Calcio, Prima Categoria. Caneva insacca all’ultimo minuto: è festa San Francesco all’Ellena

SAN FRANCESCO LOANO 2 (58’ Rossignolo, 92’ Caneva) VS AURORA CALCIO 1 (25’ Muca)

97’ E finisce qua all’Ellena di Loano: La San Francesco batte in rimonta l’Aurora allo scadere

95’ Cambio per l’Aurora: esce il numero 2 Riolfo per il numero 14 Castelli

92’ E CI PENSA CANEVA! Antonelli è l’incaricato per la punizione, mette in mezzo e trova Caneva che di testa butta la sfera in rete e fa esplodere di gioia lo stadio. San Francesco in vantaggio a pochi minuti dalla fine

91’ Ammonito con il numero 15 Longagna per gioco scorretto. Ottima mattonella per tentare l’ultima azione

84’ Cambio per la San Francesco: esce il numero 9 Rossignolo per il numero 19 Zeggio

83’ La San Francesco vicino al vantaggio! Palla rasoterra che, carambolando in mezzo all’area, arriva sui piedi di Rossignolo che calcia a pochi passi dalla porta senza però trovare lo specchio

81’ Ammonito Naiaye per gioco antisportivo

80’ Cambio anche per l’Aurora: esce l’autore del gol Muca per Ferretti

79’ Cambio per la San Francesco: esce col numero 3 Quartieri per fare spazio al numero 15 Fumagalli

77’ Brivido per l’Aurora: Caneva riesce a prolungare per Quartieri che serve in mezzo Rossignolo. Naiaye fa buona guardia ed impedisce alla punta di casa di sparare in rete

75’ Spinge molto la San Francesco che cerca il secondo gol: Pastorino prolunga per Caneva che però si fa anticipare

73’ Ammonito Quartieri per un intervento molto duro ai danni di Bastoni

70’ Altra sostituzione per la San Francesco: esce Donà, autore dell’assist, e subentra Praino

68’ Seconda sostituzione da ambo le parti: per i padroni di casa esce Messina e subentra Insolito. Per l’Aurora esce Pizzolato e subentra Laudando

65’ Ci prova Caneva col tacco. Dopo gli sviluppi del corner, palla bassa e l’11 rossoblu, attaccato al primo palo, prova la giocata di fino. Il portiere è attento e ci mette la gamba

62’ Primo cambio anche per l’Aurora: esce col numero 3 Venturino e subentra con il numero 15 Longagna

60’ Primo cambio per la San Francesco: esce con il numero 10 Rolon e subentra col numero 18 Totaro

58’ Ha pareggiato la San Francesco! Donà la mette in mezzo e anticipa il portiere che era uscito, pesca di testa Rossignolo che, a porta scoperta, può solo che completare il passaggio.

54’ Tenta il tiro il capitano dell’Aurora Rebella: tiro fievole che Scola raccoglie tranquillamente

49’ L’asse Donà-Messina è il più utilizzato nelle manovre offensive ed inoltre è il più efficace per entrare in area. Per adesso l’unico reparto sterile della San Francesco è la parte centrale, soprattutto sottoporta

46’ La San Francesco sembra aver riacquisito il pallino del gioco, si fa notare subito Messina con un ottimo tiro, ottima l’uscita di Ferro che fa sua la sfera

45’ Inizia il secondo tempo, palla all’Aurora

SECONDO TEMPO

47’ Ammonito per gioco scorretto Rebella

45’ Rovescio di medaglia in questi minuti finali dove l’Aurora ha in mano il pallino del gioco: Badoino si esalta in un super intervento e sventa una cavalcata in solitaria di Pizzolato

40’ Messina, il più informa in attacco, riprova il tiro dopo aver strappato il pallone all’Aurora. Conclusione che esce di poco a lato

37’ Che brivido per la San Francesco: Muca ci riprova in corsa e, a botta sicura, da vibrare clamorosamente la traversa. I padroni di casa salvati dal doppio svantaggio

34’ Ci prova la San Francesco, il gol non ha sbilanciato gli equilibri del gioco con l’Aurora che sta soffrendo molto in fase difensiva. Naiaye è l’unico dei suoi che riesce a sopperire alle lacune difensive

