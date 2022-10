Seconda Categoria “B”, al via la stagione di Speranza “B” e Pallare: segui la cronaca in diretta del match

Risultato: Speranza “B” 3-2 Pallare (6’, 91’ De Luca; 54’, 63’ Caruso, 82’ rig. Albamonte)

Savona. Oggi allo stadio Augusto Briano Speranza “B” e Pallare si sfidano nella gara inaugurale del campionato di Seconda Categoria (Girone B).

Le formazioni

I padroni di casa allenato da mister Bruzzone scendono in campo con Selimaj, Damonte, Dagliano, Poggi, Crifò, Di Prima (C), Podda, Albamonte, Caruso, Scaramelli e Sivori.

A disposizione ci sono Mandaglio, Rambaudi, Saruggia, Mamica, Manassero, Giordanella, Fanello, Briano e Bah.

Gli ospiti guidati da Massimo Brignone rispondono con Piantelli, Diop, Grosso (C), I. Boudali, Perrone, Samid, Revelli, Graffa, De Luca, Morando e O. Boudali.

In panchina si accomodano Muscarella, Minicozzi, Monni, Jallow, Camera, Negro, Pizzorno, Borro e Mazzucco.

La cronaca

Alle ore 15:00 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Al 6’ pronti via ed è già vantaggio per il Pallare. De Luca su punizione trova una traiettoria vincente, è 0-1 al Briano!

Al 15’ lo Speranza prova a reagire, difende ordinatamente il Pallare.

Al 24’ Samid compie un intervento irregolare e l’arbitro non ha dubbi: è lui il primo ammonito del match.

Al 26’ è ancora la squadra di Bruzzone a farsi vedere dalle parti di Selimaj con il colpo di testa di O. Boudali, pallone alto di un soffio.

Al 28’ Podda anticipa Piantelli in uscita senza tuttavia riuscire ad inquadrare lo specchio della porta: che brivido per il Pallare!

Al 31’ Morando a giro cerca il palo lontano, pallone largo di un soffio.

Al 37’ Grosso viene ammonito, secondo giallo tra le file del Pallare.

Al 38’ Caruso di testa indirizza il pallone sotto la traversa: Piantelli con una super parata sventa la minaccia, che brivido per il Pallare.

Al 44’ ecco la possibile svolta del match. Samid viene nuovamente sanzionato a causa di un intervento irregolare e, per lui, la partita termina in anticipo: ospiti in 10!

Termina così 0-1 un primo tempo decisamente movimentato, una sfida per il momento decisa dal cinismo di De Luca.

Alle 15:54 prende il via la seconda frazione. Nessun cambio per i padroni di casa, Negro preleva O. Boudali tra le file degli ospiti.

Al 2’ pronti via e Albamonte ha subito l’occasione per pareggiarla: pallone alto di un soffio, che brivido per il Pallare!

Al 3’ gli uomini di Brignone reagiscono con la conclusione di Morando, Selimaj respinge con i pugni.

Al 5’ anche Dagliano compare nella lista degli ammoniti.

Al 9’ esplodono i tifosi di fede rossoverde. Caruso approfitta di un pallone vacante in area di rigore e, di precisione, ristabilisce la parità: è 1-1 al Briano!

Al 15’ mister Bruzzone opta per operare una sostituzione: dentro Manassero, fuori Di Prima.

Al 17’ Manassero prova immediatamente a rendersi pericoloso con un colpo di testa, pallone alto di un soffio.

Al 18’ esplode il Briano. Caruso approfitta di un disimpegno sbagliato da parte della difesa avversaria anticipando Piantelli in uscita: è 2-1 al Briano! Nel frattempo mister Brignone corre ai ripari inserendo Monni al posto di Revelli.

Al 20’ Monni dalla distanza prova a sorprendere Selimaj il quale tuttavia, in tutto, riesce a deviare in corner: ci credono gli ospiti, che brivido per lo Speranza.

Al 21’ Dagliano riceve un’altra ammonizione finendo in anticipo sotto la doccia: ristabilita la parità numerica al Briano, sarà un finale di partita davvero di fuoco.

Al 27’ Briano scende in campo al posto di Scaramelli.

Al 28’ Poggi innesca Caruso che cerca la tripletta personale: Piantelli risponde presente, sarà solo calcio d’angolo per i padroni di casa.

Al 30’ mister Bruzzone opta per cambiare qualcosa: dentro Fanello, fuori Poggi.

Al 34’ anche Briano viene ammonito.

Al 36’ l’arbitro ravvisa un’irregolarità nell’area di rigore del Pallare e indica il dischetto: sarà chance dagli 11 metri per gli uomini di mister Bruzzone.

Al 37’ Albamonte si incarica della battuta trasformando il penalty: è 3-1 Speranza al Briano!

Al 38’ anche Grosso viene ammonito.

Al 39’ mister Bruzzone inserisce Giordanella al posto di Caruso.

Al 41’ Giordanella appena entrato viene immediatamente sanzionato.

Al 42’ anche mister Brignone viene ammonito. Animi caldi in questo finale di partita.

Al 44’ la partita di Giordanella termina in anticipo: doppio giallo per lui, lo Speranza chiude in dieci uomini.

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero.

Al 45’+1 De Luca riapre i giochi: è 3-2 al Briano!