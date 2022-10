Celle Varazze, Severi ringrazia i compagni: “Gol vittoria dedicato a loro, ci teniamo a fare bene”

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena Legino-Celle Varazze, match valevole per la settima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Alla fine è stato 2-1 per la squadra guidata da mister Luca Monteforte, stoica nel riuscire a strappare i tre punti nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Protagonista assoluto della sfida Edoardo Severi, difensore dei biancoblù autore del gol vittoria per i suoi ma anche “colpevole” di aver rimediato un’espulsione che ha costretto il Celle Varazze a disputare circa 40 minuti di partita in dieci uomini.

Al termine del match non sarebbe dunque potuto mancare un suo commento, puntualmente arrivato: “L’espulsione ha cambiato la partita. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato, inizialmente abbiamo fatto meglio ma poi i nostri avversari con grande carattere sono riusciti a riprendere la gara. Nel secondo tempo abbiamo nuovamente approcciato al meglio siglando la rete del 2-1. In generale abbiamo saputo mettere in campo una prestazione di carattere, nonostante ritenga l’espulsione discutibile sono contento che non abbia influito sul risultato finale.”

Successivamente l’intervistato ha ribadito l’importanza relativa al curare alcuni particolari soprattutto in determinate fasi della partita, un elemento il quale si è rivelato decisivo per strappare i tre punti al Ruffinengo. Severi infine ha concluso il suo intervento dichiarando: “Dedico il gol ai miei compagni di squadra, è grazie a loro se oggi siamo riusciti a vincere. Siamo molto coesi e uniti, in ogni circostanza cerchiamo sempre di dare il massimo.”