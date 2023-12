Concerti, spettacoli, mostre e Capodanno in piazza: gli appuntamenti da non perdere nell’ultimo weekend del 2023

Savonese. L’ultimo weekend del 2023 chiude decisamente in bellezza con il Capodanno. Se sabato 30 ci sarà ancora spazio per mostre, concerti e spettacoli, domenica gli appuntamenti da non perdere sono quelli della notte di San Silvestro. Tantissimi comuni del savonese proporranno eventi in piazza come a Savona con Enrico Ruggeri, a Loano, a Ceriale, Savona e Pietra Ligure. Entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa fare quindi nell’ultimo fine settimana dell’anno.

CONCERTO DI FINE ANNO AL Teatro Chiabrera

Sabato 30 dicembre, alle 21.15, l’incanto delle festività natalizie troverà la sua massima espressione artistica in occasione della 20° edizione del “Concerto di Fine Anno”, l’evento organizzato dall’Orchestra Sinfonica di Savona in collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa. Sarà il Teatro Chiabrera di Savona a ospitare un evento che, grazie al sostegno del Comune di Savona – e degli sponsor Vado Gateway e Banca Di Credito Cooperativo Di Pianfei e Rocca De’ Baldi – trasformerà la città in un palcoscenico di emozioni. Il programma farà riferimento alla storica tradizione del concerto di Capodanno: pagine di Strauss si alterneranno a celebri composizioni di grande impatto emotivo, culminando con gli immancabili auguri per l’anno nuovo.

CONCERTO GOSPEL A VARAZZE

Natale è sinonimo di musica e di concerti, vi aspettiamo insieme ai magnifici Free Voices Gospel Choir sabato 30 dicembre alle ore 20,45 in piazza S. Ambrogio per scambiarci gli auguri accompagnati da canti felici. Varazze è tappa di: “Un dono di pace tour 2023”, mai come oggi la pace è un dono, da non dare per scontato, che richiede impegno, tempo, volontà, energia e dedizione. In una sola parola: passione! La stessa passione che accumuna gli oltre 80 coristi, 4 musicisti, 14 solisti, il corpo coreografico ed i tecnici del Free Voices Gospel Choir, coordinati da sempre con energia e passione dal Direttore Artistico e founder Laura Robuschi.

A LOANO VIN BRULE’ E ALPINI PER IL GASLINI

Come tradizione durante le festività natalizie, nei pomeriggi del 30 dicembre 2023 e del 5 gennaio 2024 a partire dalle 16 i membri del Gruppo Alpini di Loano saranno in piazza Rocca per la consueta distribuzione di vin brulè e cioccolata calda a tutti i loanesi ed ospiti. Un “caldo abbraccio” per celebrare al meglio la fine dell’anno vecchio e l’inizio dell’anno nuovo e per sostenere concretamente una delle più importanti realtà sanitarie della nostra regione: le offerte raccolte durante le due giornate, infatti, saranno destinate all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A LOANO IL MERCATINO MESTIERI IN PIAZZA

Torna in piazza Massena a Loano torna “Mestieri in piazza”, il mercatino degli artigiani e degli artisti organizzato dall’associazione Artigianalmente con il patrocinio dell’assessorato al commercio del Comune di Loano. Sabato 30 dicembre dalle 9 alle 17 artigiani professionisti ed artisti specializzati esporranno i frutti del loro ingegno e della loro abilità nella piazzetta cuore del centro storico loanese. Sulle bancarelle si potranno trovare opere di scultura, pittura, disegno, incisione ed arti figurative oltre a ceramiche dipinte, oggetti intagliati nel legno, vetro dipinto, borse e cinture realizzate con il cuoio e bigiotteria d’arte.

