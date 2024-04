Il duo Follesa-Pisani a Pietra, la Vibram Maremontana a Loano: weekend di teatro, sport e cultura

Savonese. Grandi appuntamenti a teatro con Katia Follesa e Angelo Pisani al Moretti di Pietra Ligure e l’ultimo spettacolo della rassegna AlbengaAteatro2024, ma anche sport con la gara di Trail Vibram Maremontana a Loano e una sfida di golf nel centro di Savona, oltre a mostre, conferenze, appuntamenti culturali e musicali. Ancora una volta sarà un fine settimana ricchissimo di eventi da non perdere in tutto il savonese. Ora entriamo nel dettaglio di cosa fare tra sabato e domenica.

IL DUO COMICO FOLLESA-PISANI A PIETRA LIGURE

La stagione 2024 del Teatro Comunale “Guido Moretti” di Pietra Ligure prosegue sabato 6 aprile, alle 21, con lo spettacolo “Ti posso spiegare” con Katia Follesa e Angelo Pisani. Alla fine questo matrimonio si farà o no? Per rispondere a questa domanda occorre tornare indietro al momento della proposta e da lì ripartire affrontando, in chiave comica, la questione spinosa dell’organizzazione del matrimonio. Dove ci si sposerà? Quando? Come ci si vestirà? Chi sarà invitato? Inutile dire che Katia e Angelo non saranno d’accordo su nulla e se lo comunicheranno senza esclusione di colpi comici.

FORNASIER E FONTANA IN SCENA CON “L’UNICA DONNA PER ME”

“L’unica donna per me” chiude la diciassettesima edizione della prestigiosa rassegna Albenganese. Sabato 6 aprile 2024 alle ore 21,00 all’Ambra di Albenga, Clizia Fornasier e Attilio Fontana saranno in scena con questa divertente commedia di Norm Foster tradotta da David Campora e adattata da Pino Tierno e Luigi Russo, che ne ha curato anche la regia, chiudendo di per sé la Stagione 2024 organizzata da ben diciassette anni dalla Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura.

GOLF IN TI CARUGGI A SAVONA

Sabato 6 aprile si svolgerà a Savona, la seconda edizione dell’evento “GOLF IN TI CARUGGI®”, una simulazione di pseudo-gara di golf, su un percorso cittadino, che si snoda nei vicoli di Savona col suo cuore pulsante in Piazza Sisto IV. La gara è riservata a neofiti e golfisti ma l’obiettivo reale non è solo quello di far divertire un centinaio di partecipanti alla tenzone ma, principalmente, quello di rendere consapevole la cittadinanza savonese, di aver la fortuna, di disporre a pochi minuti dalla città, di un complesso golfistico ameno, tra gli ulivi, nel verde, pronto ad ospitare tutti coloro che volessero provare il gioco del golf non più pensando a un gioco elitario ed esoso, ma a un gioco alla portata di tutti, giovani, adulti, anziani, normodotati e non.

A LOANO LA VIBRAM MAREMONTANA

Nell’ambito di “Risveglio di primavera”, il programma di eventi predisposto dall’amministrazione comunale di Loano in collaborazione con le associazioni del territorio per animare la città nei mesi della “stagione più dolce”, ai primi di aprile è in programma la tredicesima edizione Vibram Maremontana – Memorial Cencin De Francesco, la manifestazione sportiva organizzata dall’Asd Maremontana con il contributo ed il patrocinio del Comune di Loano che si correrà domenica 7 aprile. Le gare trail da 8, 14, 25, 45 e 60 chilometri porteranno a Loano specialisti italiani e stranieri (tra i quali numerosi top runner di livello internazionale) che partendo dalla spiaggia si daranno battaglia sui sentieri dell’immediato entroterra, con salita sulla vetta del Monte Carmo per le due competizioni più lunghe (a 1.389 metri sul livello del mare) per poi ridiscendere sul lungomare di Loano.

CONTINUA FIOR D’ALBENGA

“Fior d’Albenga… la magia continua”. Come? Il binario 9 e ¾ arriva ad Albenga insieme alla locomotiva e al vagone di un vero treno storico, grazie alla collaborazione con il museo nazionale dei trasporti di Spezia e di Taggia, il Dopolavoro Ferroviario e lo staff tecnico di RFI stazione di Albenga, che monteranno i binari consegnati dall’azienda Fenoggio trasporti, in arrivo dal deposito ferroviario di Ventimiglia. Fior d’Albenga porta quindi nella città delle Torri il treno di Harry Potter portando la magia della stazione ferroviaria londinese di King’s Cross in piazza San Michele.

E’ un’edizione spettacolare di Fior d’Albenga, quella che incanterà i bimbi fino al 5 maggio e avrà al centro la magia, cartoni animati e protagonisti di film per bambini.

MOSTRA A CURA DI TORCHIO E PENNELLO A LOANO

Dal 4 al 17 aprile nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria sarà visitabile una mostra d’arte a cura dell’associazione artistica “Torchio e Pennello”. Si tratta di una interessante collettiva che vedrà esposti disegni e dipinti realizzati da 24 allievi iscritti ai corsi. Alcuni di essi hanno intrapreso una brillante carriera artistica ottenendo riconoscimenti di importanza nazionale.

Le opere esposte sono di: Irene Basso, Luciana Bertuzzi, Rita Bestoso, Antonietta Biagiotti, Silvia Bonavita, Marco Breeuwer, Tanni Buttige, Marco Cammi, Emanuele Campisi, Marcella Caredda, Santina De Marco, Natalia Gagliardi, Marina Galbusera, Maurizio Giraldi, Andrea Gnecco, Silvio Granero, Luca Lettieri, Stefania Massa, Gabriella Miglionico, Maria Luisa Parodi, Cristina Sartore, Isabella Simondo, Marco Spinelli, Carmelo Tomat.

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA A VARAZZE

Attraverso I Nostri Occhi ODV organizza l’evento benefico la “Pona Bisio “Per Noi”: camminata con tappe gastronomiche», che si terrà domenica 7 aprile 2024, con ritrovo alle ore 9:30 in Piazza a Cantalupo, panoramica frazione della città di Varazze. Un tour, che si concluderà presso la Foresteria della Croce, immersa nel verde e situata nella sommità della frazione Castagnabuona, sulle alture di Varazze, ospiterà colazione, pranzo e merenda con un’offerta libera a partire da 15€.

Tutti i proventi saranno destinati a gestire le spese del dispensario sanitario Pona Biso a Kinshasa, che offre cure gratuite ai bambini di strada.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile scrivere al numero 3534050729 entro il 4 aprile.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

Sabato 6 aprile:

ore 11 battesimo della sella

ore 14 trekking con i cavalli

ore 15:30 merenda con gli asinelli.

Domenica 7 aprile

ore 10 prepariamo la colazione per gli asinelli

ore 11 vita in maneggio

ore 14 grooming e battesimi della sella

ore 15 sacchettini profumati con le erbe aromatiche del parco.

Possibilità di prenotazione tavoli con postazioni BBQ e area picnic.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

