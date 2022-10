Calcio, Savona vincente. Frumento: “Cuore e qualità”. Cittadino: “Tutto pronto per i camerunensi”

Il Savona ha superato 2 a 1 lo Speranza sul terreno di gioco del Santuario. La squadra di mister Ermanno Frumento ha giocato una partita accorta e con grande grinta, contro una formazione brava nel fare girare il pallone ma poco incisiva. Primo tempo chiuso in vantaggio grazie a un gran colpo di testa di Sofia. Nella ripresa il rigore di Certomà ha portato in parità il risultato su rigore. Pochi secondi più tardi, Caredda ha trovato l’eurogoal che è valso tre punti pesantissimi. La cronaca del match e l’esultanza con i tifosi.

Mister Ermanno Frumento elogia la squadra, che nonostante le difficoltà ormai arcinote è ancora imbattuta tra Coppa Liguria e campionato. Con il successo di oggi, la squadra si è portata a quota nove punti, a soltanto tre lunghezze di distanza dalla Spotornese prima della classe. Settimana prossima, appuntamento con il big match contro l’Albissole, formazione che occupa con 11 punti il secondo posto della graduatoria.

In un campionato senza schiacciasassi, sembra che serva poco a questo Savona per provare a recitare un ruolo da protagonista assoluto. Il presidente Massimo Cittadino ha a questo proposito annunciato che i due giocatori proveniente dal Camerun presto si aggregheranno a una truppa al momento creata da Frumento e dal dirigente Maddalena. “Non è stato facile – racconta Cittadino – ma ora stiamo organizzando il viaggio dei due giocatori che daranno un impulso decisivo alla squadra. Noi manteniamo gli impegni. I contatti con il Comune di Altare per la realizzazione di un impianto di gioco? Confermo. Mi sto muovendo contattando amministrazioni limitrofe a Savona per mantenere le promesse. Così come abbiamo fatto per i giocatori dall’Africa”.