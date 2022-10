Promozione “A”, Legino e Celle Varazze si sfidano al Ruffinengo: segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Legino 1-2 Celle Varazze (7’ Turone, 33’ Diarra, 46’ Severi)

Savona. Oggi allo stadio “Fiorenzo Ruffinengo” va in scena la sfida tra Legino e Celle Varazze, uno dei match valevoli per la settima giornata del campionato di Promozione (Girone A).

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Tobia scendono in campo con Pastorino, Crocilla, Semperboni (C), Donna, Zanette, Garzoglio, Diarra, Dorno, Macagno, Del Nero e Pescio.

A disposizione ci sono Valenti, Kertalli, Latini, Vezzolla, Piu, Uruci, Revello, Sadiku e Merica.

Gli ospiti allenati da Luca Monteforte rispondono con Repetto, Gaggero, P. Cavallone, Severi, Doffo, Turone, Durante, Piana, Piacentini (C), Cappannelli e Mancini.

In panchina si accomodano Fois, Rossi, Colombo, Bisio, Caruso, Bottino, G. Cavallone, Ogliari e Polito.

Arbitro del match è il signor Rodolfo Corellino della sezione di Genova, Luis Xavier Bautista (sez. di Genova) e Osama Chamchi (sez. di Savona) gli assistenti.

La cronaca

Alle ore 15:01 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Al 7’ pronti via ed è già vantaggio ospite. Turone da fuori area trova un eurogol portando avanti i suoi: è 0-1 Celle Varazze al Ruffinengo!

Al 18’ il match vive una fase d’impasse. Molti contrasti a centrocampo ma poche occasioni, entrambe le squadre lottano su ogni pallone.

Al 24’ Donna nota Repetto fuori dai pali e cerca anch’egli la rete olimpica: l’estremo difensore devia con un braccio fuori dall’area di rigore, ammonizione per lui e punizione per il Legino.

Al 33’ la riprendono gli uomini di Tobia. Diarra approfitta di una carambola in area di rigore anticipando riuscendo a battere Repetti: è 1-1 al Ruffinengo!

Al 34’ il Celle Varazze prova immediatamente a reagire, resiste la difesa verdeblù.

Al 37’ Diarra in velocità brucia Doffo presentandosi a tu per tu con Repetto: l’estremo difensore biancoblù risponde presente, che occasione per il Legino!

Al 38’ Durante spaventa Pastorino con un tiro-cross velenoso, ma il pallone termina di poco.

Al 39’ Turone si incunea in area di rigore riuscendo a calciare, Pastorino blocca senza particolari grattacapi.

Al 44’ Garzoglio di testa anticipa la retroguardia biancoblù, Repetti risponde presente.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 45’+1 Cappannelli a rimorchio ha l’occasione per riportare avanti il Celle Varazze, tuttavia il suo tentativo termina alto.

Termina così 1-1 senza ulteriori emozioni un primo tempo acceso soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, una prima frazione in cui l’equilibrio ha sicuramente prevalso giustificando l’attuale punteggio della sfida.

Alle 16:03 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file del Legino, questo mentre mister Monteforte opta per inserire Rossi e Colombo al posto di P. Cavallone e Doffo.

Al 1’ pronti via ed è nuovamente vantaggio per il Celle Varazze: Severi porta nuovamente avanti i suoi, è 1-2 al Ruffinengo!

Al 2’ prova a reagire il Legino con la conclusione di Dorno, il pallone tuttavia termina alto.

Al 3’ il neo entrato Colombo viene ammonito a causa di un intervento duro compiuto ai danni di Diarra.

Al 6’ spinge ancora il Celle Varazze, Pastorino però risponde presente smanacciando in corner.

Al 9’ Macagno lanciato verso la porta viene steso da Severi: nessun dubbio per l’arbitro, difensore espulso e Celle Varazze in 10 uomini!

Al 12’ Zanette da fuori sfiora l’eurogol, pallone fuori di poco.

Al 13’ aumenta la pressione del Legino con il colpo di testa di Pescio, altro tentativo che tuttavia non trova l’esito sperato.

Al 18’ mister Tobia prova a riprenderla con una sostituzione: Piu preleva Dorno, Legino ora ridisegnati con il 4-2-3-1.

Al 19’ Piacentini ha l’occasione per chiuderla, ma la sua conclusione troppo debole è facile preda di Pastorino.

Al 20’ il Legino prosegue il suo forcing con numerosi tentativi, resiste la retroguardia ospite.

Al 22’ mister Monteforte inserisce Giacomo Cavallone al posto di Piacentini.

Al 23’ mister Tobia opta per operare un altro cambio: dentro Latini, fuori Garzoglio.

Al 32’ l’arbitro comanda un fallo in attacco contro il Legino ammonendo Piu. Il Celle Varazze sta tentando di chiudere tutte le linee di passaggio agli avversari, difficile trovare spazi per i verdeblù.

Al 34’ mister Monteforte sostituisce uno stremato Mancini con Ogliari.

Al 35’ il nervosismo prende il sopravvento: un accenno di rissa costringe l’arbitro ad intervenire, solo richiami verbali e nessun cartellino estratto dal direttore di gara.

Al 39’ Tobia inserisce Vezzolla al posto di Diarra.

Al 40’ Zanette calcia dal limite dell’area, tuttavia termina alta anche la sua conclusione.

Al 41’ Giacomo Cavallone nota Pastorino fuori dai pali tentando di sorprenderlo: pallone fuori di un soffio, che brivido per i verdeblù.

Al 42’ il Legino opta per operare ancora una sostituzione: Crocilla lascia il campo per favorire l’ingresso in campo di Uruci.

Al 43’ Caruso preleva Turone, ancora forze fresche per mister Monteforte.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Al 45’+4 G. Cavallone dalla distanza ha l’occasione per chiuderla, ma il suo tentativo non trova per un soffio lo specchio della porta.

Termina così 1-2 una partita combattuta.