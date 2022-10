Prima Categoria “B”, al Levratto è Veloce-Vadese: segui la cronaca del match (LIVE)

Risultato: Veloce 0-1 Vadese (18’ Crocetta) [Live]

Savona. Allo stadio Felice Levratto di Zinola va in scena una delle gare valevoli per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). A sfidarsi sono Veloce e Vadese, formazioni al momento ancora inchiodate a zero punti in classifica e per questo volenterose di far bene.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da mister Musso scendono in campo con Barile, Testori (C), Piccone, Grasso, Picarelli, Vanzillotta, Morin, Zamboni, Bavazzano, Palumbo e Rapetti.

In panchina si accomodano Castrovisi, Incorvaia, Viti, Sanguineti, Ferrero, Diarra, Pazmino, Cavallo e Foccis.

Gli ospiti di mister Saltarelli rispondono con Trozzola, Pulina (C), D’Anna, Xhuri, Carrera, Incorvaia, Ndiaye, Signori, Crocetta, Vittori e Raffa.

A disposizione ci sono Vassallo, Maruca, Brando è Sarpa.

La cronaca

Alle ore 18:00 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Al 5’ la Vadese prova a rendersi immediatamente pericolosa, difende la Veloce.

All’11’ Raffa prova a sorprendere Barile direttamente da punizione, respinge la barriera.

Al 18’ si sblocca il match. Crocetta splendidamente servito da un compagno trova la rete del vantaggio per gli azzurrogranata: è 0-1 Vadese al Levratto!

Al 19’ sono ancora gli uomini di Saltarelli a rendersi pericolosi, Veloce in affanno in questa fase della gara.

Al 27’ Ndiaye ci prova direttamente da punizione, blocca Barile.

Al 28’ Crocetta viene ammonito, è lui il primo sanzionato del match.

Al 31’ Crocetta in girata trova la porta, ma la retroguardia della Veloce salva sulla linea: che brivido per i granata!