CAPODANNO IN PIAZZA A CERIALE

L’anno si concluderà in grande stile a Ceriale, grazie allo speciale evento organizzato da Strobe Srl. La notte del 31 dicembre sarà un tripudio di musica e divertimento in piazza della Vittoria.La serata sarà guidata dalle vibranti selezioni musicali di dj Gajo, che farà ballare la piazza trascinando il pubblico presente. A rendere l’atmosfera ancora più speciale saranno i vocalist Giacomo Aicardi e Ricky Gallo, insieme al talentuoso Gabriele Amenduni, che regaleranno un’esperienza unica in un percorso musicale dagli anni 70 fino ad oggi!

Piazza della Vittoria diventerà il cuore pulsante della celebrazione del 31 dicembre, trasformandosi in un palcoscenico affascinante dove le sonorità musicali avvolgeranno gli animi dei partecipanti. L’evento è pensato per creare un’atmosfera coinvolgente, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di accogliere il nuovo anno con una festa davvero da non perdere. Per arricchire ulteriormente la serata, saranno allestiti stand di dolci natalizi e bevande a tema: cioccolata calda e vin brûlé, oltre al panettone offerto dall’amministrazione di Ceriale.

SAN SILVESTRO COI DIVINA A LOANO

Il 31 dicembre Loano saluterà la fine del 2023 e l’inizio del 2024 con un veglione di Capodanno in piazza ricco di musica e divertimento organizzato in collaborazione con l’Agenzia Eccoci. Alle 22.30 in piazza Italia dj-set di Enzo Dj ed esibizione della band Divina Show. La band sarà protagonista di un concerto di tribute disco dance coinvolgente, dinamico e senza soste. Il tutto accompagnato da spettacolari costumi di scena che renderanno la serata un piacere anche per gli occhi. Conduce Marco Dottore. I Divina Show propongono eventi live del circuito cover dance portando, porta su tutti i palchi d’Italia il meglio del proprio repertorio, con le hits che dagli anni ’80 a oggi ci hanno fatto cantare, ballare e sognare. Sono una band affiatata e carismatica, composta da esperti musicisti, capitanata da istrionici cantanti, che in oltre vent’anni hanno calcato i più prestigiosi palchi di locali live club, pub, feste a tema e sportive, concerti in piazza, convention, eventi aziendali o privati e matrimoni, ottenendo consenso in tutto il territorio italiano da nord a sud.

La pista di pattinaggio e i mercatini resteranno aperti tutta la sera: alle 21 al “Villaggio Magie di Natale” si terrà un dj-set; alle 21.30 in Orto Maccagli concerto della Amarcord Band e alla stessa ora in via Ghilini esibizione di The Barnowls.

FESTA IN PIAZZA PER SALUTARE IL 2024 A PIETRA

Cuore dei festeggiamenti sarà “Capodanno 2 al quadrato” in piazza San Nicolò a Pietra Ligure, con il “Party 90-00” della Nuovanta Live Tribute Band a cui farà seguito il DJ Set per una notte di San Silvestro che tornerà ad essere una tra le più gettonate, festose e adrenaliniche della Riviera e, il giorno dopo, il suggestivo “Concerto di Capodanno” della BRG Orchestra, all’insegna delle sonorità intense ed emozionanti che l’originale ensemble di fiati e pianoforte uniti a batteria e basso sa creare.

A SAVONA VEGLIONE CON ENRICO RUGGERI IN PIAZZA SISTO

Sarà un grande della musica leggera italiana, Enrico Ruggeri, il protagonista del Grande Capodanno in piazza a Savona. Il Capodanno è organizzato per iniziativa del Comune con la sezione Entertainment del Gruppo Guatti e la direzione artistica dell’agenzia Eccoci Eventi. Anche se molti particolari sono ancora allo studio, avrà una scaletta che ricalcherà quella degli eventi del passato. L’inizio della serata musicale, condotta da Luca Galtieri, sarà alle ore 22. L’esibizione di Enrico Ruggeri sarà subito prima e dopo la mezzanotte. Ci sarà poi una parte finale con dj set dedicato al pubblico più giovane.

