Promozione. Il goal di Brignone spiana la strada alla Carcarese: “Punti pesanti contro una squadra forte”

Tre punti pesantissimi per la Carcarese. La squadra dei mister Chiarlone e Genta ha superato 2 a 0 in trasferta la Campese aggiustando una classifica che altrimenti si sarebbe fatta abbastanza deficitaria. Le reti sono arrivate nella ripresa: Brignone dal dischetto al minuto 66 e Brovida a recupero quasi scaduto.

“Abbiamo dato tutto, è stata una partita molto difficile. Siamo stati bravi a non mollare e a trovare tre punti che ci servivano moltissimo”, commenta Francesco Brignone.

Una partita che però è stata tutt’altro che semplice: “La Campese è stata un osso duro. Sono una squadra di buona qualità e che gioca bene. Dopo il nostro vantaggio ci hanno un po’ schiacciato. Ma siamo stati bravi a ripartire”.

Secondo goal in campionato per l’attaccante biancorosso, che però si rammarica per un’occasione fallita nella prima frazione di gioco: “Sono felice per la vittoria e per il rigore, ma mi sono mangiato un goal semplice. Sarà per la prossima”.

Il calendario della Carcarese nelle prossime tre giornate si preannuncia difficile: in casa contro il Serra Riccò e poi due trasferte ad alto rischio sui campi di Ventimiglia e Celle Varazze.