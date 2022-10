Veloce, Musso punge la direzione arbitrale: “Espulsione esagerata, salvarci crescendo insieme l’obiettivo”

Savona. Sabato pomeriggio presso il “Felice Levratto” è andata in scena Veloce-Vadese, gara valevole per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A). Il match, al 44’, è clamorosamente stato sospeso a causa dell’infortunio occorso al direttore di gara, il signor Stefano Ciarlo. L’epilogo della sfida verrà dunque scritto nelle prossime settimane, ovvero quando la partita riprenderà dall’1-0 in favore degli azzurrogranata con la squadra di mister Fabio Musso in inferiorità numerica.

Al 37’ infatti l’arbitro aveva espulso Zamboni a causa di un intervento molto duro compiuto ai danni di Incorvaia, una situazione che tuttavia non ha convinto appieno l’allenatore della Veloce: “Il nostro giocatore è intervenuto cercando la palla senza trovarla, non c’era la volontà di far male. Se il direttore di gara lascia correre mi aspetto che, una volta terminato il vantaggio, tiri fuori il cartellino giallo. Vedere invece l’arbitro cambiare la sua decisione con un rosso dopo le proteste avversarie dispiace, non ci attacchiamo a questi episodi ma è un qualcosa che mi ha dato da pensare.”

Successivamente l’intervistato ha sottolineato come la sospensione del match possa aver penalizzato i suoi, un gruppo di giocatori che solitamente riesce a dare il meglio soprattutto nei secondi tempi: “Siamo una squadra molto giovane che solitamente esce alla distanza, una squadra come la Vadese senza grossi ricambi a causa degli infortuni avrebbe potuto soffrire questo aspetto. Mi dispiace per l’infortunio dell’arbitro e gli auguro di rimettersi al più presto, tuttavia continuo a vedere l’espulsione come un’esagerazione.”

In conclusione Fabio Musso ha nuovamente ribadito come l’obiettivo stagionale della Veloce sia quello di raggiungere la salvezza permettendo ai suoi giovanissimi interpreti di fare esperienza con una prima squadra, un traguardo che se raggiunto avrebbe un sapore simile al raggiungimento della Champions League per la società granata.