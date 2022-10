Eccellenza, pazzo Albenga: Lavagnese ribaltata, ecco l’ottava vittoria di fila

ALBENGA 3 (9′, 67 Graziani T, 74′ Scarrone) vs LAVAGNESE 2 (47′ Lupo, 64′ Sanguineti)

45′ +5′ FINISCE QUI! L’ALBENGA METTE A SEGNO L’OTTAVA VITTORIA DI FILA: BATTUTA LA LAVAGNESE.

45’+3′ Palo di Beluffi! La conclusione da fuori del classe 2003 finisce sul legno. Che occasione per chiuderla.

45+2′ Ammonito anche Beluffi. Mancano due minuti alla fine, c’è ancora da soffrire per i tifosi ingauni.

45′ Ammonito Scarrone e nel frattempo si alza la lavagna luminosa: ci saranno ancora 4 minuti da giocare

42′ Baracchini colpisce di testa ma troppo debolmente per impensierire Radu. Manca poco all’annuncio del recupero.

40′ Costantini prova la bomba da fuori area che va di pochissimo a lato! Il numero 10 si accascia a terra per un crampo e Buttu effettua subito il cambio: al suo posto entra Costantini. Nella Lavagnese Romanebgo per Berardi.

35′ Cambio per entrambe le formazioni: nella Lavagnese dentro Binaj per Lupo, l’Albenga sostituisce Gibilaro per Barisone.

29′ SCARRONE! L’ALBENGA TORNA AVANTI! Ancora su corner, stavolta il difensore: esulta tutto lo stadio, una reazione incredibile della squadra di Buttu.

27′ Occasione Albenga! Sempre Gibilaro! Stavolta il terzino ha calciato da fuori da posizione defilata: pallone di poco sul fondo, il Riva stava per esultare.

25′ Spinge l’Albenga su una Lavagnese che prima sembrava essere in avanti anche mentalmente in questi ultimi minuti di gioco, ma che ora subisce la rete del pareggio. Canta la Gradinata Sud, Buttu in panchina continua a incitare.

22′ GRAZIANI! ANCORA LUI, L’ALBENGA LA PAREGGIA! Dopo diverse situazioni offensive degli ingauni, tra episodi in area e calci d’angolo, arriva la doppietta del numero 7: colpo di testa su corner, gli ingauni l’hanno subito ripresa.

19′ SANGUINETI SFRUTTA L’ERRORE DI RADU E PORTA I SUOI IN VANTAGGIO! Estremo difensore che serve il numero 2 che ringrazia e insacca. I genovesi l’hanno ribaltata.

18′ Sako fa fallo ma prende un colpo: entrano i sanitari dalla panchina genovese. Il numero 19 zoppica a non riesce a continuare: al suo posto entra Baracchini.

15′ Gargiulo prova la conclusione da poco di più della linea di centrocampo: pallone fuori, ma che per un attimo si è abbassato.

13′ Primo cambio per l’Albenga: Buttu rileva Sogno e inserisce Beluffi per dare più freschezza alla zona offensiva.

11′ Lupo impatta di testa ma la palla finisce fuori.

9′ Gibilaro si divora il gol del vantaggio! Da una posizione invitante, praticamente a due passi dalla port, il terzino spara alto. Che occasione per l’Albenga!

4′ Scarrone soccorso dalla panchina, ha preso un colpo nel recuperare il pallone. Ora rientra in campo, sembra essersi ripreso.

2′ Lupo! ARRIVA IL PAREGGIO DELLA LAVAGNESE CON IL NUOVO ENTRATO! Berardi avanza sulla fascia ed entra in area di rigore, mettendo in mezzo il pallone alla ricerca di un compagno. Il numero 7 si fa trovare pronto e insacca il gol del 1-1.

La Lavagnese effettua subito un cambio alla ripresa: entra Sako per Bondi. Fischia Limonta, incomincia il secondo tempo.

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco. L’Albenga conduce 1-0 sulla Lavagnese, bel primo tempo della squadra di Buttu.

38′ Berardi viene lanciato dalla difesa ma viene fermato in corner. Giocano molto sulle palle lunghe i genovesi, ma manca la precisione negli ultimi metri.

36′ La sfera carambola in area ingauna e finisce tra i piedi di Bondi, che vuole calciare velocemente. Conclusione che non va nello specchio con Ruvo che si infuria.

30′ Giallo per Righetti che è stato protagonista in una piccola mischia scatenando nervosismo in campo.

