduto nei ragazzi perché si vedeva il loro interessamento alla squadra. Nel girone di ritorno siamo partiti ancora più vogliosi di far bene sin dalla prima partita. Da lì ho capito che quel piccolo per noi enorme obiettivo si poteva raggiungere Lo abbiamo raggiunto all’ultima giornata.

Il campionato di Juniores di Eccelenza non è facile. Ho trovato squadre preparatissime, ma noi abbiamo detto la nostra. Si partiva con una penalità di 6 punti, che non sono pochi ma forse è stato proprio quello che mi ha dato la motivazione di poterci provare.

Non per ultimo ringrazio il nostro mister Riccardo Boschetto, a cui io devo molto per non essersi mai perso una partita sia in casa sia fuori una partita. Per me è stato un punto di appoggio per confrontarmi e condivire l’intera stagione con la Prima Squadra. È stata grazie anche alla collaborazione di altre leve. Una Juniores molto giovane con giocatori 2007 e 2008, a cui va il mio grazie sia ai mister sia giocatori.

Grazie mille a Filippo Robaldo per tutte le interviste e commenti sul nostro sito. Adesso mi aspetta ancora un grande traguardo e poi mi godo le meritate vacanze estive.

EMIL BAGNASCO, VICE ALLENATORE

La stagione della squadra Juniores è stata un continuo crescendo. La penalizzazione di sei punti all’inizio del campionato avrebbe potuto condizionarci, ma per me è stato un forte stimolo.

Il risultato finale ci gratifica enormemente e ripaga i ragazzi per tutti i sacrifici fatti. La gestione e il lavoro certosino svolto ci hanno permesso di raggiungere due importanti risultati: far progredire numerosi giovani, molti dei quali sono ormai presenze costanti nella Prima Squadra nel campionato di Eccellenza, e mantenere sempre il focus sul nostro obiettivo della salvezza.

I punti ottenuti, sommati alla penalizzazione, ci avrebbero permesso di raggiungere il sesto posto, un piazzamento mai ottenuto da una squadra Juniores gialloblù. Lo staff, i dirigenti e i ragazzi meritano un plauso per questo strepitoso risultato.