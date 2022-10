Albenga Calcio, Marinelli contro Colla: “Debiti tre volte quelli che dice e in più ci vengono richiesti trenta assegni di cui non ci ha informati”

Albenga. Il presidente del l’Albenga Simone Marinelli sbotta contro la famiglia Colla-Fantino, proprietaria del club ingauno prima dell’arrivo dell’ex numero uno del Savona. Il motivo è la riscossione di una trentina di assegni da parte di creditori di Colla che non erano stati comunicati al momento del passaggio di consegne. Passaggio che prevedeva di non divulgare la cifra del debito. Cosa che ora invece Marinelli rende nota.

“Tutti devono sapere che Colla è stata la pagina più buia di questa società – dichiara Marinelli – Va in giro a dire che i debiti erano di 30mila euro mentre in realtà me ne sono accollato 100mila. Ora lo dico. E oggi vengo a sapere che ci sono una trentina di creditori che vogliono riscuotere assegni compilati da Colla di cui io non sapevo l’esistenza e di cui non conosco nemmeno l’importo”.

“Colla continua a danneggiare l’Albenga – aggiunge in conclusione il presidente bianconero – io devo difendere la mia società da questo personaggio”.