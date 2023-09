Outdoor, il vicesindaco di Pietra Rembado: “Lavorato per la destagionalizzazione del turismo”

Pietra Ligure. “Dolcissima Pietra è l’evento che tradizionalmente pone fine alla stagione estiva e dà l’avvio a quella autunnale. Sulla destagionalizzazione, a Pietra Ligure e sulla riviera in generale, dopo molti anni si è passati dalle parole ai fatti. Abbiamo lavorato continuamente sullo sviluppo delle attività esperienziali, outdoor e mountain bike in particolare, e attraverso l’implementazione del prodotto turistico abbiamo iniziato ad avere numeri importanti anche fuori stagione”. Queste le parole del vicesindaco e assessore al turismo pietrese Daniele Rembado a margine del taglio del nastro della 18esima edizione di “Dolcissima Pietra”.

“Sono numerosi i bikers che gravitano sul centro storico di Pietra, ma anche sui sentieri, sui quali abbiamo investito per la manutenzione – prosegue il vicesindaco -. Ottobre sarà sicuramente un po’ la prova del lavoro che abbiamo messo in piedi negli anni passati. Un lavoro di comprensorio, che finalmente dimostra che la destagionalizzazione può essere una compensazione di una stagione estiva che dobbiamo abituarci a non vedere come l’unica per il ritorno economico del territorio. Paradossalmente si può pensare di lavorare anche leggermente meno nella stagione estiva, ma allungare quella turistica. Quando i servizi non sono gravati da pressione, si lavora meglio. Solo così l’economia regge e dà futuro al territorio”.

“Noi ci siamo impegnati per la costruzione del prodotto turistico rappresentato dai sentieri. Si è lavorato per mettere in piedi una rete sentieristica capillare e attrattiva. Il mondiale del giugno scorso lo ha mostrato al mondo e al contempo abbiamo cercato di costruire i servizi. Se c’è il prodotto ma non c’è il servizio, il risultato non arriva. E il servizio è rappresentato da una serie di attività a supporto al turista, come l’apertura della Outdoor Base nel Piazzale Geddo, che ne è una dimostrazione. Un contenitore che possa vendere pacchetti esperienziali, attraverso la vendita diretta, e la possibilità di fruire del territorio con una rete di professionisti capaci di dare delle risposte”.