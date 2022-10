Celle Varazze, Monteforte sorride ma non cede all’euforia: “Vincere al Ruffinengo difficile per tutti, ora dobbiamo continuare a lavorare”

Savona. Ieri pomeriggio presso il “Fiorenzo Ruffinengo” è andata in scena Legino-Celle Varazze, match valevole per la settima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Alla fine è stato 2-1 per la squadra guidata da mister Luca Monteforte, stoica nel riuscire a strappare i tre punti nonostante l’inferiorità numerica per gran parte del secondo tempo.

Al termine della gara non sarebbe dunque potuto mancare un commento da parte del tecnico dei biancoblù, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo cominciato bene, poi abbiamo sofferto i nostri avversari perchè hanno disputato un primo tempo decisamente sopra ritmo. Sono stati bravi riuscendo a metterci in difficoltà anche a causa di alcuni nostri errori. Nel secondo tempo siamo nuovamente riusciti ad approcciare al meglio, l’espulsione credo poi possa essere considerata discutibile. In alcune partite abbiamo mancato in furore, voglia e atteggiamento, oggi invece posso ritenermi soddisfatto perchè abbiamo messo in campo tutto questo. Portare via punti dal Ruffinengo non è facile per nessuno.”

Successivamente Monteforte ha proseguito il suo intervento sottolineando come il suo Celle Varazze sia ancora una compagine da considerare “in costruzione”, una squadra a suo parere bisognosa di affinare al meglio alcuni particolari per poter andare oltre i suoi limiti attuali. L’intervistato infine ha concluso la propria intervista dichiarando: “Dovremo continuare a lavorare per riuscire a trovare continuità di prestazioni e di risultati. In casa abbiamo sbagliato troppo, fuori casa invece abbiamo fatto bene, quando tocca a noi fare la partita continua a mancarci qualcosa. Dobbiamo proseguire la stagione pensando di partita in partita, la classifica per il momento lascia il tempo che trova.”