Calcio, Albenga. Verso Taggia con la carica di Marinelli: “Vogliamo andare in Serie D”

Albenga. “Giocavamo contro la squadra più forte del campionato e abbiamo avuto una reazione incredibile, ribaltando la partita in sei minuti. Ora è inutile nasconderci: vogliamo andare in Serie D”

Così è iniziata la conferenza post Albenga-Lavagnese di Simone Marinelli, ancora colpito dalla grande rimonta della sua squadra. Insomma, parole decisamente importanti che fanno alzare ancor di più l’entusiasmo nella piazza ingauna. Certo, sentendo Pietro Buttu bisogna sempre rimanere concentrati e mai esaltarsi troppo, ma i bianconeri stanno diventando ancora più maturi di partita in partita.

E il presidente sente la vicinanza di tutto l’ambiente, un fattore fondamentale anche sotto un punto di vista personale: “Mi sono emozionato negli spogliatoi perché tutti mi hanno dato quello che credo di meritare per quello che sto facendo nel calcio. In tre mesi ho ricevuto tutto l’opposto di quello che ricevevo prima, che ancora oggi non ne capisco le motivazioni. Sono orgoglioso di questa gente, riempire uno stadio così grande non è facile e loro lo hanno fatto trasportandoci con la loro grande passione”.

“Anche alla prima sconfitta ci sarà lo stesso entusiasmo – continua Marinelli – proprio perché gli ingauni hanno capito cosa stiamo facendo. Siamo una società per bene ed è proprio quando le cose funzionano che bisogna alzare l’asticella, tutti insieme. Prima non c’era l’abitudine di avere un presidente e quindi c’era un po’ di autogestione, ma adesso c’è una dirigenza che paga regolarmente ed è presente. Il premio partita è stato il pagamento dello stipendio relativo al 20 novembre, quindi siamo più che puntuali. Ci sentiamo seguiti e questo è un bene per l’Albenga“.

E allora il prossimo appuntamento sarà domenica a Taggia, una partita ostica ma allo stesso tempo elettrizzante per continuare a sognare la quarta lettera dell’alfabeto.