Calcio, il giovane Finale continua a sorprendere. Belvedere: “Stiamo vivendo un buon momento ma non dobbiamo illuderci. Il ritorno di Genta? Ci sono buone probabilità”

Finale Ligure. Con la vittoria di ieri contro la Forza e Coraggio, una delle sorprese del campionato di Eccellenza, i ragazzi di Ferraro centrano il terzo risultato utile consecutivo e raggiungono quota 11 punti in classifica.

Ai nastri di partenza in pochi si sarebbero aspettati subito un rendimento così positivo da una squadra completamente nuova e, inoltre, con meno esperienza di quella dei recenti anni. Tuttavia la parola decisiva è sempre quella del campo, nel quale il Finale si sta dimostrando un avversario ostico per chiunque.

Il successo contro gli spezzini ha generato maggiore entusiasmo negli spogliatoi e nell’ambiente, come confermano le parole del DS Roberto Belvedere: “Vittoria importantissima contro una squadra che gioca bene a calcio, organizzata e fisica. Mi è piaciuta la voglia di vincere, la grande determinazione dei ragazzi e che abbiamo anche avuto una buona padronanza del gioco, soprattutto nel primo tempo. Sicuramente stiamo vivendo un buon momento ma non dobbiamo illuderci. Ci saranno momenti più duri e un po’ meno duri, però non dobbiamo mai abbassare l’intensità, la concentrazione e la determinazione nel voler raggiungere l’obiettivo, altrimenti sì che sarà difficile. Per questo motivo il mister è concentrato al massimo, forse di più, per dare alla squadra la sua esperienza e qualità confermando i risultati ottenuti da lui in una carriera lunghissima e ricca di soddisfazioni”.

Soddisfazione generale che è massima soprattutto dopo una delle estati più turbolente degli ultimi anni per il Finale: “Come sanno tutti, abbiamo avuto tantissime difficoltà per vari motivi: partenza in ritardo, tanti giocatori andati via e il mio problema di salute. Però ci siamo messi lì piano piano a cercare giocatori che avessero voglia di mettersi in discussione e sposare la causa del Finale, società gloriosa e importante del nostro calcio dilettantistico che ci ha supportato in tutto e per tutto con le proprie possibilità e oltre. Scalia da capitano vero ci ha dato subito la propria disponibilità, Illiante ha accettato dopo una breve chiacchierata, anche Metalla ha scelto noi con grande entusiasmo e poi tutto il resto è venuto di conseguenza. Dovrei nominarli tutti i vari Brollo, Gasco, Calligaris, Gargano, i Coulibaly, Belvedere, Risso, Cosentino, Serhiienko, Chiarlone, gli ultimi arrivati Cristaldi e Messina, supportati da tanti giovani di ottima qualità e avvenire come Mondino, Stagnaro, Renda, Costantino, Talka, Paniate, Arzarello e Marangi“.

Non manca così tanto alla riapertura delle liste, quindi un pensiero sul rafforzare alcuni reparti è ragionevole che i dirigenti giallorossiblù lo abbiano. Ma c’è già un nome che sta circolando sempre più frequentemente intorno all’ambiente, ovvero quello del ritorno di Gianmaria Genta: “Ci sono buone probabilità che possa venire a darci una grossa mano, da finalese DOC qual è. Per il resto abbiamo un mese abbondante davanti, poi ascolteremo il mister e vedremo cosa riusciremo a fare“.