“Savona in fiore”, “Fiera dell’Outdoor” ad Albenga, ma anche concerti e spettacoli: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. “Savona in Fiore” nel centro della Città della Torretta, la Fiera dell’Outdoor ad Albenga, auto d’epoca a Loano, ma anche concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali e letterari. Il fine settimana sarà ancora un volta ricchissimo di appuntamenti che sapranno soddisfare tutte le esigenze e le età. Ma ora entriamo quindi nel dettaglio degli eventi di sabato e domenica.

TORNA “SAVONA IN FIORE”

Sabato 16 e domenica 17 marzo torna “Savona In Fiore” nel centro della città della Torretta. Per l’occasione Corso Italia e piazza Sisto ospiteranno una mostra mercato florovivaistico a cielo aperto dalle 8 alle 20. Sarà un tripudio di colori e profumi. Gli espositori metteranno in mostra piante e fiori, composizioni floreali ed essenze oltre a creazioni e accessori artigianali dedicati al mondo vegetale. La mostra mercato è stata realizzata grazie a Fiva e il Comune di Savona.

AD ALBENGA LA FIERA DELL’OUTDOOR

Il Weekend del 15-17 marzo ad Albenga sarà dedicato all’outdoor con la Fiera dell’Outdoor con tante iniziative ed attività adatte a grandi e piccini che si svolgeranno in Piazza del Popolo e nel Centro Storico il tema di questo fine settimana sarà proprio lo sport all’aria aperta e il divertimento adatto a tutti. Chi parteciperà potrà provare diversi sport e prendere informazioni su tutte quelle attività che sul nostro territorio si possono svolgere 365 giorni l’anno. Dall’arrampicata su parete rocciosa, alle slack line, passando per la mountain bike, il trekking, il golf, il nuoto in acque libere o i diving e molto altro per una seconda edizione della Fiera dell’Outdoor assolutamente da non perdere.

Nell’ambito dell’iniziativa venerdì 15 marzo alle ore 10.30 in Piazza IV Novembre saranno svelate tutte le iniziative e i dati del turismo ed anche qualche anticipazione su Fior d’Albenga che anche quest’anno con la sua magia farà sognare grandi e piccini.

Orari di svolgimento della manifestazione:

Venerdì 15 marzo dalle ore 15.00 alle 19.00

Sabato 16 marzo dalle ore 10.00 alle 19.00

Domenica 17 marzo dalle ore 10.00 alle 19.00

Area di manifestazione:

– Piazza IV Novembre, dedicata alle attività di MTB e al suo mondo;

– Piazza San Michele, dedicata all’arrampicata sportiva, al trekking e al golf;

– Piazza del Popolo, con l’allestimento di una slack line e dedicata alle attività legate alla pratica dello skate board;

– Largo Doria, dedicata al diving e al nuoto in acque libere;

– controviale di Piazza del Popolo, con postazioni di street food a cura di AICI a pranzo e cena

ALL’ANTICO TEATRO SACCO LO SPETTACOLO “LOUISE BROOKS E IL VASO DI PANDORA”

Sabato 16 marzo, alle 21, nell’ambito della rassegna “A Marzo il SACCO si tinge di rosa ( terzo appuntamento )”, all’Antico Teatro Sacco andrà in scena “Louise Brooks e il Vaso di Pandora” prodotto da Il Teatrino di Bisanzio, con Anna Giarrocco e Andrea Benfante per la regia di Andrea Benfante. Lo spettacolo rappresenta il percorso di una delle più controverse icone femminili del cinema americano e racconta la storia della sua tentata emancipazione come donna indipendente: da attrice ad emarginata fino alla consacrazione di icona pop del fumetto. Una donna colta e coraggiosa che tuttavia è stata schiacciata dal suo stesso voler essere libera e ribelle, da pregiudizi e stereotipi. Sono gli anni quaranta: Louise Brooks vive in una stanza ammobiliata facendo la squillo per sopravvivere. Dal proprio passato verrà a trovarla Schigolch, personaggio equivoco ed enigmatico che, per aiutarla a rinfrancarsi le porterà un vaso di Pandora contenente la Speranza salvifica che Louise otterrà solo ripercorrendo tutti i suoi eccessi. Comincia così il viaggio a ritroso della donna: dagli abusi sessuali subiti da bambina, al suo sogno di diventare ballerina, dai film hollywoodiani a quelli europei con Pabst, dall’alcolismo e l’emarginazione alla riscoperta negli anni settanta da parte di Guido Crepax con la sua Valentina, ispirata proprio a Louise Brooks.

TRE CORI A VALLEGGIA PER UNA SERATA DI MUSICA

Domani, sabato 16 marzo, alle ore 21 nella Chiesa Santissimo Salvatore, nella frazione Valleggia, si terrà un concerto – elevazione musicale nell’ambito delle iniziative organizzate dalla parrocchia in occasione della festa del compatrono san Giuseppe (l’ingresso sarà gratuito). Saranno presenti tre importanti realtà vocali del territorio, tutte di grande qualità e dal prestigioso curriculum. Protagonisti saranno infatti gli ospiti del Coro polifonico “Città di Albisola Superiore”, diretto da Andrea Ravazzano, e del Collegium Musicum “Sancti Sebastiani Gameraniensis”, diretto da Graziano Interbartolo, più il gruppo “di casa” del Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi. Tre cori legati da sentimenti di condivisione e amicizia che proporranno una serata ricca e unica.

