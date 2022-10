Neopromosse a chi? Spotornese, San Francesco Loano, Albissole e Plodio protagoniste in Prima Categoria

Alla voce “neopromossa” si potrebbe leggere: “Squadra che arriva dalla categoria inferiore e che almeno per un anno deve pensare a non retrocedere”. Niente di tutto ciò in Prima Categoria. Nel Girone “A” e nel Girone “B” sono le matricole a recitare la parte del leone fino a questo momento.

Scelte che pagano e qualche ritocco

I motivi sono molteplici. Forse lo scalino tra i due campionati non è così alto, ma è tutto da dimostrare. Quel che è certo è che Spotornese, San Francesco Loano, Albissole e Plodio sono passate dai primi posti della Seconda Categoria ai quartieri nobili della Prima Categoria perché guidate da dirigenze lungimiranti, che hanno dovuto soltanto aggiungere qualcosa in estate a impianti già ben rodati nella categoria inferiore. Programmazione e creazione di ambienti ricchi di entusiasmo sono gli ingredienti. evidenti più che segreti. della partenza sprint di queste quattro neopromosse.

Girone A

La San Francesco Loano ha cambiato mister ma non zona della classifica. L’anno scorso con Sardo e ora con Monti. La squadra si trova a soltanto tre lunghezze dalla capolista Camporosso, lo scorso anno due categorie sopra i rossoblù. Stesso ruolino di marcia della Spotornese, quattro successi e una sconfitta, contro la prima della classe. L’unica formazione neopromossa in zona play off a non aver cambiato allenatore è il Plodio. Mister Roso ha conquistato ai play off una promozione inattesa lo scorso dicembre. Ora, con dieci punti in cinque giornate staziona al terzo posto in coabitazione con Aurora e Pontelungo, due formazioni che ambiscono alla Promozione.

Girone B

Nel Girone “B” la Spotornese è addirittura prima in classifica. La formazione dei mister Dorigo e Ferraro ha vinto quattro partite su cinque. L’unica sconfitta contro l’Albissole, l’altra debuttante terribile che occupa il secondo posto della classe a soltanto un punto dai biancazzurri. I ceramisti dell’allenatore genovese Sarpero si presenteranno da imbattuti al big match di sabato contro il Savona, squadra anch’essa senza sconfitte al passivo.

Vadino e Priamar Liguria non male

Non scintillante ma comunque un discreto impatto con la categoria per il Vadino, che comunque ha conquistato cinque punti perdendo soltanto allo scadere contro l’Area Calcio Andora. I soli quattro punti della Priamar Liguria, invece, sono da leggere in chiave positiva. Tantissimi protagonisti della promozione sono andati verso altri lidi. La squadra, ricostruita in estate da mister Pusceddu e dal ds Graziano, ha dimostrato di potersela giocare su tutti i campi, perdendo quasi a tempo scaduto contro l’Albissole e facendo sudare anche la Spotornese, vincente col minimo scarto.