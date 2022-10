Mallare batte Savona. Un goal e tre legni per Caruso: “Amarezza per il rigore, non ne avevo mai sbagliati”

Mallare batte Savona 2 a 1 con i goal di Caruso e Pistone. In mezzo, il momentaneo pareggio del savonese Di Roccia. Un successo che consente alla squadra di presentarsi con due risultati su tre a disposizione in occasione della gara di ritorno degli ottavi di Coppa Liguria. L’appuntamento è al 9 novembre allo stadio “Agosto” di Mallare.

Battere il Savona può dare una carica speciale che ha iniziato male il campionato: solo quattro punti nelle prime cinque giornate e domenica è arrivato un sonoro 6 a 2 contro l’Andora. “Questa ragazzi hanno un’anima – commenta mister Andrea Alloisio -. Il nostro percorso è iniziato un anno fa ricostruendo da zero ed è quindi normale che ci siano delle difficoltà. Ci vuole pazienze e ci vuole tanto lavoro. Nonostante il bruttissimo risultato in campionato, è da due settimane che abbiamo ripreso a lavorare come si deve. Bisogna essere consapevoli che anche un singolo errore può cambiare la gara. Oggi per la prima volta siamo stati concentrati dall’inizio alle fine”.

Grande protagonista della partita è stato l’attaccante Samuele Caruso: un goal e tre legni nella sua partita. E pensare che all’inizio non stava offrendo una prova convincente tanto da spingere il mister a dargli i classici “cinque minuti e poi ti tolgo”.

“Mi fa piacere essere intervistato con lui perché siamo insieme da 20 anni, abbiamo iniziato insieme a giocare nella scuola calcio. È stato bravo, è una testa un po’ particolare. Se si mette a disposizione della squadra è bravo, ha anche fatto un bel discorso ai ragazzi prima di entrare”, aggiunge Alloisio prima di ribadire l’importanza della prestazione messa in mostra contro il Savona: “Oggi era necessario dare una svolta perché non abbiamo ancora dimostrato in campionato quanto valiamo. Noi siamo meglio di quello che abbiamo fatto vedere”.

Gioia per il goal segnato ma come per ogni attaccante prevale il rammarico per quello che sarebbe potuto essere: “Per due o tre settimane non dormirò più – commenta Caruso – Non avevo mai sbagliato un rigore. Mi dispiace per quello. Spero che domenica ci sia occasione per rifarmi subito”.

Un successo importante per trovare slancio in vista di due appuntamenti da bollino rosso in campionato: domenica arriva il Pontelungo e a seguire la trasferta nella tana della San Francesco Loano. “Il morale è fondamentale. Ora serve tanta umiltà ma al contempo dobbiamo sapere che abbiamo delle qualità”, conclude l’allenatore valbormidese.