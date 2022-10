Legino penultimo della classe. Mister Tobia: “Regaliamo i goal, dobbiamo diventare vincenti non belli”

Quattro sconfitte in sette giornate per il Legino. Una vittoria e due pareggi sono un bottino magro. Alle spalle dei verdeblù soltanto la Golfo Dianese. Contro il Celle Varazze, la squadra ha messo in mostra le pecche delle partite precedenti: troppa leggerezza in fase difensiva e poca fame e voglia a tratti. Insomma, il contrario di quello che vorrebbe Fabio Tobia. I verdeblù dopo essere passati in svantaggio, 2 a 1, non hanno poi sfruttato l’uomo in più.

“Abbiamo nuovamente regalato due goal agli avversari – commenta l’allenatore -. Non riusciamo a limare questi difetti. A volte proviamo a tenere il possesso quando dovremmo liberarci della palla. Abbiamo poi perso clamorosamente una marcatura nel secondo tempo su palla inattiva”.

Si poteva fare meglio una volta passati in vantaggio? “L’espulsione che ci avrebbe avvantaggiato c’era nel primo tempo quando Donna ha calciato verso la porta e il portiere ha parato fuori dall’area di rigore. Quella assegnata dall’arbitro con il Celle Varazze in vantaggio non ha influito più di tanto. Difendersi e gestire in 10 non è poi così difficile, al massimo si fa più fatica a ripartire. Perdiamo l’ennesima partita. Dobbiamo imparare a vincere e non a essere belli“.

“Vorrei chiudere le partite dicendo che siamo stati asfaltati e invece siamo noi a concedere goal con facilità. Sono sette settimane che lavoriamo sull’attenzione in difesa: ma oltre a questo ci vogliono fame e voglia. Abbiamo fatto benissimo il compito in certe fasi ma a volte siamo stati troppo passivi”, conclude l’allenatore.

Le prossime partite del Legino saranno contro le prime due in classifica: in trasferta contro la Praese e in casa contro il Pietra Ligure.