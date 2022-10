Soccer Borghetto: è Cristian Cattardico il nuovo mister biancorosso

Borghetto Santo Spirito. Settimana scorsa sono arrivate le improvvise dimissioni di Delfino e in casa Soccer Borghetto era necessario unirsi per fare una scelta. Ma non è stata una decisione flash, con diversi profili in discussione e anche perché, a questo punto della stagione, una società non può permettersi di farsi prendere dalla fretta.

E allora dopo la gara di campionato contro il Celle Varazze, pareggiata 0-0, è arrivata oggi l’ufficialità sul nome del nuovo allenatore: sarà Cristian Cattardico, il tecnico torna in panchina dopo l’esperienza a Savona.

“Ci tenevo a ringraziare nuovamente Giancarlo Delfino per il suo operato – premette Andrea Ferrara – perché personalmente mi sono trovato benissimo con lui. Poi ci tenevo a fare lo stesso con tutti gli allenatori che sono stati contattati in questi giorni“.

E la scelta del sodalizio biancorosso è ricaduta su Cattardico: “Penso che, per un insieme di valutazioni tecnico- tattiche e di gruppo, si tratti del profilo ideale. Come presidente voglio fargli un grosso in bocca al lupo a nome di tutta la società“.

Domani il primo allenamento con la squadra e domenica l’esordio casalingo contro la Sampierdarenese: inizia un nuovo corso a Borghetto.