28′ Altra occasione per l’Albenga! Costantini offre un cioccolatino ad Anselmo, che si avventa verso l’area e serve Graziani T. Il numero 7 cade e lamenta il rigore ma per l’arbitro non c’è nulla. Dal limite sulla respinta arriva il solito Costantini che prova la botta a colpo sicuro: rimessa dal fondo e brivido per la Lavagnese

26′ Gioco dell’Albenga che si sviluppa con grande intensità. Ottimo finora il lavoro d’esperienza e qualità di Costantini e Sogno, due elementi fondamentali in chiave offensiva e d’inventiva.

23′ Ammonito Conti per proteste nei confronti del direttore di gara.

22′ Buttu richiama i suoi giocatori costantemente. Per esempio, sta richiedendo più spinta offensiva da parte di Gibilaro, senza aver paura.

18′ Occasione per il raddoppio! Thomas Graziani corre velocissimo dopo il passaggio ricevuto da Anselmo. Il giovane attaccante riesce a riservire in area il suo compagno che va alla conclusione: palla di pochissimo a lato e Gibilaro non riesce ad impattarla verso la porta per il tap-in.

14′ Zavatto trattiene per la maglia Sogno e viene ammonito. L’attaccante argentino vorrebbe un provvedimento più severo, siccome si stava avventando verso la porta, ma il fischietto di Lecco è fermo sulla sua decisione. La punizione è battuta da Costantini: bella conclusione che finisce a lato, ma non di molto.

9′ THOMAS GRAZIANI! IL VANTAGGIO DELL’ALBENGA! L’incursione del classe 2004 è stata premiata ed è già 1-0 per gli ingauni. Grande esultanza sugli spalti ed in panchina, ma la partita è ancora molto lunga.

8′ La prima conclusione dell’incontro è di Santiago Sogno: il numero 9 ci prova da fuori ma la sfera finisce a lato.

7′ Sono numerosi i fischi di Limonta, spezzettando il gioco ed evitando che la partita si incattivisca già dall’inizio.

2′ Squadre che partono subito forte, tra dinamismo e voglia di colpire in velocità.

Partiti! Inizia Albenga vs Lavagnese.

Primo tempo

Albenga. Buon pomeriggio e buon calcio a tutti i nostri lettori. Oggi allo stadio Annibale Riva andrà in scena un altro grande appuntamento per gli uomini di Pietro Buttu: è tempo di sfidare una delle compagini più attrezzate del campionato, la Lavagnese.

Una brutta partenza (9 punti in 7 partite) è costata l’esonero di mister Cammaroto, sostituito in settimana da Alberto Ruvo e che sarà per la prima volta in panchina proprio in questo big match. L’obiettivo, ovviamente, è quello di rilanciarsi il prima possibile tra le zone alte: c’è tanto tempo ma bisogna agire al più presto.

A livello d’organico, come detto, i genovesi sono tra le migliori del girone. Questo l’Albenga lo sa bene e, sfruttando il momento favorevole delle sette vittorie di fila, sarà spinta dal proprio pubblico che ogni volta di più sente sensazioni positive e genera entusiasmo nell’ambiente. Tuttavia la parola finale è sempre del campo e oggi avrà un valore importante per le ambizioni bianconere.

A breve il calcio d’inizio, ecco le formazioni ufficiali:

Albenga: 1 Radu, 2 Gibilaro, 3 De Benedetti, 4 Grandoni, 5 Gargiulo, 7 Graziani T, 8 Graziani G, 9 Sogno, 10 Costantini, 11 Anselmo. A disposizione di mister Pietro Buttu ci sono: 12 Scalvini, 13 Pulerà, 14 Giudice, 15 Favara, 16 Garibbo, 17 Barisone, 18 Beluffi, 19 Mariani, 20 Zirano.

Lavagnese: 1 Adornato, 2 Sanguineti, 3 Garbarino, 4 Conti, 5 Zavatto, 6 Profumo, 7 Lupo, 8 Berardi, 9 Righetti, 10 Bondi, 11 Di Salvatore. A disposizione di mister Alberto Ruvo ci sono: 12 Agosta, 13 Bacherotti, 14 Dondero, 15 Orvieto, 15 Mazzino, 17 Binaj, 18 Romanebgo, 19 Sako, 20 Baracchini.

Arbitra il fischietto interregionale Fabio Limonta della sezione di Lecco, coadiuvato dai genovesi Giuseppe Nicolosi e Noureddine Benou.