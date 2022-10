Promozione, la Carcarese vince di nuovo in trasferta: battuta 2-0 la Campese

CAMPESE – CARCARESE 0-2 (66’ rig. Brignone, 94’ Brovida)

49’ GOOOOL! Palla in profondità di Bianchi per Brovida che di esterno sinistro supera il portiere sul primo palo

42’ Brovida per Gamba

36’ Bertoni lascia il posto a Baccino

32’ Occasione Carcarese con Gamba che riceve al limite, si gira, scarta il difensore e tenta il tiro: il diagonale si spegne sul fondo

30’ Doppio cambio per la squadra di casa: entrano Bassi e Pietro Pastorino, escono Travo e Bardi

24’ Un cambio per parte: per la Carcarese Dematteis prende il posto di Alò, per la Campese Criscuolo rileva Lorenzo Pastorino

22’ GOOOOOOL! Dal dischetto va Brignone che spiazza Balbi

20’ Fallo su Alò in area. RIGORE PER LA CARCARESE! Proteste della Campese

19’ Ancora occasione per la Carcarese: Bianchi serve al limite Brignone che si libera del difensore, entra in area e calcia, ma Balbi in uscita si oppone

17’ Azione insistita di Gamba in area, dalla li era di fondo riesce a trovare il tiro e colpisce il palo

15’ Mister Esposito si gioca la carta Zignego, prende il posto di Ardinghi

11’ Punizione insidiosa di Marchelli che dai 25 metri indirizza sul primo palo, dove trova un attento Giribaldi

9’ Ammonito Bianchi, duro su Bardi

6’ seconda sostituzione per mister Chiarlone: Bianchi per Canaparo

2’ Corner per la Campese, colpisce di testa Deri, Giribaldi abbraccia il pallone

1’ Via alla ripresa, nessun cambio

SECONDO TEMPO

48’ Termina il primo tempo

45’ Infortunio per Revello, prende il suo posto Prina

43’ Occasionissima per la Carcarese: Canaparo per Bertoni che dalla destra manda in area piccola dove Brignone, tutto solo, calcia: conclusione troppo centrale, un difensore locale la intercetta e allontana

36’ Sugli sviluppi di una punizione, Tobia riceve in area e lascia partire il diagonale che si spegne sul fondo

33’ Bel cross di Moretti dalla destra sul secondo palo, Canaparo colpisce di testa ma non riesce ad indirizzare in porta

21’ Filtrante interessante di Gamba per Brignone, leggermente troppo lungo, Balbi in uscita riesce ad anticipare il giocatore biancorosso

17’ Salice riceve sulla destra, entra in area e calcia, Giribaldi manda in angolo

16’ Ci prova dalla distanza, conclusione troppo debole per impensierire Giribaldi

10’ Brignone batte direttamente sulla barriera

9’ Giallo per Oliveri, duro su Canaparo, e punizione da 25 metri per la Carcarese

2’ Canaparo recupera palla sulla trequarti, entra in area ma perde il tempo per il tiro, la difesa recupera

1’ Si parte alle 14:57 sotto la pioggia

Campo Ligure. Fare punti per allontanarsi dalla zona play out. È un obiettivo comune quello di Campese e Carcarese che questo pomeriggio si affronteranno alle ore 15 al Luigi e Pasquale Oliveri.

Solo un punto separa le due formazioni, rispettivamente al 10° e 12° posto in classifica, che per i biancorossi significa essere tra le cinque squadre che rischiano la retrocessione. Ma la strada è ancora lunga, essendo il campionato appena alla 7° giornata.

Fin qui la Carcarese ha lasciato diversi punti per strada, risultando poco cinica davanti alla porta. È infatti il peggior attacco del girone (4 reti segnate) e la terza difesa (5 reti subite). Sono invece più del doppio i gol finiti nella porta della Campese (12) e 9 quelli realizzati. Per un totale di due vittorie e un pareggio. Un solo successo (in quel di Borzoli) e ben tre pari invece per la squadra di mister Chiarlone.

FORMAZIONI

CAMPESE: Balbi, Travo, Deri, Bardi, Bonanno, Oliveri, Salice, Marchelli, Ardinghi, Tobia, Pastorino L. A disp: Calizzano, Bassi, Pestarino, Zignego, Pastorino P., Lechiara, Nania, Criscuolo. All. Alberto Esposito

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Moretti, Croce, Spozio, Alò, Revello, Bertoni, Gamba, Brignone, Canaparo. A disp.: Delfino, Baccino, Brovida, Manfredi, Basso, Dematteis, Bianchi, Gavarone, Prina. All. Loris Chiarlone

ARBITRO: Andrea Rosso di Albenga

ASSISTENTI: Christian Lazzarotti e Fabio Cannella di Genova