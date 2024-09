Alassio piange la scomparsa di Piero Drago, ex assessore comunale all’ambiente, che si è spento all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure all’età di 78 anni.

Una Santa Benedizione gli sarà impartita domani, giovedì 19 settembre, alle ore 15.00, presso la Cappella dell’obitorio del nosocomio pietrese: oggi, invece, alle ore 18.00, è prevista la celebrazione del Santo Rosario alla camera mortuaria. Dopo la cerimonia funebre la salma sarà cremata.

Persona molto conosciuta ad Alassio e nel comprensorio.

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’amministrazione comunale esprimono il loro profondo cordoglio e tristezza per la perdita di Pietro Drago: “Insieme a tutta l’amministrazione comunale di Alassio piangiamo oggi la perdita di un ottimo assessore, che ha contribuito con impegno e capacità in un periodo significativo della nostra città, che ha portato a scelte importanti come la ristrutturazione del Grand Hotel dopo più di quarant’anni di chiusura e abbandono e all’approvazione del Piano Urbanistico Comunale”.

“Piero è stato per me un caro amico, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella città e tra le persone che gli volevano bene. Abbraccio con affetto Antonella e Silvio” conclude Melgrati.