A SAVONA INCONTRO CON LO SCRITTORE CHRISTIAN ELIA

Sarà un mese di marzo ricco di presentazioni alla libreria Ubik di Savona. Sabato 16 marzo, alle 18, ci sarà l’incontro con il giornalista e scrittore Christian Elia e la presentazione del libro “J’accuse.Gli attacchi del 7 ottobre, Hamas, il terrorismo, Israele, l’apartheid in Palestina e la guerra” (Fuoriscena edizioni). ⁠Evento a cura dell’Associazione Culturale Liguria Palestina e della libreria Ubik. Christian Elia (giornalista autore di reportage in più di quaranta paesi e vincitore di numerosi premi) racconta il prezioso lavoro svolto dalla Relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, confluito in tre Rapporti internazionali già prima del 7 ottobre 2023, è stato possibile documentare in maniera incontestabile l’affermarsi di una condizione di apartheid e di un’occupazione neocoloniale con migliaia di vittime.

A LOANO LA RIEVOCAZIONE STORICA DELLA COPPA MILANO-SANREMO

Marina di Loano sarà tappa per la quinta volta della Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo, la gara italiana di auto d’epoca più charmant e ricca di storia, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione. La competizione è in programma dal 14 al 17 marzo. Gli equipaggi, a bordo di splendidi bolidi d’epoca, arriveranno a Loano sabato 16 marzo alle 11.30 e saranno ospiti dello Yacht Club di Marina di Loano fino al primo pomeriggio. Mentre i partecipanti gusteranno un delizioso light lunch nel ristorante dello Yacht Club, i loro “gioielli senza tempo” in sosta e in bella mostra nell’ampio parcheggio esterno del porto turistico loanese, saranno disposizione del pubblico che vorrà ammirarle da vicino per scoprire così tutti i dettagli di autentiche opere d’arte su ruote, veicoli leggendari che hanno scritto la storia del design, della tecnologia e dell’automobilismo.

AL TEATRO AMBRA ARRIVA ROBERTO LIPARI

Domenica 17 marzo, alle ore 18, al Teatro Ambra Albenga arriva Roberto Lipari che sostituisce l’appuntamento annullato con i Gemelli di Guidonia nell’ambito della sedicesima edizione di “AlbengAteatro” che proseguirà fino a sabato 6 aprile 2024. A seguito di avvenuti impegni radio/televisivi i Gemelli di Guidonia annullano le date del tour del loro spettacolo “Tre-il numero (im)perfetto” compresa quella in programma al Teatro Ambra di Albenga.

“La notizia ci è pervenuta venerdì scorso” dichiara Mario Mesiano “sono clausole contrattuali nelle quali si può incappare nel caso di sopraggiunti impegni ritenuti prioritari. Dopo aver ricevuto la notizia ci siamo subito attivati per trovare un degno sostituto e devo dire che con Roberto Lipari, che si è reso immediatamente disponibile, siamo stati fortunati e sono sicuro che Roberto saprà conquistarsi l’apprezzamento del pubblico albenganese” conclude Mesiano.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Un super programma per questo fine settimana con l’Asd #Asinolla di Pietra Ligure

Per la prima volta #Asinolla festeggia il “St Patrick’s Day”, la celebre festa irlandese che negli ultimi anni ha conquistato anche il nostro paese. Per l’occasione tante proposte irlandesi e numerose attività di gioco e intrattenimento per bambini. Oltre agli immancabili incontri con asini, cavalli e pony del parco, nel pomeriggio ad attendervi giochi di gruppo (tiro alla fine, caccia al tesoro e attacca la coda all’asino).

E per i più grandi specialità gastronomiche e birra verde!

Ma entriamo nel dettaglio del prossimo weekend…

SABATO 16 MARZO alle ore 10.00 GROOMING e BATTESIMO DELLA SELLA, uno spazio esperienziale dove i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo equestre e all’#equitazione, con momenti di tenerezza in un gioco di coccole e carezze.

Alle ore 14.00 GARETTA BIMBI con il percorso di #gimkana, alle ore 15.00 la premiazione. A seguire, ore 15 e 30, GARETTA DI SALTO.

DOMENICA 17 MARZO dalle ore 9.00 alle 13.00 l’appuntamento con CAVALLI IN SPIAGGIA (che era stato rinviato per il maltempo), con una dedica speciale per la Festa del papà.

Dal pranzo fino a pomeriggio inoltrato il #parconatura di #pietraligure ospiterà il “St Patrick’s Day”.

Ricordiamo, inoltre, il servizio bar-ristoro, oltre a postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