30’ Bellissima azione della San Francesco che parte da Quartieri fino ad arrivare a Donà. Il terzino opposto viene fermato fallosamente, calcio di punizione che pesca Caneva in area ma che non riesce a pareggiare i conti

28’ Prima ammonizione anche per la San Francesco: giallo a Badoino per gioco scorretto

25’ Prima occasione per l’Aurora e primo gol: rimessa laterale vicino alla bandierina, palla che spiove in mezzo e Muca tocca il pallone quanto basta per battere il portiere. San Francesco 0 Aurora 1

23’ Ancora Messina, che adesso si è procurato un ottimo calcio di punizione: calcia Antonelli ma il pallone si stampa sulla barriera

21’ La San Francesco é molto piú impostata rispetto all’Aurora, si rendono molto pericolosi e attaccano molto la profonditá con gli esterni.

16’ Entrano i soccorsi in campo per Bastoni, a terra dolorante dopo un contrasto molto duro subito da Pastorino

14’ Primo ammonito della gara: ammonito Russo per trattenuta ai danni di Caneva

12’ Ci prova Messina. Ottimo cambio gioco di Antonelli per l’esterno rossoblu che rientra e calcia a giro, troppo centrale e parata sicura per Ferro

9’ Ancora Naiaye a salvare i suoi anticipando benissimo Rossignolo. Prima di questo ci sono state delle grosse rimostranze nei confronti del direttore di gara per un presunto tocco di mano in area di Naiaye: per il direttore tutto regolare

5’ Scatenato Messina, tiene palla e con un ottimo gioco di gambe si infila in area. Ottimo tiro salvato sulla linea dall’intervento di Naiaye

3’ Parte subito forte la San Francesco, lancio lungo per Messina, Doná mette dentro e Rossignolo calcia: palla parata con decisione da Ferro

1’ Battiato fischia, si comincia!

Primo Tempo

Loano. Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla nostra webcronaca live domenicale. Quest’oggi vi porterò con me al “Giorgio Ellena” di Loano, per commentare il match al vertice tra San Francesco Loano e Aurora Calcio. Il club cairese è sicuramente una delle squadre più informa del campionato nonchè una delle probabili squadre quotate per la vittoria finale.

Da non sottovalutare la formazione di casa che, con questo match, potrebbe recuperare punti fondamentali per la zona play-off: domenica scorsa, la squadra loanese ha perso in trasferta contro l’atuale prima della classe, il Camporosso. Vincere quest’oggi potrebbe dare ai ragazzi di mister Monti la convinzione giusta per imporsi e fare bene in questo campionato.

Situazione diversa per l’Aurora, che si presenta quest’oggi a Loano con 3 vittorie e 1 pareggio, registrato domenica scorsa contro il Pontelungo. E’ sicuramente una delle squadre da battere e, con la San Francesco vicina in classifica, allungare a questo punto del campionato, se pur iniziale, potrebbe dar continuità a questa striscia di imbattibilità, iniziata ormai da 4 gare (se pur una vinta a tavolino contro l’Argentina).

Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, ecco le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Scola, 2 Donà, 3 Quartieri, 4 Pastorino, 5 Badoino, 6 Illiano, 7 Messina, 8 Antonelli, 9 Rossignolo, 10 Rolon, 11 Caneva. A disposizione di mister Monti ci sono: 12 Accame, 13 Praino, 14 Scannapieco, 15 Fumagalli, 16 Bianco M, 17 Bianco L, 18 Totaro, 19 Zeggio, 20 Insolito

Aurora Calcio: 1 Ferro, 2 Riolfo, 3 Venturino, 4 Piccardi, 5 Russo, 6 Naiaye, 7 Bastoni, 8 Rebella, 9 Pizzolato, 10 Esposito, 11 Muca. A disposizione di mister Adami ci sono: 12 Casanova, 13 Jurchescu, 14 Castelli, 15 Longagna, 16 Ogici, 17 Delfino, 18 Laudando, 19 Ferretti

Arbitra il signor Simone Battiato della sezione di Genova.