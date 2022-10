Speranza “B”, dopo sette anni riecco Caruso: “Soddisfatto per la doppietta, proveremo a vincere il campionato”

Savona. Sabato pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena Speranza “B”-Pallare, gara valevole per la prima giornata del campionato di Seconda Categoria (Girone B). L’epilogo di un match movimentato e ricco di colpi di scena è stata la vittoria per 3-2 conquistata dai rossoverdi padroni di casa, un risultato che ha esaltato ulteriormente un ambiente già apparso galvanizzato prima dell’inizio della sfida.

Nel post partita a rilasciare alcune dichiarazioni è stato Francesco Caruso, attaccante dello Speranza “B” autore di una doppietta proprio nel match che lo ha visto tornare a calcare i campi del panorama dilettantistico ligure dopo numerose stagioni: “Erano 7 anni che mancavo dal rettangolo di gioco, tornare con una doppietta è per me un motivo di grande soddisfazione dopo mesi di intensi allenamenti. È stata una partita dura, una gara particolare caratterizzata da tanti falli e da numerosi errori arbitrali. Dobbiamo provare a vincere sempre, è stato bello vedere così tanti ragazzi sugli spalti a sostenerci”. Caruso era stato tra i protagonisti della stagione 2014/2015. La sua doppietta contro il Città di Finale valse allo Speranza di Rocco De Marco il salto in Prima Categoria. In precedenza, anche un campionato Juniores vinto nella stagione 2010/2011 sempre con i rossoverdi.

Successivamente l’intervistato ha sottolineato l’importanza di un atteggiamento grintoso in un campionato caratterizzato dall’intensità come quello di Seconda Categoria, un elemento considerato fondamentale per potersela giocare contro qualunque avversaria. “Noi essendo la squadra B dello Speranza – ha proseguito Caruso – potremmo essere visti come una compagine cuscinetto, quest’anno però credo proprio che non sarà così.”

Infine l’attaccante dei rossoverdi ha dedicato il gol alla sua ragazza svelando inoltre il suo obiettivo stagionale: “Quest’anno vorrei riuscire a segnare più gol possibili trascinando la squadra al miglior risultato auspicabile. Vincere il campionato, anche se probabilmente non potremmo salire essendo la squadra B, sarebbe comunque una grande soddisfazione.”