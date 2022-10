Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria

Eccellenza (8^ giornata)

L’Albenga continua a stupire. Ottava vittoria in altrettanti incontri ottenuta in rimonta contro la Lavagnese. I genovesi, tra le favorite alla vigilia del campionato, vengono spediti a meno quindici punti in classifica. Secondo posto per la Cairese, che rimane imbattuta rifilando un poker al Busalla. Il Finale soffia alla Forza e Coraggio i tre punti e il ruolo di sorpresa del campionato. I giallorossi di Ferraro stanno andando oltre le più rosee aspettative.

Risultati

Arenzano 1 – Taggia 1; Albenga 3 – Lavagnese 2 (cronaca); Angelo Baiardo 0 – Rivasamba 1; Athletic Club Albaro 1 – Campomorone 0; Cairese 4 – Busalla 1; Canaletto 1 – Genova Calcio 1; Finale 2 – Forza e Coraggio 1; Imperia 6 – Voltrese 2; Rapallo 1 – Sestrese 3.

Classifica: Albenga 24; Cairese 18; Imperia 17; Arenzano 13; Genova Calcio 12; Sestrese, Finale, Forza e Coraggio, Athletic Club 11; Campomorone 10 e Voltrese 10; Lavagnese 9; Rivasamba e Busalla 8; Angelo Baiardo, Rapallo e Taggia 7; Canaletto 5.

Promozione (7^ giornata)

Vince ancora il Pietra Ligure. La formazione di Pisano accorcia rispetto alla vetta approfittando della giornata di grazia della Baia Alassio, abile nel fermare sul pareggio la capolista Praese. Vincono la Carcarese, che si toglie così dai bassifondi, e il Celle Varazze. La vittoria della squadra di Monteforte inguaia il Legino, autore di un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

Risultati

Baia Alassio 2 – Praese 2; Borzoli 6 – Golfo Dianese 0; Campese 0 – Carcarese 2 (classifica); Ceriale 0 – Sampierdarenese 0; Legino 1 – Celle Varazze 2 (cronaca); New Bragno 0 – Pietra Ligure 2; Serra Riccò 1 – Ospedaletti 0; Soccer Borghetto 0 – Ventimiglia 2.

Classifica: Praese 17, Pietra Ligure 15, Serra Riccò, Ceriale e Ventimiglia 13; Celle Varazze 11; Carcarese, Soccer Borghetto e Sampierdarenese 9; New Bragno 8; Borzoli, Campese e Ospedaletti 7; Baia Alassio 6; Legino 5; Golfo Dianese 4.

Prima Categoria “A” (5^ giornata)

Risultati

Altarese 2 – San Filippo Neri Yepp 1; Area Calcio Andora 6 – Mallare 2; Atletico Argentina 0 – Camporosso 5; Millesimo 0 – Vadino 0; Plodio 3 – Oneglia 3; San Francesco Loano 2 – Aurora 1 (cronaca); Pontelungo 5 – Virtus Sanremo 2.

Classifica: Camporosso 15, San Francesco Loano 12; Pontelungo, Aurora e Plodio 10; Area Calcio Andora 9, Millesimo 7; Vadino e Altarese 5, San Filippo Yepp, Mallare e Virtus Sanremo 4; Oneglia e Atletico Argentina – 1

Prima Categoria “B”

La Spotornese mantiene la vetta della classifica conquistata nell’anticipo di sabato contro la Priamar Liguria. L’Albissole infatti non è andata oltre il pari contro il Città di Cogoleto. Di conseguenza, il Savona riesce ad accorgiare rispetto alla vetta superando lo Speranza.

Risultati

Masone 1 – Pra’ FC 1; Multedo 3 – Letimbro 0; Olimpic 0 – Quiliano&Valleggia 1; Veloce 0 – Vadese 1 (sospesa per infortunio all’arbitro sullo 0 a 1); Spotornese 2 – Priamar Liguria 1; Albissole 3 – Città di Cogoleto 3; Speranza 1 – Savona 2 (cronaca).

Classifica: Spotornese 12; Quiliano&Valleggia e Albissole 11; Pra’ FC 10; Savona, Masone e Speranza 9; Multedo 8; Letimbro 6; Priamar Liguria 4; Città di Cogoleto e Olimpic 2, Veloce e Vadese 0.

Seconda Categoria “A” (1^ giornata)

In un girone ricco di formazioni imperiese, esulta soltanto il Cisano tra le formazioni della nostra provincia. Di misura, perdono sia il Legino “B” sia la Villanovese.

Risultati

Carlin’s Boys 1 – Legino “b” 0; Riva Ligure 1 – Polisportiva Sanremo 2; Cisano 2 – Nuova Sanstevese 0; Villanovese 0 – Argentina Arma 1; Real Santo Stefano 5 – San Bartolomeo 1.

Seconda Categoria “B” (1^ giornata)

Dopo il pirotecnico anticipo vinto dallo Speranza, una domenica all’insegna delle vittorie con soltanto un goal di scarto e senza pareggi. Unica eccezione è il Cengio, che supera 3 a 1 il Murialdo.

Risultati

Speranza “B” 3 – Pallare 2 (cronaca); Borgio Verezzi 2 – Nolese 1; Dego 1 – Borghetto 0; Murialdo 1 – Cengio 3, Sassello 1 – Rocchettese 2.